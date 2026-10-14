Aby nevznikla mýlka. Není to tak, že venkov chystá proti Praze puč. Na některých radnicích míří rozhovory k vyšachování vítězného ANO (Děčín, Olomouc), jinde si celostátní opozice s celostátní koalicí rozumí (Plzeň).
A upřímně, není to důvod k rozčilování. Nejsme v Německu, kde AfD ocejchovali za hrozbu a zlo, izolovali ji „protipožární zdí“ a jen bezradně zírají, jak AfD z toho těží příval vytočených voličů.
Jenže pražská centrála Spolu (přesněji centrála Kupkovy ODS) jako by se německými poměry inspirovala. Když ještě v kampani pražský lídr Tomáš Portlík prohodil, že by se spolupráci s ANO zásadně nebránil, předseda Martin Kupka jen nesouhlasně zamručel.
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Senátor ODS pózuje s kandidátkou ANO. Kupka zuří, billboardy narychlo přelepí
Ale když teď poražený plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner podpořil pro druhé kolo kandidátku ANO Lucii Kantorovou, když se s ní nechal vyfotit na billboard, Kupka se vyjádřil na své poměry fakt drsně: „S podobou tohoto billboardu zásadně nesouhlasím a pokládám ho za nepřijatelný.“ Prý ty billboardy dokonce přikázal přelepit.
Co se to ve formálně konzervativní straně děje?
I Rychlé šípy distancovaly Červenáčka
To ještě nelze předpovídat. Po volbách přečkaných s jakýms takýms výsledkem se revoluce nedělají, i když mnozí voliči reptají. Ale různé myšlenky a spekulace leckoho napadají.
Lumíru Aschenbrennerovi netřeba tleskat. Když těsně po prvním kole senátních voleb (po své porážce) řekl, že pro druhé kolo nepodpoří nikoho, a pak se objevil na plakátu s kandidátkou ANO, není to podle Gutha-Jarkovského. I Rychlé šípy za podobný prohřešek distancovaly Červenáčka. Ale je to jistý signál něčeho obecnějšího, jak by řekl Petr Fiala.
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Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová
Proč to Aschenbrenner udělal? Jaká síla hlasů za ním stojí? To alespoň trochu uvidíme v sobotu po druhém kole. Sám končící senátor se opírá o svůj plzeňský patriotismus. Nechce podpořit vítěze prvního kola Karla Řehku (donedávna náčelník generálního štábu armády, do Senátu kandiduje za STAN), neboť ten nebydlí přímo v Plzni. Zato podpořil kandidátku ANO, i když dříve sám vystupoval proti možné koalici s babišovci. Je v tom nějaká logika?
Může být. Aschenbrennerovi asi nešlo ani tak o to, aby v Plzni vyhrála Kantorová, ale spíš o to, aby nevyhrál Řehka. To se v senátních volbách stává, dvoukolový většinový systém k takovému uvažování přímo tlačí. Ale ve společnosti to může oživit emoce z doby opoziční smlouvy ODS a ČSSD (1998–2002), z doby spojenectví dvou napohled nepřátelských part.
Domluva s nepřítelem může být snadnější
Pokud si vítězný establishment obecních voleb představujete jako spojenecký tým STAN, Spolu, Prahy sobě, ba i Pirátů, zakrýváte si třecí plochy mezi nimi. Ideové i zájmové.
Proč chce Aschenbrenner oslabit do druhého kola Řehku? Protože propadl kouzlu ANO? Ale kdež, vždyť je to tradiční ódéesák od první hodiny. To spíš proto, že pro tradičního ódéesáka může být Řehka až příliš progresivistický, příliš radikální třeba vůči Putinově Rusku.
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Podpora kandidátky ANO senátorem ODS? Kupka se diví a Fiala se zlobí
Proč Adam Scheinherr, lídr Prahy sobě, řekl, že za ideální koalici pro Prahu považuje STAN, svou partu a Piráty? Hlavně aby byla bez ODS. I z tohoto koutu zaznívají hlasy, že s Piráty se dohodnou lépe než s občanskými demokraty.
Scheinherrovo přání či Aschenbrennerův billboard jsou jen detaily. Ale kdyby jich bylo více a slily se do silnějšího proudu, mohly by posílit pocit, že ODS se skutečně může domluvit s ANO. Leckdy snáze než s „přirozenými“ partnery.