Žaluji, tedy jsem. Ničit pomocí soudů konkurenci, toť politika pro neúspěšné

Důvod je známý a nikdo se s ním neskrývá, zatímco pro politickou stranu je hranicí, kterou musí překročit, aby se dostala do sněmovny, pět procent, pro dvoučlennou koalici je to osm a pro tříčlennou a početnější 11 procent ze získaných hlasů. Jediná z koalic, která se chová v letošních volbách jako koalice, je Spolu, všechny ostatní se tváří jako strany.
Volební zemětřesení
Z puristického hlediska je to opravdu problém, nicméně nikoli nový. Podobně lišácky kandidovala svého času TOP 09 s podporou starostů, v letech 2010 a 2013, a bylo to v pořádku. Nejvyšší správní soud v roce 2014 vyhlásil: tím, že „došlo k personálnímu propojení, ještě neznamená, že jde o volební koalici“. Nicméně soud tehdy připustil, že návrh na vyškrtnutí kandidátky by mohl být opodstatněný, pokud by šlo o koalici, jejímž cílem je obejít zákonná pravidla.
Jinými slovy, žaloby nemají valnou šanci. Praxe je zkrátka taková a kandidující uskupení, říkejme jim volební strany, počítají s tím, že pokud to takhle fungovalo doposud, není to v rozporu se zákonem. Žalující neúspěšní trpaslíci se mohou ohánět férovostí volebního boje, nicméně z jejich strany jsou to především kyselé hrozny. Pokud tahle praxe nevadila deset let, co se změnilo letos?
Přísaha podá žalobu na Piráty. Šlachta se v debatě pustil i do Macinky
Představme si však, že by žaloby uspěly. Pokud by správní soud zrušil všechny žalované koalice, znamenalo by to volební zemětřesení a fatální znedůvěryhodnění voleb. Kdyby soud třeba nechal kandidovat koalici Pirátů a Zelených a zrušil koalice SPD a Stačilo!, pak by to možná vylepšilo pozici současných vládních stran a zvýšilo jejich naději na další mandát, nicméně politicky by to opět výrazně narušilo důvěru v demokratický průběh voleb a posílilo protestní a antisystémové strany.
Uvědomíme-li si, že už tak se zhruba polovina voličů obává, že vláda se nebude chtít vzdát moci, a vymyslí nějakou fintu, jak volební výsledek zmanipulovat, pak to poslední, co v téhle situaci potřebujeme je vnější radikální zásah soudu do soutěže politických stran. Jenže co když soud nazná, že rozpor mezi zákonem a politickou praxí je tak velký, že musí zasáhnout?
Nebinární politický svět
Budou se soudci držet hesla Fiat iustitia, et pereat mundus, neboli, nechť je vykonána spravedlnost, i kdyby měl svět zahynout? Těžko říci, soudci jsou také jen lidé a žijí ve svých bublinách a možná ani nevědí, jaká je frustrace „těch druhých“, a proto se „zahynutí světa“ možná nebojí.
I kdyby žaloby na kandidující uskupení dopadly jakkoli dramaticky, jedno můžeme tvrdit s jistotou, z trpasličích uskupení, jako je Přísaha Roberta Šlachty či Volt Česko, to relevantní uskupení neudělá. Ostatně, i dnes vládnoucí koalice před vítěznými volbami roku 2021 deklarovala, že Andreje Babiše jako největšího soka musí porazit politicky, a ne nějakými postranními fintami, a také díky tomuto poznání tehdy zvítězila.
Ani politický svět není binární, ač se to u nás tak rádo maluje. Avšak, i kdybychom čistě teoreticky připustili, že politiku vytvářejí jen „hodní“ a „zlí“, měli bychom si být vědomi, že poškozením těch „zlých“ můžeme zároveň ublížit i „hodným“.