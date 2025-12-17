Čekáme na kompeteční žalobu, nebo to Turek nakonec vzdá sám?

Vždyť prezident v pondělí ve svém facebookovém pořadu znovu důrazně zopakoval, že čestný prezident Motoristů by neměl být ministrem a doprovodil to pěknou řádkou pádných argumentů. Odpůrci pana Turka nacházejí v prezidentovi zastání a všichni se ujišťují v jednotném a nezdolném odporu.
Věc má ovšem háček, prezident Pavel ví, že nemůže odkládat jmenování Turka donekonečna, protože na to nemá pravomoc. Bude-li na svém odporu a „estetických“ výhradách ke kandidátu Turkovi trvat, pak se může střetnout s premiérem a v krajním případě rozhodne kompetenční žaloba. A svým způsobem by tohle řešení bylo nejčistší, protože by spory tohoto typu rozseklo jednou provždy.
Jakou má Turek hodnotu
Jenže do žaloby a do střetu se momentálně nechce především Andreji Babišovi, s prezidentem má korektní vztahy a veřejně se zatím ani nekritizovali. Kompetenční žalobu však může podat jen on z titulu své funkce. Jít „do války“ kvůli politikovi Motoristů, který mu je ukradený, se premiérovi moc nechce.
Stejně se nechce do otevřeného střetu prezidentovi, protože jeho odmítání jmenovat kandidáta ministrem by mohla celkem oprávněně část voličů vnímat jako znásilňování ústavy a politickou svévoli ve stylu Miloše Zemana. Což samozřejmě nevylučuje, že jiná skupina občanů to může chápat jako zásadový odpor proti nepřijatelnému ministerskému kandidátovi.
Lze do jisté míry sázet na to, že oba protagonisté budou co nejdéle držet pozice a tvářit se, že si stojí za svým.
Během svátků a přelomu roku bude klid, jenže po Novém roce se uzdravený čestný prezident po audienci u prezidenta republiky pravděpodobně dozví, že nepřesvědčil a hlava státu jej jmenovat nadále nehodlá. Premiér Babiš pak může svým koaličním partnerům poskytnout svou obvyklou radu, ať si to vyřeší, protože prezident má problém s Motoristy.
A tady vyvstává otázka, za co stojí Motoristům Turek, budou chtít vydírat Babiše a celou koalici, či hrozit odchodem z vlády ještě před tím, než vláda důvěru vůbec získá, anebo jen pár dnů potom? No to by se věru jako odpovědná politická síla nejevili ani jedincům macerovaným v petroleji. Navíc spor o Turka budou i nadále lemovat protestní demonstrace, neboť jeho osoba zvláště v mladých lidech zvyšuje hladinu adrenalinu povážlivě vysoko.
Páka na Motoristy
V druhé polovině ledna vstoupí do hry též faktor ODS, strana se na kongresu nutně promění, bude velmi záležet na tom jak moc. Do jaké míry se oprostí od dosavadní Fialovy politiky a začne s nějakou pragmatičtější. Za jisté konstelace by modrá strana mohla sloužit Andreji Babišovi jako páka na vzpurné Motoristy.
Ve hře je též hlasování o vydání či nevydání pánů Babiše a Okamury k trestnímu stíhání. Může se ukázat, že teorie o tom, že jedinou funkcí současné koalice je nevydání obou politiků. Po naplnění „historické úlohy“ se pak může rozpadnout.
Každopádně jestli se Andreji Babišovi ani v lednu nepodaří přesvědčit Motoristy, aby se vzdali svého čestného prezidenta, pak jej nevyhnutelně čeká střet s Petrem Pavlem a kompetenční žaloba, chce-li vládnout v čele téhle koalice.