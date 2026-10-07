Tam, kde by měla demokracie nejvíce kvést, tedy v obcích, kde je vztah mezi občany a politiky nejtěsnější, na první pohled nevzkvétá. Je pravda, že voliči sice mnohdy nemají na výběr, ale na jejich hodnocení samospráv se to neprojevuje, neboť starostové obcí jsou dlouhodobě nejdůvěryhodnějšími politiky.
Stále se množící jednotné a jediné kandidátky můžeme připsat jednak na vrub malých obcí. Zde opravdu zhusta nedává smysl sestavovat konkurenční nabídku, když stěží seženete dost lidí do zastupitelstva. Práce je to nevděčná a špatně honorovaná. Na druhé straně malých obcí nepřibývá, tak proč přibývá jednotných kandidátek?
Spojení mezi samosprávou, krajem a místními podnikateli může fungovat jako dobře namazaný stroj, který vypadá zvenku atraktivně, ale zevnitř obce může působit jako nemilosrdná mafie.