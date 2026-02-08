Vitraje ze svatobartolomějského kostela. Jak do středověkých paláců a chrámů proniklo „nové světlo“

Alena Scheinostová
Schodiště   16:30
Vlastně tahle expozice ve starobylém kolínském Veigertovském domě začíná přípitkem. Anebo jím mohla začínat před sedmi staletími. Zkrátka – v úvodu výstavy, kterou tu Regionální muzeum v Kolíně věnovalo nádheře vitrážového skla, najdete ve vitrínách umně scelené zbytky skleněných gotických číší tzv. českého typu.
Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...

Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou Regionální muzeum v Kolíně věnovalo nádheře vitrážového skla. | foto: Regionální muzeum v Kolíně

Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...
Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...
Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...
Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...
7 fotografií

Tyto velkoobjemové poháry se v tuzemsku vyráběly za Lucemburků, tuším ale, že vypil-li kdo takovou naráz, slovo „Lucemburk“ nedokázal ještě několik hodin vůbec vyslovit.

O popíjení a vlastně ani o číše tady ale nejde. Výstava Lux nova – Nové světlo / Středověké vitraje v českých zemích se především zaměřuje na to, co říká její název. V průběhu 12. století se masivní, těžkopádná architektura v Evropě odlehčila, sloupy vyrostly do výše, vyklenuly se lomené klenby a ve vysokých zdech vznikl prostor pro rozměrná okna. Do paláců a chrámů proniklo „nové světlo“. A umem přeshraničních, ale časem právě také českých sklářů se zbarvilo dočervena, domodra, dozelena i dozlata.

Mezi rozvěšenými tričky. Osvětová výstava je krůčkem ke společnosti, kde bude bezpečněji

Tak vznikla gotická vitráž. Víme ze středověkých kronik, že v době vlády Karla IV. a jeho syna Václava pracovalo v pražské katedrální huti na dvacet vitrážistů. Skleněná okna poskládaná z různobarevných kousků však nezůstala vyhrazena jenom Praze. Pyšnil se jimi – vedle řady dalších – i kolínský chrám svatého Bartoloměje. A tak je jádrem výstavy čtveřice děl, která pochází právě odtud.

Vitráž, anebo vitraj?

Dovolme si tu terminologickou odbočku. Chcete-li působit jako znalci, rozlišujte vitráž a vitraj. Vitráž je to, pokud je dílo poskládané jenom z barevných ploch. Kde jsou sklíčka domalována třeba obličeji světců nebo jejich atributy, bude přesnější mluvit o vitrajích. Anebo říkejte rovnou vitraje. Neurazíte.

Schodiště

Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.

Soubor ze svatobartolomějského kostela tvoří vitraje. Původně byl chrám nejspíš zasvěcený Panně Marii, proto okna zachycují scény z jejího života. Na prvním přináší novorozeného Ježíška k obřízce, na druhém ho doprovází pod kříž, na dalším sama umírá a na posledním je korunovaná královnou nebes. Okna pocházejí ze 70. let 14. století a tvoří nejrozsáhlejší dochovaný cyklus středověkých vitrají v českých zemích. K vidění bývá jen polovina, zapůjčená teď do Kolína z Národní galerie. Druhá dvě okna zpravidla odpočívají v depozitářích pražského arcibiskupství.

Mimochodem, král, který klade Marii korunu na hlavu, by z logiky věci měl být Kristus. Podezřele se ale podobá zbožnému císaři Karlu IV. Protože se na výstavbě bartolomějského chrámu podílel Karlův stavitel Petr Parléř, nemusí to být náhoda.

Objev v krabici

Pozoruhodností tu ale návštěvník najde více. Třeba soubor gotických vitrají z presbytáře sv. Bartoloměje, který nebyl ještě nikdy vystavován. Anebo vitráže, které kostel zdobily v 19. století a později byly sneseny a zazděny do oltáře v boční tzv. kokovské kapli. Jsou vyčištěné a vyskládané do tvaru, který původně zaujímaly. Mimochodem když sem nad nimi přijela pro svou bakalářskou práci v roce 2021 bádat studentka umění Anna Bartoňová, podařilo se jí v krabicích s barevnými střepy objevit i ty, které pocházely z vitraje o staletí starší. Tyto zbytky vysokého gotického okna tu můžeme obdivovat také.

Ve varhanním „domečku“. Svatovítské varhany postavili v Katalánsku jako zahradní domek z Ikey

Dnes jsou v nedávno překrásně zrekonstruovaném sv. Bartoloměji okna nová, s moderními vitrážemi z pražské dílny Jiřička – Coufal. Fotografie a ukázky z jejich ateliéru tvoří další část výstavy, k vidění je tu také torzo luxusní vitráže z Karlštejna, z královské kaple svaté Kateřiny. Vidíte? Karlštejn, Karel IV., máme ho tu zas! Místo ze skla je vitráž vyrobená z barevných valounů, zalitých do pozlaceného olova – pravda, po těch staletích už z celku mnoho nezůstalo. Další vystavená díla z různých období pak doplňují „vývojovou řadu“. Sluší to na nich třeba svatému Ondřeji anebo Karlu Velikému.

Zámeček jako vzorkovna

Alespoň fotografie nakonec připomíná ještě jednu vitrážnickou zvláštnost: historizující stavbu s věží v Okrouhlé u Českého Dubu, která ještě v polovině minulého století sloužila jako vzorkovna vitrajových oken. Dnes ji po letech chátrání vlastní a pečuje o ni soukromý majitel. Na její obnovu můžete přispět na Doniu anebo se tam můžete alespoň jet podívat. Z Kolína je to jen asi nějakých sto kilometrů.

Madona, která unikla odsunu. Vzácná socha je k vidění v Anežském klášteře

A to schodiště je dnes kde?! Ale prosím, beze všeho: Veigertovský dům je samozřejmě má. Vede až do sklepa, moderně zrekonstruovaného, osvětleného a využitého pro část stálých expozic. Mě ale odtamtud prosím omluvte, do prostor bez oken mě nikdo nedostane. Musela by tam být aspoň ta vitrážová.

Vstoupit do diskuse

Curleři překonali norské obhájce stříbra, pak podlehli italským šampionům

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku.

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, v akci je rychlobruslař Jílek

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Schodiště

Vitraje ze svatobartolomějského kostela. Jak do středověkých paláců a chrámů proniklo „nové světlo“

Lux Nova - Nové světlo, středověké vitraje v českých zemích. Výstava, kterou...

Nekrolog

Ta nejkrásnější. Jana Brejchová představovala to, co ze společnosti postupně mizí

Jana Brejchová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Je to tam! Jméno zlaté Maděrové skandoval v cíli i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

Davidová musela na trestné kolo a štafetu finišovala jedenáctá. Zlato má Francie

Tereza Voborníková se chystá ke střelbě ve smíšené biatlonové štafetě.

Tenisté USA vyřadili v Davis Cupu Maďarsko, v září nastoupí v Česku

Americký tenista Tommy Paul v daviscupovém utkání proti Maďarsku.

Názor

Na faktech už přece nezáleží. Česká politika se zvrhla ve válku, kde je povoleno vše

Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Naváže Adamczyková na Maděrovou?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Úhel pohledu

Stranictví jako překážka. Proč se v Česku nevyplácí otevřená politická ambice

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Máme muže, který střílel na zástupce šéfa GRU, zatkli ho v Dubaji, hlásí Rusové

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.