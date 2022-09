Bankéřský podraz

Zatropování jen určité spotřeby, proč ne, nutí to k úsporám. Ale oznámit to den po volbách? Těžko byste hledali lepší termín než podraz.

Proč to vláda neoznámila před volbami a dávala si inzeráty? Ministr průmyslu to nevěděl, nebo mu to nařídil ministr financí, protože na to nejsou v rozpočtu peníze? Jak toto „zpřesnění“ dopadne na chudé, kteří třeba elektřinou vytápějí nezateplené venkovské domy? Nevíme. Nevíme dokonce ani to, zda je to možné, protože vláda si už nechala zákonný rámec odhlasovat ve sněmovně a Senátu.

Možná pan ministr jen tak breptal a dnes či zítra nás kdosi z vlády ujistí, že to není pravda.

Každopádně se opět ukazuje, že vláda nemá své kroky promyšlené a dodatečně nekoordinovaně oznamuje změny v tom, co naslibovala.

Co řekne ministr Síkela zítra a co v lednu, až zjistí, že půlka toho, co nasliboval, byly jen chiméry? Jak se mají domácnosti připravovat na zimu, když se pravidla stále mění?