To se stalo v jiném vezdejším městečku, ale kontext odpovídá. No ano, už je to tu zase. Ta společná, pravidelná kratochvíle jménem volby. Tentokrát v obecním dějství.
Představte si útulnou, moderní kavárnu, má to šmrnc, takový ten světácký, co k podhorské vísce přitáhne mladé peněženky. „Já teď nemůžu nikde moc vystrkovat hlavu,“ podotkl její majitel. „Já tady kandiduju do zastupitelstva a víte, co by si mysleli lidi…“
Vím, co by si měli myslet. Že to tam má pan majitel rád. Že se stará a že mu na místě záleží, chce, aby žilo a rostlo, aby přišli další podobně naladění a Sudety uspíšily své úmorně dlouhé zmrtvýchvstání.
Nová kapitola Hlavy XXII
Tehdy jsem si myslela, že přehání, ale vedle lidského bzikotu a žihadel na zastávce jsem si uvědomila, že jsem stará naiva. Kdo kandiduje, je rovnou sprostý podezřelý. Leda se chce napakovat. Inu – to je dost neslavný výsledek protikorupčního snažení. Tak automaticky a důkladně veřejná debata zdůrazňovala pletichy, podvody a úplatky, zkažené plody, až uschnul celý sad. Podlé úmysly se teď předpokládají automaticky.
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Vůbec nerozporuji, že střet zájmů je ošklivá choroba, jejíž příznaky přenašečovi zpravidla propuknou, ale stejně choré mi přijde apriori předjímat, že se o veřejnou službu nikdo kloudný, slušný a nezáludný nepřihlásí. A to jsme teprve u komunálních voleb, co teprve až přijdou ty sněmovní. Tohle je heřmánkový čaj vedle tatranského.
Jenomže dobré úmysly v tomto případě ukuly uzounké ucho jehly a napsaly novou kapitolu Hlavě XXII. Protože dokud potrvá zkyslé všeobecné rozpoložení, že se do politiky nikdo slušný nepohrne, pak se nepohrne. Copak chce, aby si ostatní mysleli, že slušnosti pozbyl? Proč by měl přijít o pověst? A pak se z urniček vyvalí prach, do kterého si můžeme ušmudlaným prstem poznačit: „Vždyť jsme to říkali.“
Politika jako služba
Dokud se budeme ošívat a pošklebovat, budou se do volených funkcí rekrutovat hlavně mentální tefloni a tlustokožci, ještě budeme rádi za sem tam nějakého recesistu, prospěcháře a nezdolného snílka, který se s beranidlem vrhá na lítací dveře, aby uvnitř zjistil, že ho nebaví a neumí řešit obchvaty, zkapacitnění čistírny odpadních vod a že pod kostelem zase spadla zídka do silnice. Kulturní liberální bahna, jak jim/nám můžu díky ideové příchylnosti říct.
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Potřebujeme i hospodáře, klidné a zkušené: celou tu křivku mezi Gaussovými vrcholy a Mariánskými příkopy. Potřebujeme taky, aby se spolu uměli domluvit, ten idealista s praporem, ten zkušený kšeftař i umírněný hospodář. Aby si nemusel člověk vybírat mezi tím, jestli bude mít na radnici sestavu, co vyřídí stavební povolení a obstará dodavatele v geologicky dohledném čase, nebo jestli by rád čilý komunitní kvas s koncerty, divadlem a jiným programem pro děti, než že okopou lavičku u té vosí autobusové zastávky.
Pojďme zkusit o politice zase přemýšlet v tom smyslu, v němž by se opravdu měla dít. Jako o službě, o výběru správců společného majetku, movitého i nemovitého (bez důchodu se neobejde jedinec, ale bez kultury se rozpadne národ), se smlouvou na dobu určitou a možností prodloužení, pokud se správce osvědčí. Takové esvéjéčko. Každému nám patří kousek, každý máme důvod se starat. Neposílat si kuny do kurníku, ale taky nepředjímat, že nikdo jiný než kuna nepřijde.