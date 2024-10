Předvolební vábení: Koalujme! Spojování sil ale přináší problém vyššího kvóra a kanibalského kroužkování

Pro blížící se sněmovní volby v říjnu 2025 lze z výsledků těch nedávných krajských vyčíst nové trendy. Kandidátky samostatných stran nahrazují koalice. Podpora malých opozičních partají se koncentruje ke dvěma pólům.

Ve volbách 2021 získaly koalice SPOLU a Pirstan necelých 44 % hlasů, ale stačilo jim to na 54 % mandátů. SPOLU a Starostové (dnes už bez Pirátů) vládnou jen proto, že propadlo velké množství opozičních hlasů, když sociální demokracie a Přísaha byly na dohled potřebných pěti procent.

Po překvapivých výsledcích červnových evropských voleb měly strany jen minimum času upravit strategii pro ty krajské. Některé to zvládly, jiné naopak pohořely. Krajské volby přinesly solidní úspěch malým protestním koalicím Stačilo! (KSČM, Paroubkova ČSSD, ČSNS) a SPD (Trikolora, PRO, Svobodní).

Tomio Okamura správně vyhodnotil pokles podpory pro SPD k 5 % a nenechal se na rozdíl do Pirátů ukolébat celostátními průzkumy. „Konzervativní vlastenci“ vytvořili širší koalice. Pouze v jednom kraji kandidovala SPD samostatně, ve třech v koalici s Trikolorou. V šesti se připojilo i PRO a v dalších třech trojkoalici posílili také Svobodní.

Úspěch se dostavil nejen v zisku mandátů, ale ve čtyřech krajích se budou zástupci SPD podílet s ANO i na krajské vládě. Bez širších koalic by SPD neuspěla, takto ale dostala 32 mandátů a překvapivých sedm míst si vykroužkovali kandidáti PRO.

Podobně na to šli „levicoví vlastenci“ pod značkou Stačilo!, která je spojena s tváří šéfky KSČM Kateřiny Konečné. V jednom kraji KSČM neúspěšně kandidovala sama, v ostatních vytvořila různé koalice s ČSNS, SD-NS a Paroubkovou ČSSD. Na Ústecku dokonce s původní SOCDEM. I když proti volbám do Evropského parlamentu oslabili, komunistům se po čtyřech letech podařilo vrátit do zastupitelstev 11 krajů.

Po strašlivé zkušenosti z roku 2021 s předvolební koalicí se Starosty odmítli Piráti možnost zachránit svoje impozantní zastoupení v krajích (91 míst) širšími „liberálními“ koalicemi, například se Zelenými a SOCDEM. Asi ani největší skeptici nečekali, že Piráti uspějí pouze v Plzeňském kraji, kde měli hejtmana, lze-li tedy zisk tří mandátů za úspěch ještě považovat.

Hnutí ANO v minulosti volby od voleb posilovalo na úkor možných spojenců, a tím se dostávalo do izolace. Úspěch koalic stran kolem Stačilo!, SPD či Přísaha-Motoristé vytvořil pro Andreje Babiše zajímavé spojence, kteří by jej mohli vrátit k moci. Komunisty je třeba začít brát vážně.

Okamura zastavil (oddálil) propad podpory pro SPD. Samostatně kandidující Přísaha bez Motoristů a Filipa Turka ale v krajských volbách pohořela. SOCDEM už je na dně, nová předsedkyně Jana Maláčová čeká na nabídku komunistů vytvořit levicový blok inspirovaný úspěchem spojené levice ve Francii.

Poučením pro protestní koalice z levého i pravého kraje spektra je nutnost spolupráce. Sněmovní volby však mají zásadně odlišná pravidla pro kandidování koalic. Malé strany čeká složitý rébus. Hranice pro zvolení europoslancem i krajským zastupitelem je 5 % pro jednu stranu i sebepočetnější koalici. Při volbách do Sněmovny musí získat dvoučlenná koalice nejméně 8 % a početnější koalice dokonce 11 %.

Řešení nejsou jednoduchá. Stačilo! (KSČM, ČSSD, SOCDEM), Přísaha-Motoristé a SPD-Trikolóra (PRO, Svobodní) musejí najít cestu z právní pasti. Slučování stran (v minulosti třeba Unie svobody a Demokratické unie) s sebou nese značné problémy a hrozí konflikty. Obcházení zákona kandidaturou jedné strany, na níž by byli kandidáti dalších stran, nebo vznik účelových volebních stran, by mohl po volbách zatrhnout soud.

Kroužkování ničí politiku

Samostatným problémem je kroužkování, které se voliči naučili využívat, a strany nevědí, jak mu při sestavování kandidátek čelit. Lidé už strany nejednou překvapili, kroužky z politiky například vyhnali v roce 2010 Ivana Langera. V roce 2013 zase přeskočil a připravil o mandát dnešní hvězdu ODS Martina Kubu bývalý jihočeský hejtman Jan Zahradník.

Kroužky naopak drží ve Sněmovně s krátkou pauzou už skoro 35 let Marka Bendu. Strany by měly najít odvahu zredukovat kroužkování na jeden preferenční hlas.

Problémy s koalicemi ale netrápí pouze malé strany, které se v politice chtějí udržet, nebo do ní vrátit. Koalici SPOLU (ODS,TOP 09, KDU-ČSL) čeká velmi obtížné sestavování kandidátek. Podpora jednotlivých stran celostátně i v jednotlivých regionech je velmi odlišná. A obávaným lidovcům s početným a poslušným členstvem nelze zakázat kroužkování. Podpora hnutí STAN je zase příliš blízko 8 procent, aby mohlo nabízet koalice jiným, menším subjektům.

Hnutí ANO zkušenosti s předvolebními koalicemi nemá, Babiš raději angažuje nestraníky. V Evropském parlamentu i v Senátu sedí zástupci ANO a Přísahy v jedné frakci. Bude-li ale ANO uvažovat, jak si pohlídat hlasy Přísahy, proč to nerozšířit i o SPD, Trikoloru či PRO? Příští volby v říjnu 2025 nás nejspíše čeká souboj širokých koalic a možná i dohra u soudu.

Autor je politolog a právník