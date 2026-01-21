Jak se zbrojí na bitvu o Prahu. Zasáhne do klání tradičních rivalů nový silný hráč?

Náchodský senátor Martin Červíček byl hlavní nadějí těch občanských demokratů, kteří si na víkendovém kongresu strany nepřáli zachování statu quo v podobě Martina Kupky a jeho dohodnuté party. Jenže pragmatický Červíček se k tomuto paktu několik hodin před začátkem akce sám připojil. Kandidaturu na prvního místopředsedu ODS složil ve prospěch starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka a za to pak od Kupkových spojenců získal podporu na místopředsedu řadového.
Podstatné je, čím to zdůvodnil: „Myslím, že jedna z největších výzev se týká komunálních, regionálních voleb, které nás čekají. První místopředseda by i symbolicky měl být člověk, který ponese ten prapor do regionálních voleb nejviditelněji.“
Završila se tím operace, kterou si pražská ODS ve spolupráci s Martinem Kupkou naplánovala dopředu a kroky k jejímu naplnění začala činit krátce po prohraných volbách do Sněmovny. Už v říjnu byla místo Marka Bendy zvolena regionální šéfkou Alexandra Udženija s tím, že kandidátem na primátora bude právě Tomáš Portlík.
|
Kupka může být vítězným předsedou, pokud donutí línou a ospalou ODS k práci
Jeho handicapem je kromě pověsti, kterou v projevu připsal tvrzení svých politických soupeřů, že je „prý ten s ADHD, nebo dokonce ten, co na něčem jede“, ještě fakt, že ho téměř nikdo nezná. Nejen z celostátního pohledu, ale nejspíš ani v hlavním městě za hranicemi Prahy 9.
Jelikož architekti pražské politiky ODS dobře vědí, že kandidát na primátora Prahy by měl mít celostátní přesah, měl se stát Portlík druhým mužem ODS, aby na něj do voleb bylo hodně vidět. Kupkovi to vyhovovalo. Praha je důležitý region, má roční rozpočet jako menší ministerstva a volební klání v ní bude na podzim nejsledovanějším. Co si navíc budeme říkat – Praha má na kongresech spoustu delegátů a její podpora je pro každého předsedu nesmírně důležitá.
Králova řeč
Teď bude pro ODS důležité, jak Tomáš Portlík (jenž prý vzhledem ke kulometné kadenci své mluvy jeden z nejtěžších bojů svedl už s nacvičením vlastního projevu, aby zněl jakžtakž normálně, připomínalo to prý film Králova řeč) s novou rolí naloží. Bitva o pražský magistrát bude totiž v rámci komunálních voleb opravdu klíčová. V různých dresech se do ní chystá řada osobností, které už onen celostátní přesah mají anebo jsou v hlavním městě dlouho etablované. Ale popořádku.
|
ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl
Jestliže z celostátního hlediska byl na víkendovém kongresu Fialův koncept koalice SPOLU tabu, v Praze mají o její pokračování zájem. Zatímco lidovci jsou v Praze ještě marnější než ve zbytku republiky a po nabídce rádi skočí, tak trochu jim do toho hází vidle šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten je totiž přesvědčen, že by tam jeho strana mohla dosáhnout lepšího výsledku sama. Zvlášť pokud by ke kandidatuře na primátorku přemluvil Markétu Pekarovou Adamovou. Ta to sice zatím odmítá, ale v pražských kuloárech se bere jako fakt, že by se nechala přesvědčit.
Těžko ale říct, zda k tomu skutečně dojde. Šermování jménem Pekarové Adamové (která v Praze při volbách do Sněmovny nasbírala téměř 50 tisíc hlasů) totiž mnozí občanští demokraté berou jen jako Pospíšilovu nátlakovou akci, aby pro svoji stranu vyhandrkoval co nejlepší postavení.
Jelikož případnou kandidátku SPOLU povede Portlík, musela by se totiž Pekarová Adamová spokojit s nižší pozicí. A to se nezdá příliš pravděpodobné vzhledem k tomu, že za skutečný důvod jejího odchodu z kandidátky do Sněmovny dodnes řada lidí označuje fakt, že ji ODS nechtěla v Praze jako lídryni. Na kongresu byla většina občanských demokratů přesvědčena, že do voleb nakonec půjdou ODS, TOP 09 a lidovci společně.
|
Piráti: ani nalevo, ani napravo, ani funkční? Až teď se ukazuje, jak jim chybí lídr typu Bartoše
Při vyrovnanosti hlasů při posledních komunálních volbách to budou mít i tak složité. Piráti po odchodu Zdeňka Hřiba do Sněmovny nejspíš nasadí ekonomku a manažerku Terezu Nislerovou. STAN asi opět vsadí na radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka. Lídrem Prahy sobě by měl být opoziční zastupitel a bývalý radní Adam Scheinherr, protože Jan Čižinský jako hlavní tvář sdružení by měl směřovat do Senátu. Mimochodem, pokud by nakonec ve spojeném senátním obvodu Praha 1 a Praha 7 kandidoval po Miroslavě Němcové i bývalý šéf ODS Petr Fiala, mohl by vzhledem k lokální popularitě dlouholetého starosty Čižinského snadno pohořet.
Nová síla
Kdo povede hnutí ANO, není jasné. Poslední jednička kandidátky Patrik Nacher je místopředsedou Sněmovny. Dvojka a předseda pražského ANO Ondřej Prokop by byl sice lídrem rád, moc se to ale nezamlouvá šéfovi hnutí Andreji Babišovi. Je ale klidně možné, že pokud šéf ANO nakonec opět nevytáhne nějakého „králíka z klobouku“, na Prokopa vedení kandidátky tak nějak zbude.
Do pražského klání však může zasáhnout i další síla. V kuloárech se mluví o tom, že by nějaké uskupení mohla zformovat senátorka Hana Kordová Marvanová spolu s bývalým kandidátem na předsedu Pirátů Lukášem Wagenknechtem, pirátskou radní Janou Komrskovou a dalšími. Spekuluje se i o jejich spolupráci s Rezidenty z Prahy 1, jejichž tváří je bývalá místopředsedkyně Sněmovny za Věci veřejné a žena Víta Bárty Kateřina Klasnová, případně s hnutím Sen 21 okolo senátora Václava Lásky. Marvanová i Wagenknecht zatím tyto spekulace odmítají. Pokud se to ale stane, ocitne se v bitvě o magistrát Prahy další silný hráč.
Ať tak či tak, povolební vyjednávání budou nejen kvůli ideovým, ale často i kvůli ryze osobním animozitám velice zajímavá.