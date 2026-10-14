Améba ANO vlevo, améba STAN vpravo. Vítejte ve světě prázdných tweetů a reelsek

Dovolme si proto zpochybnit mnohé závěry, které od soboty létají éterem. Třeba že „ANO dostalo výprask“, že „lidovci se vracejí do hry“, a dokonce i „STAN je lídrem opozice“.
Úspěch vládního hnutí
Babišovo hnutí dostalo velikánskou nakládačku v Praze a velkou v Brně, to je tak zřejmé, že to byl nucen uznat i sám premiér. Ale jinak? Jistě, získalo o trochu méně než před čtyřmi lety, ale právě proto je jeho letošní úspěch poměrně silný. Nezapomínejme, že až do roku 2014 vždycky v komunálních, krajských a senátních volbách vítězily ty strany, které byly v danou chvíli v opozici. Vždy. Je to logické: zklamaní voliči vládních stran zůstali doma, nahněvaní příznivci opozice si to šli s vládou vyřídit. Proto byly v dobách vlády Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka Senát a municipality pravicové, naopak za časů Topolánka a Nečase se kraje i Senát zbarvily do oranžova.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Změna v tomto železném volebním pravidle přišla v roce 2014, kdy kvůli předchozímu pádu vlády vyšly volby druhého řádu jen necelý rok po volbách sněmovních a tehdejší vládní partaje více méně udržely pozice.
Co tím chceme říci: celostátní výsledek ANO - vzhledem k tomu, že na rozdíl od minulých voleb neútočí z opozice - je velmi slušný, ostatně poráží všechny ostatní partaje o parník. Otázkou je, zda dokáže - a zda je to vůbec možné - být alespoň trochu atraktivní v hlavním městě, které je z mnoha ohledů pro jakékoli vládnutí klíčové.
Stejně tak Chlívek pochybuje, že se lidovci „vrátili na scénu“. Nikoli. Lidovci jen potvrdili, že zůstávají relevantní politickou silou na jižní Moravě a že je jejich předseda lokálně mimořádně úspěšný. Ale to je tak vše, co lze z výsledků voleb vyvodit. Chlívek by si tuze přál návrat alespoň zbytků konzervativních hodnot do celostátní politiky, ale není si vůbec jist, zda se to předsedovi KDU, hejtmanovi Jihomoravského kraje a senátorovi zároveň Janu Grolichovi podaří.
Mimochodem, ani na vteřinu nepochybujte, že podobným trojobročníkem by se mohl snadno stát i vládce Jihočeského kraje Martin Kuba, ale vyplývá z toho cokoli pro celostátní úspěch jeho projektu Naše Česko? Všichni chválí jeho vstup na parlamentní scénu ziskem senátorského křesla, ale fakticky došlo jenom k „přeprasení“ (termín třetího českého prezidenta) známého senátora, jenž vyměnil tričko ODS za dres Kubova hnutí.
Zacpat uši, zakrýt oči
Čímž se dostáváme ku třetí nejčastěji skloňované tezi voleb, tedy že STAN nahradil ODS v roli hlavní opoziční síly. Je to možné, ale přesto buďme v silných soudech opatrní. Nicméně v tuto chvíli opravdu lokální volby stejně jako celostátní průzkumy naznačují, že momentálně nejsilnější opoziční silou je projekt vedený Vítem Rakušanem.
Jestli se tento trend potvrdí, tak si lidé milující politiku coby střet názorů, nápadů a idejí budou muset zacpat uši pískem a na oči použít nějaký ostrý nástroj nebo slepeckou pásku.
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Hlavní vládní silou je už dnes ukázková améba jménem ANO, která nemá žádnou ideu, ideologii ani konzistentní politický názor na cokoli. A hlavní opoziční silou by se nově stala stejná měňavka jménem hnutí STAN, pod jejímž de facto neexistujícím programem si může každý volič představit naprosto cokoli.
Vítejte v amorfní, měňavkovité a programově zcela prázdné politice, v níž rozhodují jen aktuální selfíčka, statusy a reelska.