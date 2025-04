Mezi koalicí a kličkováním. Snad převládne sportovní duch a nezvítězí sudičství

Poslední týdny přinášejí velké množství zpráv o volební spolupráci menších stran. Skladba jednotlivých spolupracujících subjektů je z politického hlediska značně pestrá. Jednu věc ale mají společnou: na kandidátní listině jedné ze zúčastněných stran se objeví nominanti ostatních stran a kandidátní listina nebude označena jako „koalice“. Zvláštní pozornost budí hnutí STAČILO!, které zřejmě slouží také jako nástroj změny značky komunistické strany.

Je zřejmé, že touto cestou se kandidující subjekty snaží vyhnout zvýšené uzavírací klauzuli, která dopadá na koalice volebních stran. Připomeňme, že kandidátka politické strany musí získat přinejmenším 5 % odevzdaných platných hlasů na celostátní úrovni, aby se mohla zúčastnit rozdělování mandátů. Koalice dvou stran pak musí překonat 8 % a koalice tří a více stran 11 %.

To jsou pravidla dosti přísná v naší nynější situaci, kdy se na politické scéně vyskytuje celá řada malých politických stran, pro které by hlasy mohly propadnout. Připomeňme, že před čtyřmi lety propadlo zhruba milion hlasů. Je tedy výše popsaná nominační taktika stran souladná se zákonem, nebo dokonce ústavním pořádkem?

Člen ODS za ANO? Proč ne?

Předem je třeba říci, že právně mezi stranou a hnutím není žádný rozdíl. Ústava jasně stanoví, že náš politický systém je založen na volné soutěži politických stran, které mají dvě ústavní povinnosti. Musí respektovat základní demokratické principy a nesmějí používat násilí k prosazování svých zájmů. Listina základních práv a svobod stanoví, že politické strany jsou odděleny od státu.

Toto platí oboustranně. Politické strany nesmějí vykonávat funkce státu a stát nesmí zasahovat do činnosti stran nad rámec zachování – řekněme ve zkratce – podstatných náležitostí demokratického právního státu. Mezi tyto náležitosti rozhodně nepatří rozhodování o tom, v jaké podobě budou strany spolupracovat, zda postaví na kandidátní listinu člena jiné strany apod. Takový eventuální zásah by byl v rozporu s výše řečeným ústavním pravidlem volné soutěže politických stran.

Volební zákon tato pravidla naprosto respektuje. Stanoví, že pro volby do Poslanecké sněmovny může kandidátní listinu podat buď politická strana, nebo jejich koalice. Přičemž za koaliční kandidátku se považuje taková, která je výslovně označená jako koaliční a obsahuje údaj o členech koalice a její název. Vše ostatní jsou kandidátní listiny jednotlivých politických stran.

Zákon o politických stranách zakazuje členství ve více stranách, ale nikoliv kandidaturu za jinou politickou stranu, než které jste členem. Z hlediska politické strany může ovšem kandidatura za jiný subjekt bez jejího souhlasu znamenat jednání proti stanovám. To je ale věc dané strany, jak se případně se svým zběhlým členem vypořádá.

V případě právě probíhajících integračních kroků se jedná o krok stranami posvěcený, tedy tento problém nevznikne. Žádný zákon dále politické straně nenařizuje, že by směla do voleb nominovat pouze své členy.

Povolební dělení zisků

Tedy odpověď na otázku přípustnosti popsaného postupu je jednoznačně kladná. Je pouze a výlučně na politické straně, a máme jich u nás registrováno více než 200, zda podá kandidátní listinu, kdo na ní bude nominován a zejména zda to budou pouze členové dané strany, nebo i nestraníci či členové jiné politické strany. Někomu se takový postup nemusí zamlouvat, ale stále platí ústavní princip, výslovně zakotvený jak v ústavě, tak i v Listině, že co není zakázáno, je povoleno.

Ostatně mylný by byl závěr, že uvedená spolupráce více stran pod hlavičkou jedné je něčím novým. Tento postup se v České republice používá od obnovení demokracie před 35 lety. Zůstaneme-li jen u voleb do Poslanecké sněmovny, potom ODS opakovaně kandidovala „s podporou“ Soukromníků neboli Strany soukromníků České republiky. V roce 2017 tyto strany uzavřely dohodu, podle které ODS Soukromníkům poskytla 10 % míst na svých kandidátkách. Nebyl to jediný případ. V témže roce Piráti kandidovali s podporou hned tří menších uskupení, lidovci taktéž, komunisté s podporou jedné další strany. Celkem tuto formu spolupráce využila zhruba polovina kandidujících subjektů. Ve volbách v roce 2021 to už byla více než polovina. Pro zajímavost, tehdy i samotná „trojkoalice“ SPOLU kandidovala ještě s podporou dalších tří stran.

Nicméně nic na tomto světě není zadarmo. Za společnou kandidaturu pod hlavičkou jedné strany se platí tím, že eventuální poslanecký klub patří té straně, jejíž byla kandidátka. K založení stačí tři poslanci a takový klub má právo na poměrné zastoupení v orgánech Poslanecké sněmovny a na materiální zabezpečení. Přirozeně může dojít k jeho rozdělení, ale nový klub musí mít aspoň deset členů. To může být u malých stran dost obtížné. Nárok na funkce nový klub nemá, leda by Poslanecká sněmovna rozhodla jinak.

Ať nezvítězí sudičství

Potíže jsou spojené i s financováním předvolební kampaně, ale i s čerpáním státních příspěvků vyplácených za dosažené výsledky ve volbách. Na kampaň mohou přispívat registrované osoby odlišné od kandidujícího subjektu, tedy i strany, která jí nominovala část kandidátů. Je jenom otázkou vzájemné dohody, jak si zajistí vzájemnou kontrolu nad využitím financí. Horší je to s příspěvky státu po úspěchu ve volbách, protože ty jsou vypláceny straně, která kandidátní listinu podala. S ohledem na různá omezení druhu a poměrně nízkého limitu plateb, které mohou politické strany přijímat, to v případě zisku více než dvou či tří mandátů už může být vcelku složitě realizovatelné. To je ale opět věcí zúčastněných.

Závěrem lze shrnout, že uvedený postup není vůbec ničím nový a je zcela v souladu s právem. Pouze v dnešní vypjaté době ustupuje do pozadí sportovní pravidlo „ať vyhraje ten lepší“ a hodně lidí si začíná všímat věcí, které nikdy potíže nepůsobily. Spíš naopak, dávaly šanci malým, integrovaly politickou scénu a pomáhaly, aby tolik hlasů nepropadlo. To poslední je totiž v zastupitelské demokracii skutečný problém. Snad tedy přes vypjaté emoce převládne onen sportovní duch a nezvítězí sudičství.