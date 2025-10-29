Válka proti koloběžkám? Ne, lepší je obrana proti divoké privatizaci veřejného prostoru

Dnešní časy se liší. Sdílené elektrické koloběžky obsazují, ba i zahlcují chodníky v centrech měst. A domorodci se ocitají v situacích, kdy musí na chodnících uskakovat, aby suverénní koloběžkář projel.
Co s tím? Dva různé modely řešení teď nabízejí Slovensko a Praha.
Když bojovat, tak zpřísnit normy
Řekněme rovnou, že slovenský model působí komičtěji. V úterý tam poslanci schválili novelu zákona, který stanoví maximální rychlost pohybu po chodnících na 6 kilometrů za hodinu. To jako vážně?
Slovenští poslanci rozhodli o povolené rychlosti na chodnících, týká se i chodců
Ano, ale pozor. Na první pohled to může působit, že si děláme legraci ze Slovenska a Slováků obecně. Jenže tu novelu předložil konkrétní poslanec, Ľubomír Vážny z vládní strany Směr, a má pro ni své argumenty. Průměrná rychlost chodce činí 4 až 5 kilometrů za hodinu, takže stanoví-li se maximum na 6 kilometrů za hodinu a dodrží-li ho i koloběžkáři, nebudou si s chodci vzájemně překážet. Ta úvaha nemá z pohledu selského rozumu chybu, že.
Klíčová slova poslance Vážného znějí takto: „Jde o bezpečnost, nikoliv o omezování.“ A jsme u jádra věci. Ač se Slovensku vyčítá, že má populistickou většinu v parlamentu, populistickou vládu i populistického premiéra, Vážného argument je progresivistický.
Zkuste si vzpomenout, s čím vším progresivisté bojují kvůli větší bezpečnosti. S klimatem, zkázou planety, populismem, rasismem, islamofobií, proruskými kolaboranty… Další si jistě doplníte sami. Téměř vždy je to pod heslem většího bezpečí pro nás a naše potomky. Téměř vždy boj bazíruje na zpřísnění norem. A stejným způsobem, rychlostní kvótou, teď zákon z dílny strany Směr bojuje s arogancí koloběžkářů.
Pozor při úprku na WC! Slovenský zákon o rychlosti na chodnících budí posměch
Co to znamená v praxi? Budou se na chodníky montovat radary a digitální tabule ukazující rychlost, aby si chodci i koloběžkáři mohli zkontrolovat, zda se pohybují v normě? A co když má někdo běhavku (slovenština má půvabný výraz hnačka) a musí to kamsi stihnout fakt co nejrychleji? To se raději podělá?
Važme si veřejného prostoru včetně chodníků
Doufejme, že předchozí řádky někomu nevyznějí jako projev nadřazenosti vůči Slovensku či jako pražské arogance. Neměly by, vždyť ten zákon kritizuje i slovenské ministerstvo vnitra. Říká, že lepší je omezit přístup některých dopravních prostředků na chodníky než stanovit omezení rychlosti stejné pro chodce i koloběžkáře.
A tady jsme u toho, co před týdnem – bez velké mediální pozornosti – schválili pražští radní. Praha nechce bojovat s koloběžkami jako takovými, ale s byznysem jejich sdílení. Od ledna 2026 se ve městě zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, rozuměj hlavně elektrokoloběžek. Bude to de facto jejich zákaz (netýká se koloběžek, které mají lidé pro svoji potřebu doma).
Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci
Zveřejněné důvody zpřísnění jsou jasné. Za prvé. Parkující koloběžky překážejí v ulicích i na chodnících. Za druhé. Chodci, hlavně domorodci, se často cítí ohroženi dravou (někdo by řekl arogantní) jízdou koloběžkářů, hlavně turistů, po chodnících.
Můžeme to shrnout asi takhle. Byznys sdílených koloběžek po léta těžil z divoké privatizace veřejného prostoru, hlavně chodníků. Lidé na elektrokoloběžkách v praxi nedodržují pravidla, jezdí tam, kde podle dopravních předpisů nemají (po chodníku) a použité koloběžky pohazují tam, kde se jim to právě hodí. Tato divoká privatizace veřejného prostoru od ledna skončí. Bude kvůli tomu někdo plakat? Domorodci těžko.