Konec kolků v Čechách. Jaké má výhody a jaká rizika?

Přesto jsou kolky dosud hojně využívané v rámci nemovitostních transakcí – pro úhradu poplatků spojených s návrhem na vklad práv do katastru nemovitostí. Dosavadní rutinní praxi však bude nutné upravit. Jak bude patrně vypadat nový systém? A jaká rizika s ním mohou být spojena?

K formálnímu zrušení kolků došlo na konci minulého roku v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Od 1. ledna 2024 tak byla zrušena všechna zákonná ustanovení týkající se kolků. Zároveň ale bylo stanoveno přechodné období trvající do konce tohoto roku. Do 31. prosince je proto možné používat kolky vydané podle zrušené právní úpravy stejně jako dříve. Definitivní sbohem přijde se začátkem příštího roku.

Jako důvod vedoucí ke zrušení kolků se uvádí zastaralost této platební metody, její snižující se potřeba vzhledem k nárůstu elektronických alternativ plateb a také podvody s kolky. Hlavním důvodem jsou však peníze: náklady státu na tisk a distribuci kolků za období let 2014 až 2021 činily 534,3 milionu korun. Zrušením kolků státní pokladna ušetří.

Alternativy ke kolkům

Ostatní způsoby placení soudních a správních poplatků zůstávají nedotčeny. Domníváme se proto, že vyjma správních poplatků spojených s vkladovým řízením na katastrálních úřadech neexistují praktické důvody, které by vedly k preferenci platby pomocí kolků. Zrušení kolků se tedy poplatníků nijak zásadně nedotkne.

V případě nemovitostních transakcí však kolky představují efektivní nástroj, který zajistí, že poplatek bude katastrálnímu úřadu uhrazen – a že tedy nehrozí zastavení vkladového řízení právě z důvodu nezaplacení poplatku.

Současná praxe při transakcích s nemovitostmi často funguje tak, že strany smlouvy, která představuje vkladovou listinu (typicky kupní smlouva), spolu s podpisem smlouvy podepíší návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Na ten rovnou vylepí kolky v příslušné hodnotě. Takto podepsaná vkladová listina a návrh na vklad s vylepeným kolkem se předávají schovateli, ten dokumenty podá katastrálnímu úřadu po splnění stanovených podmínek (typicky složení kupní ceny do úschovy). Úhradu poplatku pak nebylo potřeba příliš sledovat ani kontrolovat – byl uhrazen již podáním návrhu na vklad s kolkem. Obě strany tak měly jistotu, že poplatek spojený s návrhem na vklad je řádně uhrazen.

Od ledna 2025 však bude možné uhradit poplatek spojený s vkladovým řízením pouze kartou či v hotovosti na příslušném katastrálním pracovišti nebo bezhotovostně převodem na účet katastrálního úřadu. Žádnou z těchto plateb však nebude možné provést před podáním návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Zrušením kolků tak strany přicházejí o možnost uhradit správní poplatek předem.

Riziko zmatku

To s sebou nese riziko, že návrh na vklad bude katastrálnímu úřadu podán, aniž by současně došlo k uhrazení poplatku. Třeba proto, že návrh bude podávat správce, který nebude povinen poplatek uhradit. Nebo návrh bude podávat některá ze stran, která sice bude povinna poplatek uhradit, ale toto opomene. Katastrální úřad pak vyzve k úhradě poplatku obě smluvní strany, prodávajícího i kupujícího, bez ohledu na to, kdo jej má uhradit podle ujednání stran.

Může se však stát, že výzvu bude jedna smluvní strana ignorovat s tím, že poplatek má zaplatit ta druhá. Povinná strana však může výzvu také ignorovat a poplatek neuhradí nikdo. V takovém případě by vkladové řízení bylo zastaveno. Návrh na vklad by pak musel být podán znovu. Tím by se ale celá transakce prodloužila a ohrozilo by se splnění dohodnutých lhůt pro zápis práva do katastru nemovitostí, což by mohlo vést až ke zrušení celé transakce.

Proto doporučujeme důsledně kontrolovat informace o probíhajícím řízení na internetových stránkách katastrálního úřadu a neignorovat výzvu katastrálního úřadu k úhradě poplatku. A pokud poplatek není uhrazen, uhradit jej i přesto, že jej podle smlouvy má platit druhá strana. Náklady vynaložené na správní poplatek lze následně vymáhat po straně povinné.

Autor je právník a partner AK Rowan Legal