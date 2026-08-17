Půvab extrémní kohabitace, může trvat až 7 let. Francouzi ukázali, jak ji přežít

Miroslav Korecký
Glosa   16:30
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Setkání prezidenta Petra Pavla (vlevo) s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě, 17. března 2026. | foto: ČTK

Před půl rokem šéf Motoristů vnesl do české politiky termín „extrémní případ kohabitace“. Ta se už dnes pozvolna stává skutečností. Co můžeme po zkušenostech ze světa očekávat?

Prezident Petr Pavel se soudí s vládou Andreje Babiše, otevřeně ji kritizuje ve světě, šermuje prezidentskými vety, vzduchem létají přiostřená slova, na prestižním summitu NATO sedí hlava státu potupně na židli pro adjunkty a vládní politici uvažují o osekání rozpočtu hradní kanceláře. S nástupem nové politické sezony se brzy dočkáme pokračování tohoto seriálu. Čeho se lze ještě dožít v extrémní kohabitaci?

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„Pokud nebudu mít Turka na ministerstvu životního prostředí, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ hrozil v lednu vicepremiér Petr Macinka v už slavné esemesce Petru Kolářovi, „příteli po boku“ prezidenta. Dnes v nadsázce avizuje vznik kapely Kohabitace a existuje i její web s názvem Extrémní kohabitace.

Termín „kohabitace“ v politologii označuje soužití dvou odlišně politicky zabarvených lídrů, prezidenta a premiéra, v systému, kde je hlava státu volena přímo občany a má výrazné kompetence i podíl na dělbě moci v zemi. Tedy nepoužívá se v systému ryze prezidentském, kde se od hlavy státu odvíjí úplně všechno, ani v systému parlamentním, kde mívá prezident roli víceméně ceremoniální, takže na střet s premiérem nemá dost ústavní síly. Česko je sice právě oním druhým případem, parlamentní republikou, ale minimálně od zavedení přímé volby prezidentů (2012) narůstají jejich ambice reálně posunout systém směrem k poloprezidentskému, tedy se dvěma hlavami výkonné moci.

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Jeho nejznámějším prototypem je Francie, ale také Rusko, Polsko, Finsko, Rumunsko nebo Ukrajina. I v kolébce kohabitace (z francouzského cohabitation) se ale stav exekutivního dvojvládí zrodil spíše mimoděk. Při zrodu francouzské páté republiky, v roce 1958, otcové nové ústavy sice předpokládali možnost kohabitace, ale mezi silnou exekutivou, tedy tandemem prezident-premiér, a vždy nestabilní legislativou, Národním shromážděním. Vývoj šel ale jinudy – občas proti sobě staví prezidenta a premiéra. Obvykle v závěru éry prezidenta z jednoho politického tábora vyhraje parlamentní volby politik z tábora druhého – a musí se spolu po nějakou dobu dělit o moc.

Válka o třetí židli

Během páté francouzské republiky došlo ke kohabitaci celkem čtyřikrát: Francois Mitterand – Jacques Chirac (1986–1988), Mitterrand – Édouard Balladur (1993–1995), Chirac – Lionel Jospin (1997–2002), Emmanuel Macron – Édouard Philippe (2017). Mitterand jako mocensky ochromený prezident zažil kohabitaci dvakrát, Chirac si zase vyzkoušel jak roli soupeřícího prezidenta, tak i premiéra. A zatím předposlední kohabitace (Chirac – Jospin) ukázala, že zdaleka nemusí jít o chvilkový stav: trvala celých pět let.

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A stejně jako v české verzi „extrémní kohabitace“ přinášelo i francouzské dvojhlavé vládnutí hlasité zásadní střety i situace vpravdě bizarní až komické. A nejbouřlivější byly kohabitace, kde proti sobě stáli dva aspiranti na vítězství v dalších prezidentských volbách (Mitterand – Chirac, Chirac – Jospin). Že by to byl i náš případ?

I Francie si prožila své personální, „turkovské“ bitvy o složení vlády. Za kohabitace Chirac – Jospin si prezident tvrdě hájil svou „domaine reservé“, tedy oblast zahraniční politiky, obrany či spravedlnosti a předem vyhlašoval, že premiérův výběr ministrů na posty z této sféry se v prvé řadě musí líbit Elysejskému paláci. Jedním z nejvážnějších střetů v kohabitaci Mitterand – Chirac byl zcela rozdílný názor na Reaganův projekt hvězdných válek: prezident ho odmítal, premiér podporoval. Věc došla tak daleko, že Mitterand hrozil vyhlášením referenda k této věci. A pravičák Chirac a levičák Jospin se zase ostře střetávali o zavedení pětatřicetihodinového pracovního týdne, z něhož nakonec prezident odešel poražen.

Jiné konflikty byly spíš dětinské až humorné. Mitterand s Chiracem se střetli o to, kdo z nich rozhodl a kdo oznámí zákaz přeletu Francie americkými letadly, která bombardovala Libyi, Chirac s Jospinem se zase předháněli, kdo se v době nemoci šílených krav dříve vyslovil pro zákaz používání masokostní moučky v zemědělství.

A jako „válka o třetí židli“ vešel ve známost táhnoucí se spor Mitteranda s Chiracem o to, kdo bude Francii zastupovat na významných konferencích a summitech. Prezident premiéra, který se ho snažil na těchto akcích stínovat, ponižoval třeba tím, že ho nechal stát u paty stupínku, z něhož on mluvil. Anebo blokoval jeho žádosti, aby pořadatelé přidali francouzské delegaci vedle prezidenta a ministra zahraničí třetí židli i pro premiéra. Podobnost s českou realitou čistě náhodná?

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U nás může extrémní kohabitace trvat rok a půl (do konce Pavlova mandátu), tři a půl roku (do konce Babišovy vlády, pokud Pavel obhájí mandát) anebo i sedm let (pokud by Babiš vyhrál i příští parlamentní volby). To je dost dlouho na to, aby se projevila negativa kohabitace. Soupeří-li spolu prezident s premiérem, aby se zavděčili veřejnosti a posílili své preference do příštích voleb, zemi to brzdí, působí navenek neurčitě a vede to k poklesu vnitrostátních autorit.

Na druhé straně Francie přežila i mnohaleté kohabitace, dokonce vedly oba rivaly k hledání komunikačních kanálů. Ač do lásky měl ten vztah daleko. „Vzácně uběhl týden, aniž by Mitterrand nehodil několik poznámek pro zdůraznění svého nesouhlasu s vládou, pokoušejících se ji destabilizovat. To je spíš chování předsedy strany než hlavy státu,“ stěžoval si třeba v prosinci 1990 premiér Chirac v interview na stanici TF1.

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