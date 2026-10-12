Babiš kulhající, Rakušan dospívající. Opozice přeskupuje síly a Grolich vstupuje do hry

Páteční a sobotní volby nepřinesly žádný převrat ani drama. Andrej Babiš nespláchl sněmovní opozici do Vltavy či Moravy a ani opozice neporazila ANO na hlavu a nevymetla ho z velkých měst.
Atraktivita ODS coby středobodu nějakého příštího spojování proti ANO silně klesá.
V Senátu ANO možná posílí, ale jen malinko, komora víceméně zůstane baštou opozice. Z prvního kola nemá ANO žádný přímý mandát a do druhého kola postoupilo v menším počtu obvodů, než se čekalo. Navíc tam jde téměř vždy až z druhého místa, za kandidátem ze stran sněmovní opozice, přitom jen výrazný náskok v prvním kole mu skýtal naději, že ho zbylé strany ve druhém kole nepřečíslí.
V komunále ANO na počet hlasů volby vyhrálo (tedy hned za nezávislými kandidáty), ale není to asi sukces, který si představovalo. Pravděpodobně nebude skládat radnici v Praze ani Brně, v Ostravě i dalších svých baštách zaznamenalo pokles a v tradičním Ústí nad Labem, kde mělo primátora, úplný knockout. V řadě měst nezabodovalo tak, aby ho strany sněmovní opozice nemohly při sestavování rad obejít.
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Až dosud od svého vzniku ANO v komunálních volbách vždy oproti těm minulým posilovalo, tentokrát ani neuhájilo většinu dosavadních pozic. O dvou vládních partnerech, SPD a Motoristech, ani nemluvě – jejich zisky v Senátu jsou nulové a v komunále skromné.
Opozice sice celorepublikově na ANO ani v komunále nemá, ale na mnoha místech posílila. Téměř jistě ovládne Prahu a Brno, udrží Senát a víkendové volby navíc posílily či zrodily dva výrazné opoziční lídry: Víta Rakušana a Jana Grolicha.
Čas přeskupování sil
To vše se nějakým způsobem nemůže nepropsat i do celostátní politiky. A situace je pro to kromobyčejně výhodná: příští rok totiž po dlouhých 11 letech nejsou žádné volby. A jakkoliv už bude dunět kampaň před prezidentskou volbou 2028, mají partaje unikátní příležitost na svou konsolidaci, ideové ukotvení i přeskupování sil. A vzkazy z těchto voleb to mohou ovlivnit. Jak přesně?
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ANO dál zůstává dominantní silou, ale určitě neroste, spíš trochu ztrácí. A vzkazem z voleb je, že se mu na řadě míst nedaří prolomit strategii „všichni proti ANO“, tedy vytěsňování z možných koalic.
Na lídra opozice pak tyto volby definitivně pasovaly STAN. Hnutí, které bylo dlouho jen „ocáskem“ větších stran, s nimiž se spojovalo, a samo se strachovalo o překonání pětiprocentní hranice, dnes posiluje v celostátní politice i v komunále. V minulých obecních volbách hodně ztratilo pod vlivem tehdy aktuální kauzy Dozimetr, nyní se ale otřepalo a míří rychle vzhůru. O víkendu udrželo své pozice v malých obcích, odkud vzešlo, ale nově proniklo do vedení řady větších měst. V Praze sólově porazilo tandem dvou tradičně silných pražských stran, ODS a TOP 09, a týž tandem v Brně porazilo ve spojení s lidovci.
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Vše podtrhl i nový průzkum preferencí STEM, v němž se druzí Starostové odpoutali od třetí ODS už o 5 procentních bodů. Kdyby to po druhém kole senátních voleb zvýraznili ziskem křesla šéfa Senátu, což není vyloučené, byl by to jasný obraz, jak jsou dnes v opozici rozdány karty.
Komunální i senátní volby totiž naopak posílily rozpaky v ODS, jež velmi pravděpodobně přijde o primátorské řetězy v Praze, Brně i Ostravě, poklesla v dalších větších městech, úplně vybouchla třeba v Liberci a v jižních Čechách ji vygumoval Martin Kuba s hnutím Naše Česko.
Ať už tedy voliče osobnostně víc zaujal Vít Rakušan než Martin Kupka, anebo pružnější hnutí STAN než partajní struktura ODS, tento souboj je, zdá se, dobojován.
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Spolu? Ale kdo s kým?
Novým zjevem těchto voleb je naopak Jan Grolich. Drtivě vyhrál hned v prvním kole senátních voleb na Vyškovsku, jeho lidovci poprvé od roku 1990 budou mít primátora v Brně a udrželi silné pozice v malých obcích. A i když KDU-ČSL celostátně dál stagnuje pod třemi procenty, s Grolichem je třeba počítat. Už proto, že krach Jiřího Čunka ve Vsetíně značí, že bitva o budoucí tvář strany je dobojována: tradicionalisté končí a mnohem liberálnější, skoro nelidovečtí lidovci nastupují.
Poučení z voleb zní: spojujme se proti ANO. Kde se opozice spojila, v komunále i Senátu, obvykle uspěla, což může znamenat renesanci myšlenky SPOLU. Ale možná, že už na jiném půdorysu, jehož základ může tvořit stále homogennější tandem STAN a KDU-ČSL. Atraktivita ODS coby středobodu silně klesá.
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A ještě jeden vzkaz: i nadále pokračuje odklon voličské přízně od partají k nezávislým. Pro strany to znamená: nepůsobit partajnicky, spojovat se s regionálními uskupeními či přibírat nezávislé na svoje kandidátky.