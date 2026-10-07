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Vláda jedné strany v jedné obci? Často jediné řešení, ale pro demokracii nic moc

Martin Zvěřina
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Obecní úřad - ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Zhruba ve třetině obcí Čech, Moravy a Slezska si voliči při komunálních volbách nevyberou, protože tam kandiduje jediné uskupení, v další tisícovce obcí mají pro změnu jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Tedy z hlediska voličů a ideálů demokracie nic moc.

Tam, kde by měla demokracie nejvíce kvést, tedy v obcích, kde je vztah mezi občany a politiky nejtěsnější, na první pohled nevzkvétá. Je pravda, že voliči sice mnohdy nemají na výběr, ale na jejich hodnocení samospráv se to neprojevuje, neboť starostové obcí jsou dlouhodobě nejdůvěryhodnějšími politiky.

Stále se množící jednotné a jediné kandidátky můžeme připsat jednak na vrub malých obcí. Zde opravdu zhusta nedává smysl sestavovat konkurenční nabídku, když stěží seženete dost lidí do zastupitelstva. Práce je to nevděčná a špatně honorovaná. Na druhé straně malých obcí nepřibývá, tak proč přibývá jednotných kandidátek?

Spojení mezi samosprávou, krajem a místními podnikateli může fungovat jako dobře namazaný stroj, který vypadá zvenku atraktivně, ale zevnitř obce může působit jako nemilosrdná mafie.

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