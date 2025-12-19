Kompartmentalizujete? Toužíte-li po mnohoženství, vězte, že není zadarmo

Myslel tím, že si rozdělil život na škatulky. Do jedné strčil „hlavní“ manželku s jednou sadou dětí, do druhé tu „vedlejší“ s druhou sadou dětí a pečlivě škatulky uzavřel, aby se jedno s druhým moc nemíchalo. Byl přesvědčený, že tak je to lepší. Obě manželky hluboce miloval, jednu o nic víc ani míň než tu druhou, a obě sídlily stejně hluboko v Karlově srdci.
Manželky o sobě věděly, ale nestýkaly se, což Karlovi vyhovovalo. Předpokládám, že by těžko snášel, kdyby se manželky sčuchly a za zády ho pomlouvaly. Kompartmentalizace tomu prý odpomohla. A kromě toho měla zabránit dalším srdcelomům.
Když byl mladý a naivní, podařilo se mu chvíli bydlet se dvěma dívkami… se vším, co k takovému soužití patří. Chvíli se cítil jako alfa-samec, jenže potom ho dívky vyhodily z bytu a dál tam žily ve šťastném vztahu samy, bez Karla. To ho od experimentů s komunálním životem odradilo natolik, že teď pečlivě kompartmentalizuje. Jeho nové manželky se zdají spokojené. Každopádně tohle aranžmá funguje už nějaký ten pátek.
Zdá se, že určitou kompartmentalizaci ve vztazích dodržují i mnohé kultury, v nichž je mnohoženství tradiční. V Africe například panuje téměř univerzální pravidlo, že muž sice smí mít tolik manželek, kolik se mu zlíbí, ale pro každou z nich musí postavit dům.
Jasně že to mnozí všelijak ožulí. Jorubanka, se kterou jsme se před časem dělili o koupelnu ve sdíleném domě, si často stěžovala, že ji porodila sedmá – a poslední – manželka vesnického náčelníka. Zatímco první dvě tři manželky bydlely ve skutečných domech, i když malých, pro její matku ženich „vystavěl“ jen symbolický dům. Skládal se z pár břeven rozežraných od termitů, tvárnic sesypaných na hromadu a nikdy nesplněného slibu, že brzo pozve zedníky, aby dům „dokončili“.
Omisolin tatínek tradici dodržel, ale v kompartmentalizaci vztahů nijak zběhlý nebyl. Omisola na své dětství vzpomíná jako na nepřetržitou hádku mezi manželkami, občas eskalující do hodů hrnci a podobných disciplín.
Pokud si nemůžete pomoct a prostě musíte mít dvě či sedm manželek, anebo – jako moje dávná spolužačka – nevěříte, že vás milenec neopustí v momentě, kdy se na něj usměje jiná dívka, a tak pro jistotu chodíte se třemi či čtyřmi chlapy naráz, aby vám ještě dva tři zbyli, pokud vás jeden opustí, je nejspíš lepší kompartmentalizovat.
Počítejte ale s tím, že kompartmentalizování je náročné na čas a může způsobit žaludeční vředy či podlomené duševní zdraví.
V našich zeměpisných šířkách bývá nejtěžší zvládnout Vánoce. Ty jsou pro kompartmentalizaci a kompartmentalizátory úplná pohroma.