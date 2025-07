Jak se stát smířil s trampy. Zákaz kempů v CHKO Kokořínsko zcela plošně platit nemusí

Tam se už roky táhl spor. Když správa CHKO napočítala na svém území 138 trampských nocležišť, jedna strana sporu žádala jejich rychlou a úplnou likvidaci. Vždyť jde o ilegální, na černo postavené kempy či chaty.

Druhá strana, trampové, naproti tomu chtěla, aby stát postupoval výběrově. Aby odstranil jen ty stavby, které skutečně bijí do očí, jsou přilepené k pískovcovým skalám pomocí montážní pěny a produkují nemalé množství odpadu. Ale aby zachoval menší kempy, třeba nocležiště pod skalními převisy.

A světe, div se, stát v podobě Agentury ochrany přírody a krajiny jim vyšel vstříc. Už v zimě sestavil pracovní skupinu, která problém prozkoumala, a v úterý vyhlásil první závěry. Ano, stát vyšel trampům vstříc, byť jen do určité míry. Ze 138 napočítaných trampských nocovišť na Kokořínsku jich bylo 39 odstraněno, 4 na odstranění čekají, 64 je v jednání a 31 jich bylo uznáno jako nezávadná a stát hledá způsoby, jak je legalizovat.

Jste pro legalizaci některých trampských tábořišť na Kokořínsku? celkem hlasů: 2 Ano 0 %(0 hlasy) Ne 100 %(2 hlasy) Je mi to jedno 0 %(0 hlasy)

Trampové součástí veřejného zájmu

Je to téma, které neovlivní volby. Pro většinu české populace je to banální detail, ale v jistém smyslu to banalita není. Ten spor odráží ideový zápas mezi těmi, kteří bazírují na umanutém dodržování předpisů, a těmi, kteří projeví jisté pochopení – tady pochopení pro trampy.

Ti první mají jasno. Je to CHKO a v ní kempy jakéhokoliv provedení nemají co dělat. Ti druzí – a patří k nim i stát – se pokoušejí najít nějakou dohodu.

Ministr životního prostředí Petr Hladík má pověst suchara, ale teď zkouší vstřícnost: „To, že lidé do přírody chodí, poznávají ji a na některých místech dokonce nocují, považuji za velmi důležité.“ Čekali byste to od lidovce? Korunoval to Jiří Hušek, šéf pracovní skupiny Agentury ochrany přírody a krajiny: „Shodli jsme se, že tramping je v určitém ohledu veřejný zájem.“

Ne že by si to mnozí nemysleli už dříve. Stále je v některých oblastech zřejmé, jak se trampové už před sto lety podíleli na krajinotvorbě. Třeba na Sázavě okolo Zlatého kanonu. (Tam, kde byly do první světové války jen zarostlé svahy, jsou dnes četné chatové osady.) Na Berounce v Údolí děsu (prastará trampská osada, až později pohlcená vyhlášenou přírodní rezervací, takže ta nyní chrání i osadu). Nebo v údolí Vltavy. Nebo v údolí Chrudimky…

To nelze definovat, to se musí odhadnout

Ale jakmile jsme v chráněném území, třeba v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, je tu otázka. Platí zákon pro všechny stejně? Lze snadno rozlišit nocležníky přírodě škodící od, řekněme, neutrálních? To je problém. Tyto nuance nelze nacpat ani do počítačového algoritmu, ani do litery pozitivistického zákona, který by pak schválil parlament.

Pěkně to vyjádřil německý dokumentarista Enno Seifried, autor filmu Německo pěšky. Prošel svou zemi od nejsevernějšího bodu k nejjižnějšímu a přespával v přírodě, i když věděl, že je to ve Spolkové republice zakázané. „Jednou jsem potkal lesníka,“ řekl. „Muselo mu být jasné, že jsem strávil noc v jeho lese, ale na nic se neptal a zavedl mě k nejlepším ostružinám.“

To je jádro věci. Když se ti dva spatřili, bylo jasné, oč jde a že vytáčky nemají smysl. „Orgán“ si mohl „přestupníka“ podat, mohl ho třeba pokutovat. Jenže tak neučinil, protože Seifrieda odhadl od pohledu. Ale do psaného zákona takové nuance vtělit nelze.

Český stát to teď zkouší podobně jako onen německý lesník. Na Kokořínsku – později snad i jinde – se vzdá přísné a plošné aplikace zákona. Místo toho se snaží vytipovat, kde dohoda možná je a kde není. Kde možná je, lze jít cestou výjimky ze zákona.

A trampové to oceňují. „Je to poprvé v historii Česka,“ cituje web Seznam Zprávy jednoho z nich, „co se stát zastal trampů včetně jejich hmotného projevu, což jsou kempy. Poprvé se je nějakým způsobem snaží zařadit do právního rámce.“

Je to dobře. I proto, aby boj za bezzásahovost či původnost při ochraně přírody nedopadl jako v USA, kde dříve byli z některých národních parků vypuzeni i Indiáni. Kde jejich původnost (“první národy“) musela ustoupit původnosti přírody.