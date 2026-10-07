Hlavně vyváženě. Invalidní veřejnoprávní debata jako vítězství pravidel nad realitou

Pravidla jsou jasná a mají se dodržovat. Takže kdyby se vyfaulovali všichni předsedové, kromě jediného, bude debata jen s jedním jediným předsedou a několika nižšími funkcionáři ostatních stran? A měla by taková debata cenu? A mohla by se ještě jmenovat superdebata, kdyby v ní nebyli opravdoví šéfové?
Zkrátka předvolební finále veřejnoprávní televizi nevychází a je otázka, zda by takovou akci neměla spíš odpískat, když nechce porušovat vlastní zásady. Nebo si v ČT namlouvají, že jejich superdebata rozhodne volby? Jistá sebestřednost a přeceňování vlastního vlivu k televizím samozřejmě patří, ale diskuse s lidmi, kteří jsou stranickými trojkami či čtyřkami, opravdu zajímá málokoho.
Výsměch ministra Petra Macinky, který televize sklidila, je samozřejmě do značné míry motivován vztahem tohoto politika k veřejnoprávnímu médiu. Nicméně Macinkův zákaz pro všechny úředníky ministerstva mluvit až do voleb s Českou televizí je trefou. Je klidně možné, že by nějaký zaměstnanec „zamini“ mohl svého šéfa pochválit, čímž by nepochybně porušil férovost předvolební soutěže a trpěl by „aspekt vyváženosti, nestrannosti a nezvýhodňování“.
Nuda na Kavčích horách
Možná televizní pracovníci chtějí pojmout debatu jako svého druhu osvětu, veřejnost se seznámí s politickými béčky, posoudí jejich rétorické schopnosti, a možná doufají, že by z pseudosuperdebaty mohl vzejít nějaký politický talent. Realisticky viděno taková debata bude spíš nudnější než normálně a diváka nejspíš utvrdí v přesvědčení, že politici jsou narušení lidé, neschopní dialogu a vyjadřující se „jako Tataři“. Ale zato bude vše vyvážené.
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Stupidní rozhodnutí, říká Macinka k zákazu účasti v debatě ČT. Vrátil úder
Televizi věru není co závidět, kdyby debatu zrušila, což by bylo asi věcně nejlepší, pravděpodobně by se rozzlobili lídři, kteří se na exhibici třesou, tedy pánové Babiš, Rakušan či Okamura. Televize by čelila výtkám, že neplní veřejnoprávní funkci a poškozuje ty strany, jejichž lídři nekandidují.
V televizní předvolební superdebatě, která komunální a senátní volby opět nerozhodne, budou exhibovat „zbývající“ předsedové politických stran, jimž budou sekundovat náhradníci z ostatních partají, přesvědčující, především sami sebe, že nejsou náhradníky. Úspěch zaručen.