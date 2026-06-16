Kompetenční žaloba: co čekat od „soudu soudů“. Odhadovat výsledek jde jen těžko

Prezident republiky se nechal slyšet, že na summit NATO v Ankaře 7. a 8. července pojede i za cenu podání tzv. kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu. Předseda vlády následně posunul termín rozhodnutí vlády o složení delegace na summit z původně avizovaného 8. června až na 22. června.
Ústavní soud může v této věci postupovat kreativně, výsledek proto dnes nelze zcela předjímat.
Spory o rozsah kompetencí jsou součástí působení a rozhodování ústavních orgánů a ostatních orgánů veřejné moci (typicky správních úřadů a soudů). Ústavním východiskem zde je článek 2 odstavec 3 Ústavy: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Včetně zákonů ústavních.
Rozlišují se dva druhy kompetenčních sporů: pozitivní, kdy dva orgány veřejné moci tvrdí, že mají pravomoc rozhodnout danou věc, a negativní, kdy oba shodně tvrdí, že takovou pravomoc nemají. Spory rozhodují opět mocenské orgány, buď jim nadřazené, anebo zákonem určené soudy. Jejich rozhodnutí logicky směřuje k tomu stanovit, kdo má pravomoc a působnost v dané věci rozhodnout.
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Jedním z těchto orgánů je Ústavní soud. Podle článku 87 odstavce 1 písmene k) rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li to podle zákona jinému orgánu. Typicky je to v současnosti Nejvyšší správní soud.
Je tedy zřejmé, že Ústavní soud by nejprve musel posoudit, zda je vůbec v dané věci příslušný. Bude samozřejmě postupovat podle zákona o Ústavním soudu, který je pro něj stejně závazný jako součásti ústavního pořádku. Uplatní se jednak obecná úprava o řízení před Ústavním soudem, jednak ustanovení paragrafů 120–125 tohoto zákona.
Jedná se o druh řízení, které proběhlo dosud jen jednou. V roce 2001 Ústavní soud rozhodl, že guvernéra a viceguvernéry ČNB jmenuje, přes opačnou dikci článku 63 Ústavy, prezident republiky samostatně, tedy bez souhlasu předsedy vlády. Zdůvodnil to zvyklostí, která se údajně vytvořila, a samostatnou působností hlavy státu při jmenování Bankovní rady ČNB podle článku 62 Ústavy, jíž jsou jmenovaní součástí.
Nejen z tohoto případu lze vyvozovat, že Ústavní soud může postupovat kreativně, výsledek nelze zcela předjímat. Nestandardnost v dané věci by spočívala v tom, že účelem existence ústavních orgánů je rozhodovat o právech a povinnostech osob, nikoliv se domáhat autoritativního výkladu Ústavy ve věcech, kde rozhodují společně. Nejedná se tedy vlastně o kompetenční spor ve výše uvedeném smyslu.
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Zákon o Ústavním soudu však upravuje nejen působnost vydat rozhodnutí, ale i činit opatření nebo jiné zásahy. Chápe tedy pojem rozhodnutí na rozdíl od Ústavy extenzivně. Pravomoc závazné interpretace sporných ustanovení Ústavní soud nemá, na rozdíl od krátkého období působení ústavního soudnictví v československé federaci. Ostatně původní návrh vlády týkající se ČNB z tohoto důvodu odmítl.
Podle článku 63 jakékoliv rozhodnutí prezidenta republiky vydané při zastupování státu v mezinárodních vztazích vyžaduje, aby bylo platné, spolupodpis předsedy vlády. Ústavní praxe ve vazbě na ústavní konstrukci, že prezident je ústavně neodpovědný a za jeho rozhodnutí odpovídá vláda, se setrvale vyvinula k souhlasu vlády se zastupováním státu její hlavou. To se dá vztáhnout i na v tomto směru činěná jiná opatření, kdy se bezprostředně nerozhoduje o právech a povinnostech osob.
Ústavní soud v tomto řízení nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí nebo činit opatření ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Pokud by to již neměla být primárně vláda, ale prezident republiky, pak by jeho opatření, zákonem podřazené pod rozhodnutí, stejně podle Ústavy vyžadovalo souhlas předsedy vlády.
Dá se uzavřít, že zvažovaný „kompetenční spor“ by mohl působit stejně paradoxně jako hypotetický spor mezi prezidentem republiky a Senátem podle článku 62 Ústavy o tom, kdo má pravomoc jmenovat soudce Ústavního soudu. Podle Ústavy je to prezident, ale jeho pravomoc rozhodnout je podmíněna souhlasem Senátu.
Autor je profesor Právnické fakulty UK.