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Králové komunálu a barva Valdštejnu? Pro některé odpovědi je dobré přiletět i z Maroka

Miroslav Korecký
Glosa   10:30
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„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal automobilový jezdec Martin Prokop na svém facebooku. (2. října 2026) | foto: Martin Prokop - Facebook

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Už zítra jdeme k volbám. Ty v obcích jsou sice volby druhého řádu, a ty do Senátu podle obvyklé účasti snad dokonce třetího, ale i tak nabízejí odpovědi na dost otázek, které by měly zajímat pána i kmána.

Ke komunálním volbám do více než šesti tisíc českých, moravských a slezských obcí jdeme od roku 1990 už podesáté, k senátním volbám už pošestnácté (nepočítajíce v to občasné volby doplňovací). O co se právě v této dvojici voleb hraje, jak změní Česko a na jaké všechny otázky by nám měly dát odpovědi?

Všichni králové komunálu

● Budou volby referendem o vládě? Trošku jsou jím sice každé volby, ale zrovna v komunálních a při výběru senátorů v jednomandátových obvodech bývá tento efekt nejslabší. Ale uvidíme.

● Kdo bude komunálním králem Česka? Jako v každých obecních volbách to budou nezávislí kandidáti, ale co politické strany? V posledních volbách v roce 2022 vyhrálo na počet hlasů hnutí ANO, na počty zastupitelů KDU-ČSL. Ale specifikem „komunálek“ je, že disciplín je mnoho: kdo ovládne velká města, kdo metropoli, kdo zasedne v nejvíce radách, kdo bude mít nejvíc starostů a primátorů... Takže čekejme, že za krále se opět prohlásí kdekdo.

První dáma vrací úder: datum voleb v Česku bude napříště asi určovat motorkářský kalendář

● Kdo bude komunálním outsiderem? Některé strany na komunál tak trochu kašlou, což může být zrádné. Pětatřicetiletá zkušenost od roku 1990 říká, že strany bez silného komunálu brzy zanikají.

● Potvrdí ANO celostátní dominanci i v komunále? Anebo budou Praha a další velká města v opozici vůči vládě? A předvede ANO, že na rozdíl od centrální úrovně může v městech a obcích spolupracovat s každým – ODS, STAN, KDU-ČSL...?

● Uhájí zmírající lidovci silný komunál? Nepřejede je sílící STAN? Bude výsledek ODS zejména v Praze referendem o zatím nepříliš výrazném Martinu Kupkovi v čele strany? Potvrdí TOP 09 svůj pozvolný odchod ze scény i v komunále? Co ČSSD a KSČM, vypaběrkují ještě něco – a zůstanou tak díky komunálu nad hladinou? A co Naše Česko Martina Kuby – jak se blýskne ve svých úplně prvních volbách?

● Jak dál v Praze? Naváže tu ODS na svá dvě předchozí vítězství ve volbách 2018 a 2022? Odváží se tu poprvé vládnout s ANO? Skončí ve vedení metropole po osmi letech Piráti? Nezopakuje tu ANO zázračné vítězství z roku 2014?

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● A co Brno, poslepuje tradičně širokou koalici napříč spektrem? Urve Kamila Zlatušková primátorský řetěz a potvrdí trend „zpirátštění“ ODS?

● No a v neposlední řadě v komunálních volbách pro každého otázka za milion: Jak dopadnou volby v mojí obci a co to signalizuje o tom, jak se mi v ní bude dál žít?

Jakou barvu má Valdštejn

● A pojďme na bitvu o 27 křesel v Senátu, jaké otázky tam čekají na odpovědi: kdo nově ovládne horní komoru? ANO obhajuje jediný mandát, a má tak mimořádně příznivou pozici k výraznému posílení. Úplně teoreticky by mohlo Senát i ovládnout či být alespoň nejsilnější samostatnou stranou v něm, ale realita asi bude skromnější.

● Jak moc se hnutí ANO povede alespoň rozředit dlouholetou nadvládu ODS, STAN a KDU-ČSL nad Senátem – a tím ho v zájmu svého vládnutí trochu zprůchodnit?

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● Naváže ANO na vítězství v předchozích senátních volbách a potvrdí, že se už trochu naučilo získávat za kandidáty výrazné osobnosti v regionech? A že už strategicky zvládá dvoukolovou volbu, aby se vždy proti němu nespojil „zbytek světa“?

● Bude předsedou Senátu dál Miloš Vystrčil, když si velký zálusk na toto křeslo dělá i STAN, ovšem s tím handicapem, že obhajuje nejvíc mandátů?

● Jak to dopadne na Vyškovsku, kde kandiduje jediný předseda parlamentní strany, lidovecký šéf Jan Grolich? Vyhraje už v prvním kole? Anebo ho naopak volební neúspěch bude stát místo předsedy?

● Povede se Martinu Kubovi ustavit senátní klub Naše Česko – a jedním prstem se tak uchytit v parlamentu? Přetáhne k tomu i některé senátory od ODS?

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● Nezíská SPD svého historicky prvního senátora? Hnutí vždy prosazovalo zrušení Senátu, letos ale poprvé postavilo kandidáty ve většině obvodů. Lámou se ledy?

Volby, líheň příběhů

● No a pak je tu samozřejmě v obou typech voleb spousta drobných příběhů. Stane se na Praze 1 senátorem některý z bratrů Čižinských – Jan, či Pavel? Vstoupí v Praze 7 do politiky další Okamura, Ignác, syn poslance Hayata? Doplní oficír Karel Řehka plzeňským senátním mandátem „dvoukomorové manželství“ s poslankyní STAN Michaelou Opltovou? Zaujme na Praze 9 celebrita ze showbyznysu Dagmar Pecková, žijící v německém Freiburgu? Atd. atd.

Otázky, samé otázky... Bylo by velkou chybou u nalézání odpovědí na ně nebýt!

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