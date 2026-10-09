Křížkujte jak o život. Je to skvělá příležitost, jak si nakonfigurovat obec

Tenhle způsob volby má jediné úskalí, nesmíte zakřížkovat víc jmen než je počet zastupitelů v zastupitelstvu. Pravda, v Praze či Brně je situace složitější, protože mezi 65, případně 55 zastupiteli na obřích plachtách hlasovacích lístků se člověk snadno přehlédne a přepočítá. Ale zrovna ve stotisícových městech moc nelze počítat s tím, že volič zná většinu kandidátů osobně, nebo alespoň zprostředkovaně, přes příbuzné, známé a sousedy. Ve velkých městech tak strany většinou snadněji dostávají jeden generální křížek.
V menších obcích pro to není důvod. Zatímco ve sněmovních volbách je člověk nucen volit jednu z nabízených kandidátek a na ní se zoufale pokouší posunout těch několik málo politiků, kteří jsou mu třeba sympatičtí, tak v komunálu je to naopak. Každý z nás si může sestavit své hvězdné zastupitelstvo, jasně, nakonec to samozřejmě nedopadne podle našeho gusta, ale jedině v komunálních volbách máte možnost do posledního hlasu volit jenom ty, které chcete.
Výběr „menších blbců“
Samozřejmě ani na komunální úrovni se nevyhnete tomu, že budete volit menší zlo. Jasně že budete volit pana Ypsilon, protože je sice trouba, ale o jeho poctivosti nikdo nepochybuje, zatímco o panu X je známo, že prodá i vlastní babičku nejvyšší nabídce. Lze křížkovat i negativně šmahem, když třeba zaškrtnu všechny, kteří jsou za mnou nechtěným kandidátem na dané stranické listině. Ale takovou legráckou vlastně plýtváte preferencemi, i když člověk jaksi musí uznat, že většinou zastupitelstvo opravdovými favority každý z nás složí tak zhruba z poloviny. Pak už nastupují negativní kritéria a my přemýšlíme s prominutím o „menších blbcích“.
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Je to vlastně smrtelně vážná hra, každý z nás vybírá a zastupitelstvo se nakonec sestaví z hlasů všech zúčastněných a leckdo vám potom řekne: vidíš, tys ho zakřížkoval a on se tam ani nedostal. Jasně, to se stane pokaždé, ale z těch, které zakřížkujete a kteří budou v zastupitelstvu, by se bez vaší preference mnozí neprobojovali. Druhé kolo komunálních voleb, tedy sestavování radniční koalice, pak už vůbec není ve vašich rukách a smířit se s tím, že někdo, koho si jeden vysnil na starostu, skončí v opoziční lavici, může být k vzteku.
Nenechme se znechutit a využijme komunální volby k tomu, k čemu jsou, každý podle své úvahy a vkusu přispějme k tomu, aby vedení našich obcí neovládli především „největší blbci“.