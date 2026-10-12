Starostové vyhráli. Ještě ale nemají vyhráno, podobně jako ODS nemá prohráno

Zatímco Starostové posilují v mnoha městech a zejména v metropoli, ODS bude pravděpodobně bez primátora Prahy, Brna i Ostravy. Dopady těchto voleb na celostátní politiku však nebudou velké, koalice se nerozpadne a opozici křídla nenarostou.
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Díváme-li se na ztráty ODS i ANO, mají leccos společného. V mnoha městech obě strany platí za nepříliš úspěšné vládnutí a to dlouhodobě (ODS například v Liberci, ANO v Ústí nad Labem). V lokalitách, kde si tyhle strany vedly slušně, většinou obhájily případně jen trochu ztratily. Avšak zatímco ANO dostává malus za to, že momentálně vládne zemi, tak ODS žádný bonus za opoziční postavení nezískala a to by měli ve stranické centrále rozhodně rozebírat. Ani jedna z partají nepropadá, neimploduje, ale ztrácí, což může a také nemusí být trvalé.
Za vítěze voleb jsou vydáváni též lidovci, protože se novému předsedovi Grolichovi povedlo získat senátní mandát již v prvním kole a navíc ovládli Brno. Jenže je třeba připomenout, že lidovci v kampani utratili velké peníze a navíc pan Grolich je velmi populární jihomoravský hejtman, a proto je jeho vítězství v senátních volbách spíš očekávatelné.
V Brně je pak triumf lidovců ze všeho nejvíce výrazem deziluze z výkonu dosavadních stran. Extrapolovat tyhle výsledky do celostátní politiky je nesmyslné. Lidovci koneckonců získali méně mandátů než v minulých komunálních volbách. Obří marketingový humbuk není dokladem nové politiky.
Slušný výsledek vybojovalo též Naše Česko, v Budějovicích zvítězilo a má jednoho senátora, není to oslnivé, ale není to propadák.
O Motoristech a SPD asi nemá smysl přemýšlet, dopadli katastrofálně. Slábnutí SPD můžete vidět v mnoha obcích, kde se v minulých volbách probojovala do zastupitelstva, ale v letošních volbách ji už občané nevolili. Motoristé samotní nestojí za zmínku.
Piráti také ztratili, ale to bylo zřejmé již před volbami. V Praze jsou na půlce minulého výsledku a zcela evidentně nevědí, jak dál a hledají viníka všude okolo jen ne u sebe. Jejich budoucnost se odvíjí od toho, zda se strana zacyklí, nebo provede nějaké změny.
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Zjevně posíleni z voleb vycházejí Starostové, ale zůstává otázkou, jak této pozice využijí a zda dokážou doopravdy zastínit ODS a být reálnými lídry opozice a nikoli jen porážet ODS v průzkumech. To samozřejmě souvisí s tím, jak zareaguje Kupkova strana, zda bude předstírat, že se nic neděje, nebo změní svou politiku. I na reakci bude vidět, zda je ODS životaschopná, nebo zda zamíří na trajektorii ostatních tradičních stran, tedy k dlouhodobému úpadku.
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Zde je nutno připomenout, že Starostové rozhodně nejsou tradiční stranou, ale zájmovým sdružením vzniklým pro prosazení jiného dělení daní, příznivějšího pro obce. V DNA Starostů je mnohem více korporativismu než nějakých ideových fundamentů. Uvědomme si, že za minulého vedení byla strana spíše konzervativní, zatímco momentálně se spíš snaží vypadat moderně a naskakuje na agendu kulturních válek.
Druhé kolo senátních voleb může dojem z voleb ještě korigovat, nicméně zcela podle očekávání opozice neztratí Senát a ANO velmi pravděpodobně získá několik senátorských mandátů a tedy posílí. Takže poněkud hysterický jásot některých komentátorů, že ANO už nikdy žádný senátorský post nezíská, bylo pouhým blouzněním.
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Nejzajímavějším výsledkem bude pražská vláda. Buď se jí podaří něco v metropoli změnit a hnout se z místa, nebo budeme sledovat další zmarněné čtyři roky jako u minulé koalice (v níž mimochodem Starostové též působili).
Těšme se z toho, že voliči nejsou lhostejní a zcela cíleně trestají ty politiky, kteří se neosvědčili, vždyť o to nám všem snad jde, aby obce fungovaly k naší spokojenosti.