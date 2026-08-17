Půvab extrémní kohabitace, může trvat až 7 let. Francouzi ukázali, jak ji přežít

Prezident Petr Pavel se soudí s vládou Andreje Babiše, otevřeně ji kritizuje ve světě, šermuje prezidentskými vety, vzduchem létají přiostřená slova, na prestižním summitu NATO sedí hlava státu potupně na židli pro adjunkty a vládní politici uvažují o osekání rozpočtu hradní kanceláře. S nástupem nové politické sezony se brzy dočkáme pokračování tohoto seriálu. Čeho se lze ještě dožít v extrémní kohabitaci?
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„Pokud nebudu mít Turka na ministerstvu životního prostředí, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ hrozil v lednu vicepremiér Petr Macinka v už slavné esemesce Petru Kolářovi, „příteli po boku“ prezidenta. Dnes v nadsázce avizuje vznik kapely Kohabitace a existuje i její web s názvem Extrémní kohabitace.
Termín „kohabitace“ v politologii označuje soužití dvou odlišně politicky zabarvených lídrů, prezidenta a premiéra, v systému, kde je hlava státu volena přímo občany a má výrazné kompetence i podíl na dělbě moci v zemi. Tedy nepoužívá se v systému ryze prezidentském, kde se od hlavy státu odvíjí úplně všechno, ani v systému parlamentním, kde mívá prezident roli víceméně ceremoniální, takže na střet s premiérem nemá dost ústavní síly. Česko je sice právě oním druhým případem, parlamentní republikou, ale minimálně od zavedení přímé volby prezidentů (2012) narůstají jejich ambice reálně posunout systém směrem k poloprezidentskému, tedy se dvěma hlavami výkonné moci.
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Jeho nejznámějším prototypem je Francie, ale také Rusko, Polsko, Finsko, Rumunsko nebo Ukrajina. I v kolébce kohabitace (z francouzského cohabitation) se ale stav exekutivního dvojvládí zrodil spíše mimoděk. Při zrodu francouzské páté republiky, v roce 1958, otcové nové ústavy sice předpokládali možnost kohabitace, ale mezi silnou exekutivou, tedy tandemem prezident-premiér, a vždy nestabilní legislativou, Národním shromážděním. Vývoj šel ale jinudy – občas proti sobě staví prezidenta a premiéra. Obvykle v závěru éry prezidenta z jednoho politického tábora vyhraje parlamentní volby politik z tábora druhého – a musí se spolu po nějakou dobu dělit o moc.
Válka o třetí židli
Během páté francouzské republiky došlo ke kohabitaci celkem čtyřikrát: Francois Mitterand – Jacques Chirac (1986–1988), Mitterrand – Édouard Balladur (1993–1995), Chirac – Lionel Jospin (1997–2002), Emmanuel Macron – Édouard Philippe (2017). Mitterand jako mocensky ochromený prezident zažil kohabitaci dvakrát, Chirac si zase vyzkoušel jak roli soupeřícího prezidenta, tak i premiéra. A zatím předposlední kohabitace (Chirac – Jospin) ukázala, že zdaleka nemusí jít o chvilkový stav: trvala celých pět let.
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A stejně jako v české verzi „extrémní kohabitace“ přinášelo i francouzské dvojhlavé vládnutí hlasité zásadní střety i situace vpravdě bizarní až komické. A nejbouřlivější byly kohabitace, kde proti sobě stáli dva aspiranti na vítězství v dalších prezidentských volbách (Mitterand – Chirac, Chirac – Jospin). Že by to byl i náš případ?
I Francie si prožila své personální, „turkovské“ bitvy o složení vlády. Za kohabitace Chirac – Jospin si prezident tvrdě hájil svou „domaine reservé“, tedy oblast zahraniční politiky, obrany či spravedlnosti a předem vyhlašoval, že premiérův výběr ministrů na posty z této sféry se v prvé řadě musí líbit Elysejskému paláci. Jedním z nejvážnějších střetů v kohabitaci Mitterand – Chirac byl zcela rozdílný názor na Reaganův projekt hvězdných válek: prezident ho odmítal, premiér podporoval. Věc došla tak daleko, že Mitterand hrozil vyhlášením referenda k této věci. A pravičák Chirac a levičák Jospin se zase ostře střetávali o zavedení pětatřicetihodinového pracovního týdne, z něhož nakonec prezident odešel poražen.
Jiné konflikty byly spíš dětinské až humorné. Mitterand s Chiracem se střetli o to, kdo z nich rozhodl a kdo oznámí zákaz přeletu Francie americkými letadly, která bombardovala Libyi, Chirac s Jospinem se zase předháněli, kdo se v době nemoci šílených krav dříve vyslovil pro zákaz používání masokostní moučky v zemědělství.
A jako „válka o třetí židli“ vešel ve známost táhnoucí se spor Mitteranda s Chiracem o to, kdo bude Francii zastupovat na významných konferencích a summitech. Prezident premiéra, který se ho snažil na těchto akcích stínovat, ponižoval třeba tím, že ho nechal stát u paty stupínku, z něhož on mluvil. Anebo blokoval jeho žádosti, aby pořadatelé přidali francouzské delegaci vedle prezidenta a ministra zahraničí třetí židli i pro premiéra. Podobnost s českou realitou čistě náhodná?
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U nás může extrémní kohabitace trvat rok a půl (do konce Pavlova mandátu), tři a půl roku (do konce Babišovy vlády, pokud Pavel obhájí mandát) anebo i sedm let (pokud by Babiš vyhrál i příští parlamentní volby). To je dost dlouho na to, aby se projevila negativa kohabitace. Soupeří-li spolu prezident s premiérem, aby se zavděčili veřejnosti a posílili své preference do příštích voleb, zemi to brzdí, působí navenek neurčitě a vede to k poklesu vnitrostátních autorit.
Na druhé straně Francie přežila i mnohaleté kohabitace, dokonce vedly oba rivaly k hledání komunikačních kanálů. Ač do lásky měl ten vztah daleko. „Vzácně uběhl týden, aniž by Mitterrand nehodil několik poznámek pro zdůraznění svého nesouhlasu s vládou, pokoušejících se ji destabilizovat. To je spíš chování předsedy strany než hlavy státu,“ stěžoval si třeba v prosinci 1990 premiér Chirac v interview na stanici TF1.