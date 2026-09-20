Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Piráti bojují v Praze o celostátní záchranu. Dosáhne voda v bárce bukanýrské kritického bodu?

Thomas Kulidakis
Úhel pohledu
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Na snímku kandidátka na...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...
20 fotografií
V komunálních volbách doufají ve svou záchranu na celostátní úrovni především Piráti, kterým pro praktickou ukázku jejich dovedností očištěných o řeči zůstalo už jen hlavní město Praha. Chod matičky stověžaté určují Piráti od roku 2018 za vydatné pomoci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Když odhlédneme od politického marketingu a PR, zbývá výkon. Ohlédněme se za ním v kontrastu s pirátskými proklamacemi.

Nejdříve k obecné lince. Kapitán bukanýrské bárky Zdeněk Hřib naposledy zaujal svým frackoidním chováním v debatě na CNN Prima News, kde vynervoval všechny. Tím, že klackovitě skákal do každé věty Karlu Havlíčkovi, dosáhl dvojího efektu.

Modrorudá záře nad Brnem: Zlatušková, Mamdani a také Lenin, Marx, Trockij či Castro

Za prvé byl na facku. Za druhé jeho výkřikům pronášeným do řeči druhého nebylo rozumět, takže ani divák nemohl zvážit, jestli snad Hřib nepředkládá nějaké argumenty. Volič má ovšem svaté právo volit, koho chce, na základě jakýchkoliv kritérií, včetně chování, které by ani malému dítěti nebylo z výchovných důvodů tolerováno.

Škola, která není

Co se týká výkonu v Praze, vyšli Piráti obyvatele hlavního města i přespolní návštěvníky draze. Po Zdeňku Hřibovi zbyl zhruba dvakrát předražený Barrandovský most, který po opravě sice slouží, ale zatímco jsou Piráti v kampani, více než miliarda korun daňových poplatníků je v čudu. Původně plánováno bylo necelých 596 milionů Kč, finální oprava vyšla skoro na 1,2 miliardy.

Rozšafně si Piráti počínali také v praktickém řešení nedostatků škol v hlavním městě, kam dojíždějí i mimopražské děti. Hlavní roli sehrál pirátský radní pro majetek Adam Zábranský. Hlavní město se rozhodlo koupit od mediálního magnáta Jaromíra Soukupa areál v Braníku, jehož původní odhadovací cena byla 300 milionů. Záměr – zřídit kampus pro studenty středního školství. To proběhlo před dvěma lety s tím, že škola není a peníze na účtu města také nejsou.

Z původních 300 milionů se v dražbě cena vyšplhala na 649 milionů. Radní města se přitom dohodli na „tajném stropu“ 650 milionů. Té bylo dosaženo poté, co společnost disponující pohledávkami vůči už bývalému majiteli přihazovala do chvíle, kdy bylo skoro dosaženo limitu. Načež přestala a město tak přihodilo naposledy a slavnostně zvítězilo – za cenu o 349 milionů vyšší. Daňový poplatník musí mít radost, jak zaplatil zhmotnění takové krásné náhody a jistě vítězi přeje úspěch v dražbě.

Pirátský radní pro majetek Zábranský po dražbě prohlásil, že podezření na nekalost měli všichni, takže se rada po dražbě jednomyslně rozhodla zkusit svou vítěznou cenu (tedy poslední příhoz) zrušit. Nádavkem k tomu došlo k úplné absurditě, kdy část vedení města podala na v podstatě sebe sama trestní oznámení – náměstkyně primátora Jana Komrsková (tehdy ještě Pirátka), náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a s nimi senátorka Hana Marvanová. Celá tragikomedie pokračovala, když pan Soukup budovy dále užíval, nájemné celé neplatil, a škola zde není ani po dvou letech.

Portlíkova kukadla, Rakušanovo SPOLU. Ocitne se ODS na políčku G12?

Je zajímavé sledovat, jak strana, která vykládá, jak zkontroluje každý veřejný vydaný peníz, tak činí nejraději v případech jiných. A to se týká i dotací. Vypadá to, že správná Pirátka či správný Pirát se musí bát otevřít i lednici, aby tam nebyl nějaký střet zájmů někoho jiného. Do ekonomického programu Republika v pohybu si Piráti napsali „nedává smysl, aby byly dotovány nejziskovější firmy a fosilní baroni“. Jejich vedoucí kandidátky Tereza Nislerová pracuje pro polského giganta Orlen Unipetrol, což je polská nadnárodní firma, u nás by někteří mohli říci fosilní baron.

Sám o sobě Orlen píše, že je jediný zpracovatel ropy v ČR. Nislerová tam vede dotační oddělení (evropské fondy), a prý u ropného a rafinerského giganta přispívá k enviromentální udržitelnosti: „Těší mě, že se mohu podílet na projektech, které mají potenciál ušetřit více než 2 mil. tun emisí CO2 ročně.“ Bylo by hezké, kdyby ukázala konkrétní projekty, protože veřejně dostupné nejsou. Případně vysvětlila, jestli se nejedná jen o „greenwashing“ (hezký český výraz pro natírání životnímu prostředí škodlivostí opticky na zeleno, jakože jsou zdravé). Nebo se může točit na slově „potenciál“.

Bez obsahu a identity

Co se týká pirátské kandidátky, tam už je to nuda. Pirátská náměstkyně Komrsková už od června Pirátkou není. Nechce být podle svých slov vázaná stranickou poslušností, tvrdí, že u Pirátů mají stranické ohledy přednost před odborností, „zvítězilo politikaření nad kompetencemi a odborností“. Jsou to výňatky z jejího prohlášení, přičemž jeden citát je obzvláště pikantní: „Peníze, které se ztrácejí v předražených zakázkách, chybějí přesně tam, kam ukazujete, tedy na kvalitní údržbu zeleně, zálivku stromů, dostatečný úklid a prevenci černých skládek.“

Tolik Expirátka, která byla dvojkou na kandidátce Pirátů, kde je teď místo ní pan Zábranský, který nám tak krásně pořídil školu za 649 milionů, která není. Komrsková společně s Expirátem Veverkou zamířila do uskupení Jsme Praha. Podle Veverky jsou Piráti po příchodu Zdeňka Hřiba „populistický marketingový projekt bez obsahu a identity“.

Piráti při hledání dědečka Hříbečka nakopli do své lodi mířící do bouře další díru

Takže podtrženo, sečteno. Obligátní slova o tom, jak Piráti zničili dopravu v hlavním městě, že za ministrování Ivana Bartoše slíbili desítky tisíc bytů a nedoručili je stejně jako digitalizaci stavebního řízení, že bonzují na vlastní v Bruselu, jsou už kolorit. Podle činů poznáte je. Shrnutí jejich působení v hlavním městě je dobré, protože je to poslední místo, kde měli a mají Piráti možnost ukázat své schopnosti v praxi, ne jenom vést řeči. Po účasti ve vládě Petra Fialy, která byla nekompetentní, ale i na ni byla neschopnost Pirátů moc, totiž Piráty vyhodili.

Když Piráti neuspějí v Praze, voda v bárce bukanýrské na celostátním moři dosáhne kritického bodu. Půjdou za Piráty voliči znovu, aby je zachránili? Zakončeme humorem – nejen pražský volič při každodenním rozhovoru soudí, že v Praze je to po Pirátech a Spolu a dalších pidistranách dost zmrvené. Takovou konverzaci jistě zažil mnohý z nás. Třeba i jen sám se sebou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Piráti bojují v Praze o celostátní záchranu. Dosáhne voda v bárce bukanýrské kritického bodu?

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Hustý dým a šlehající plameny u letiště v Rijádu. K útoku se přihlásili Húsíové

Z skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Na konferenci spolku promluvil Putinův politolog, účastnil se i Zeman a Rajchl

Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní...

Doporučujeme

Myšlenka Spojených států evropských vznikla v Británii. Přesně před 80 lety ji vyslovil Churchill

Premium
Winston Churchill.

Malostranský zápisník

Modrorudá záře nad Brnem: Zlatušková, Mamdani a také Lenin, Marx, Trockij či Castro

Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...

Úhel pohledu

Velký bariérový útes odmítá zemřít podle plánu. Navzdory alarmistům se má pacient čile k světu

Největší zvířecí stavbou světa je Velký bariérový útes, více než 2 000...

V Mnichově odstartoval Oktoberfest, litr piva stojí přes 360 korun

V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září...

Glosa

Nafta je příliš drahá. Proč už traktory nestojí u Strakovky a zemědělci neprotestují?

Zemědělci vysypali hnůj před Úřadem vlády. (7. března 2024)

USA uzavřely dohodu o Grónsku, oznámil Trump. Získají kontrolu nad bezpečností

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika. (16. února 2026)

Prodej RD v Ledči nad Sázavou
Prodej RD v Ledči nad Sázavou

Melechovská, Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
3 390 000 Kč

Více z nabídky 111 503 nemovitostí

Komentář

Chtělo to trochu méně divadla, pane ministře. Z odborného tématu se stala šaráda

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Putin zápasil s hlasováním na dálku, ukázalo se, že nemá aktivovaná Windows

Ruský prezident Vladimir Putin hlasuje online v parlamentních volbách v Kremlu....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.