Kohoutková voda v hospodě nad zlato. Neměla by ale být povinně zdarma

Restauratéři začali po oznámení, které se objevilo před pár dny, křičet, že jim nikdo nemá do podnikání co mluvit. Majitel kavárny Louvre v Praze Silvio Spohr to shrnul větou: „Voda není bezcenná, máme z ní určitou marži, která nám pomáhá udržet provoz v chodu.“

Voda a její cena v hospodě jsou na první pohled maličkost. Ve skutečnosti je to ale zajímavý fenomén, který hodně vypovídá o hospodské kultuře, zvlášť v Česku, kde jsou lidé citliví na ceny čehokoli.

Mnohé, hlavně menší kavárny mají někde v rohu na stolečku lahev s vodou, kterou si může host natočit volně do sklenice a nikdo kvůli tomu určitě nekrachuje. Cena vodného a stočného činí 150 korun za kubík včetně DPH, takže v tom se ten litr opravdu ztratí. O cenu vody samotné fakt nejde. Jde prostě o přirážku a výdělek hospod. Záleží jen na tom, jaký ho má kdo velký a jakou pohádku k tomu vymyslí, aby ji „prodal“ hostům.

Při logice, kterou vyjadřuje pan kavárník Spohr, by se mohlo platit i za sůl a pepř na stole a za WC. A také by mohl někdo říci, že z toho je určitá marže, která pomáhá udržovat podnik v chodu.

V Česku existují restaurace, kde stojí voda opravdu pakatel, třeba dvacku. To už skoro ztrácí smysl se o její cenu přít. Na druhou stranu, kolegové například na CNN Prima News uváděli, že „v Brně se kohoutková voda pohybuje v ceně 50 korun za litr nebo až 80 korun“. To už mi pak přijde trochu přehnaný argument, že tu vodu přece musel číšník přinést a barman pak umýt sklenici. Za takový zisk tam půjdu také mýt sklenice.

Problém je trochu někde jinde. Tady: když si porovnáte ceny pití (třeba coly) v obchodě a v restauracích, je každému jasné, že na něm hospodští vydělávají hodně. Nezřídka se nabízí „lahvička“ coly o obsahu dvou deci třeba za 40 až 50 korun. Je jasné, že ke slanému guláši hostovi jedna stačit nebude. A je jasné, že kdyby byla v hospodě ta voda bez poplatku, lidé by si sice pořád většinou objednávali pivo, víno, limonádu nebo džus, ale vypili by toho méně. Možná by si dali obojí – při druhé objednávce už vodu.

Podíval jsem se na některá menu hospod, která jsou k dispozici na internetu, a nalezl zajímavé příklady. Třeba jedna restaurace v Praze–Vršovicích prodává kohoutkovou vodu 0,5 litru za 25 korun a točenou malinovku za 10 korun za jedno deci. Pětadvacet korun, to je výše spropitného za větší útratu. Na tom hospoda nezbohatne a nikdo se o to nemusí hádat. V tom již zmíněném Louvru mají půllitr filtrované vody za 29 korun. Tam už člověk začne přemýšlet, jestli je to málo, či moc. Ve Varech jsem našel hospodu, která má karafu za 65 korun, a voda stojí nápadně úplně stejně jako cola. I když vody je samozřejmě 0,9 litru, coly 0,2 litru.

Rovnou napíši, že já bych se jako host přimlouval, aby ta obyčejná voda zdarma byla, ale dobrovolně. Restauracím by to neměl nikdo nařizovat. Měl by to být takový dobrý zvyk, konkurenční výhoda.

Pokud stojí voda těch 65 korun, dává návštěvníkovi najevo: „Chceš, holenku, ušetřit oproti předražené limonádě? No tak si dej vodičku, ale my ti ji pěkně napálíme.“

Jenže vtip je v tom, že hosté tenhle přístup poznají…