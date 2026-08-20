Vůdci opozice nejsou a nebudou. Rozhodně nám je nenadělí říjnové volby

Martin Zvěřina
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Martin Kupka (ODS) a Vít Rakušan (STAN).

Martin Kupka (ODS) a Vít Rakušan (STAN). | foto: ČTK/Ondřej Deml

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Opozičního lídra říjnové volby nenaleznou, nevygenerují ani nenaznačí. Kdo si od komunálních a senátních voleb za necelých osm týdnů něco takového slibuje, je bloud. Ani souboj o nejsilnější opoziční stranu nebude 10. října večer rozhodnut. Jednoduše to není možné.

Příčiny jsou prozaické, jedná se o volby komunální a senátní, tedy volby druhého řádu (terminus technicus). V komunálních volbách hraje pak stranická příslušnost malou roli a radnice nejčastěji ovládají nezávislé kandidátky. Ve velkých městech, kde často sledujeme střet parlamentních stran, však také dominují komunální témata a to je dobře.

Pokud by si někdo myslel, že je možné rozhodnout, zda je silnější lídr Vít Rakušan nebo Martin Kupka, tím, že zvolí kandidátku daného uskupení na radnici, žije v bludu. Straničtí lídři s tím nemají nic společného.

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A že kandiduje lídr nových lidovců Jan Grolich? Zajisté, ten je ovšem spíš než lídrem opozice zimním králem, na jehož marketing strana vsadila vše a teď se musí modlit. Pokud Grolich hladce získá senátní mandát, neučiní to z něj lídra opozice. Kandidátky do komunálu i Senátu nesestavoval, zdědil je, a tak vlastně může zpětně tvrdit, že s výsledkem nemá nic společného.

Jistého náznaku či nápovědy se můžeme dočkat z výsledku Martina Kuby, ale ani případný komunální triumf Našeho Česka nemůžeme extrapolovat na celostátní úroveň.

Volič to za politické strany neudělá

Komunální volby rodí komunální lídry. Pokud politické strany nejsou mocny ze svého středu vybrat dostatečně schopné jedince, volič to za ně neudělá. Nebo si snad někdo myslí, že političtí výměnkáři ze Senátu mohou vést nějakou relevantní stranu?

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Všichni straničtí lídři prohlásí výsledek, nejpozději v sobotu večer (10. října), za vynikající, a ti, kteří dostanou největší výprask, budou vyprávět o tom, jak není rozhodující, kolik zastupitelských mandátů strana získala, ale na kolika radnicích bude vládnout. O Senátu uslyšíme, že se opozici podařilo udržet většinu, což je dle jejího názoru záchrana demokracie.

Z čeho chcete za téhle konstelace usuzovat na nějakého opozičního lídra? Předseda ODS Martin Kupka bude bez ohledu na výsledek opakovat, že jeho strana má energii vyhrát, a Vít Rakušan nepřestane dál plácat, co mu slina na jazyk přinese, samozřejmě že alfou i omegou sdělení musí být: Babiš je zlo. Vůdcem opozice bude ten, kdo se začne zajímat o problémy, které trápí voliče a nikoli osazenstvo stranických sekretariátů.

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