Proč nechtít „Národní frontu“, i když to může na první pohled vypadat výhodně

Často jdou podobné tlaky proti vůli místních politiků a též proti zájmu obce, protože se projevují snahou odstavit část občanů od participace na moci a vlastně sledujeme znehodnocení jejich hlasů. To si někteří odůvodňují jako záchranu demokracie či ochranu obyvatel před „zlými“ myšlenkami a lidmi. Z dlouhodobého hlediska je to kontraproduktivní, škodí to demokracii a hlavně je to neúčinné, lze to pozorovat v Německu i Francii, kde jsou právě vinou téhle politiky krajně radikální strany na vzestupu.
Příkazy a zákazy
Vraťme se k obcím. Krátce po revoluci byli podobným způsobem ostrakizováni komunisti, ale i ti se nakonec do radničních koalic probojovali a poškození demokracie jsme nepozorovali. Straničtí lídři se zpravidla nemontují do toho, zda obec má raději rekonstruovat čističku odpadních vod, nebo městské lázně, případně zda má dostat přednost školní jídelna před zevrubnou rekonstrukcí městských sadů. Ale i na to může dojít a demokratická školní jídelna může porazit populistickou čističku.
Na celostátní úrovni nás komunistů zbavil až Andrej Babiš, který jimi nechal podporovat svou menšinovou vládu, a nutno říci, že mu pomáhal prezident Miloš Zeman. I díky této, zajisté nezamýšlené, eliminaci KSČM mohla po volbách 2021 vzniknout vláda Patra Fialy. Ta si milion propadlých hlasů zcela pomýleně vyložila jako definitivní porážku Andreje Babiše a podle toho i vládla.
Bylo to pohodlné, vláda udělala mnoho užitečného, avšak vzhledem k šíři koalice to vedlo k bezprogramovosti a kompromisnictví nejhrubšího zrna. Spokojeno s vládou pak bylo příliš málo voličů.
Přepjatá ideologičnost bývalé vládní strany neopouští ani v opozici. Její představitelé vzkazují do regionů, jak mají vypadat koalice, a zesměšňují se například jako ODS, když zakázala končícímu senátorovi Aschenbrennerovi projevit názor a podpořit svobodně kandidáta v druhém kole volby. Předseda ODS Kupka, expředseda Fiala a řada publicistů byli rozhořčením bez sebe a pan exsenátor má kliku, že jej nemohou demonstrativně popravit před branami Plzně, pochopitelně za velezradu. Šťoural si řekne, že Senát je přeci komora osobností, ale asi jen do té doby, kdy osobnost projeví vlastní názor.
Protože Babiš
Národní fronta, tedy vítězství koalic předem vybraných stran, se ukazuje zejména ve městech jako překážka normálního vývoje. Je zrada demokracie, když v Uherském Hradišti vykopli z koalice ODS? A proč není zrada demokracie vykopnutí ANO v Pardubicích? Ne, obojí je reakce na dlouhou dominanci jedné strany, změna má být hlavně k užitku místním. V obcích se volí jinak než v celostátních volbách a někdy mohou být voliči – ó, hrůzo! – znechuceni i z toho, jak vládne Národní fronta. A co si mají počít? Nechat je vládnout na věčné časy, protože Babiš? Ne, zvolí někoho jiného.
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Předsedové opozičních stran jako by si neuvědomovali, že dávají za pravdu Babišovu žlučovitému nadávání na polistopadový kartel. Vždyť nepředvádějí nic jiného. Ale abychom jim nekřivdili, jsou tací, kteří si bezperspektivnost ideologického mlácení prázdné slámy uvědomují. Třeba pražský lídr ODS Tomáš Portlík, mimochodem také skončil v poli poražených, a přesto může vládnout. Ten říká „musíme dolít do politiky obsah“, a to půjde nejlépe, když si strany vyjasní, kým jsou a nabídnou voličům reálný program, ne ideologické cvičení s mávátky.
Regionální politici nejsou hloupí, ani voliči nejsou hloupí a úplně každému se nakonec přestane líbit představa, že smějí vládnout jen vybrané strany, lhostejno, zda v obci nebo v celém státě. Tenhle koncept jsme odmítli v listopadu 1989.