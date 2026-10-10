Boj o lídra opozice: STAN si může pískat, ODS spíš stýskat

Co se týče výchozích pozic do druhého kola, vypadá to mnohem lépe pro Starosty, a předseda Kupka se může chlácholit hlavně tím, že postupují někteří straničtí kandidáti „nad plán“, ale druhé kolo může právě pro ODS znamenat velké rozčarování.
Ve městech, kde se ODS již delší čas moc nevedlo, to vypadá pro občanské demokraty též nevesele (Ústí, Liberec). Ano, lze se utěšovat tím, že občanští demokraté uspěli ve velkých městech a od nepříjemných faktů odvracet zrak.
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Kupka ocenil, že v Senátu zůstane zachována většina opozičních stran
Úvahy o výměně předsedy Martina Kupky strana vehementně popírá, avšak ve spojení s jasnými trendy, které ukazují delší čas celostátní průzkumy, se podobným otázkám bude ODS vyhýbat stále hůř. Zajisté se lze spoléhat na druhé kolo senátního klání za týden a též na koaliční jednání ve velkých městech. Tím lze nepřesvědčivý výsledek dobře maskovat, ale zároveň se musí ODS vzdát i ambice, že případný příští premiér vzejde z jejích řad.
To Starostům naopak naroste hřebínek, Vít Rakušan, který se chválí, kudy chodí, a bude v tom patrně pokračovat, se ovšem nevyhne pomyšlení na to, že vždy, když se zdálo, že už už se dostal na vrchol, tak se něco pokazí. Také nevíme, do jaké míry jsou v současnosti přístavem pro zklamané voliče jiných stran a zda trend vzestupu Starostů vydrží. Ale jejich pozice je rozhodně lepší, ať se objeví jakákoli překážka, může jejich beznázorové hnutí, podobně jako ANO, hlásat cokoli. Viz momentální populistické tažení za zachování neefektivních místních nemocnic, které ohrožují pacienty a zatěžují systém.
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Dvojciferný počet senátorů? Starostové jsou k výsledkům optimističtí, účast chválí
Jestli by měl někdo začít po těchto volbách úporně přemýšlet a začít něco měnit, je to především ODS.