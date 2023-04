Větší či menší problémy s penzijním systémem má snad každá vyspělá či středně vyspělá země. Na domácí scéně můžeme sledovat značnou nespokojenost s tím, že vláda má v úmyslu pouze zpomalit tempo valorizace (které bylo předchozí vládou nastaveno do zrychleného režimu).

To však ještě není nic proti bouři nevole, které čelil (a stále čelí) krok prezidenta Macrona směrem k prodloužení důchodového věku. Macron přitom nedělá nic brutálního, jen to, co by zodpovědný politik na jeho místě dělat měl.