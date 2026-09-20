Piráti bojují v Praze o celostátní záchranu. Dosáhne voda v bárce bukanýrské kritického bodu?

Nejdříve k obecné lince. Kapitán bukanýrské bárky Zdeněk Hřib naposledy zaujal svým frackoidním chováním v debatě na CNN Prima News, kde vynervoval všechny. Tím, že klackovitě skákal do každé věty Karlu Havlíčkovi, dosáhl dvojího efektu.
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Za prvé byl na facku. Za druhé jeho výkřikům pronášeným do řeči druhého nebylo rozumět, takže ani divák nemohl zvážit, jestli snad Hřib nepředkládá nějaké argumenty. Volič má ovšem svaté právo volit, koho chce, na základě jakýchkoliv kritérií, včetně chování, které by ani malému dítěti nebylo z výchovných důvodů tolerováno.
Škola, která není
Co se týká výkonu v Praze, vyšli Piráti obyvatele hlavního města i přespolní návštěvníky draze. Po Zdeňku Hřibovi zbyl zhruba dvakrát předražený Barrandovský most, který po opravě sice slouží, ale zatímco jsou Piráti v kampani, více než miliarda korun daňových poplatníků je v čudu. Původně plánováno bylo necelých 596 milionů Kč, finální oprava vyšla skoro na 1,2 miliardy.
Rozšafně si Piráti počínali také v praktickém řešení nedostatků škol v hlavním městě, kam dojíždějí i mimopražské děti. Hlavní roli sehrál pirátský radní pro majetek Adam Zábranský. Hlavní město se rozhodlo koupit od mediálního magnáta Jaromíra Soukupa areál v Braníku, jehož původní odhadovací cena byla 300 milionů. Záměr – zřídit kampus pro studenty středního školství. To proběhlo před dvěma lety s tím, že škola není a peníze na účtu města také nejsou.
Z původních 300 milionů se v dražbě cena vyšplhala na 649 milionů. Radní města se přitom dohodli na „tajném stropu“ 650 milionů. Té bylo dosaženo poté, co společnost disponující pohledávkami vůči už bývalému majiteli přihazovala do chvíle, kdy bylo skoro dosaženo limitu. Načež přestala a město tak přihodilo naposledy a slavnostně zvítězilo – za cenu o 349 milionů vyšší. Daňový poplatník musí mít radost, jak zaplatil zhmotnění takové krásné náhody a jistě vítězi přeje úspěch v dražbě.
Pirátský radní pro majetek Zábranský po dražbě prohlásil, že podezření na nekalost měli všichni, takže se rada po dražbě jednomyslně rozhodla zkusit svou vítěznou cenu (tedy poslední příhoz) zrušit. Nádavkem k tomu došlo k úplné absurditě, kdy část vedení města podala na v podstatě sebe sama trestní oznámení – náměstkyně primátora Jana Komrsková (tehdy ještě Pirátka), náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a s nimi senátorka Hana Marvanová. Celá tragikomedie pokračovala, když pan Soukup budovy dále užíval, nájemné celé neplatil, a škola zde není ani po dvou letech.
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Je zajímavé sledovat, jak strana, která vykládá, jak zkontroluje každý veřejný vydaný peníz, tak činí nejraději v případech jiných. A to se týká i dotací. Vypadá to, že správná Pirátka či správný Pirát se musí bát otevřít i lednici, aby tam nebyl nějaký střet zájmů někoho jiného. Do ekonomického programu Republika v pohybu si Piráti napsali „nedává smysl, aby byly dotovány nejziskovější firmy a fosilní baroni“. Jejich vedoucí kandidátky Tereza Nislerová pracuje pro polského giganta Orlen Unipetrol, což je polská nadnárodní firma, u nás by někteří mohli říci fosilní baron.
Sám o sobě Orlen píše, že je jediný zpracovatel ropy v ČR. Nislerová tam vede dotační oddělení (evropské fondy), a prý u ropného a rafinerského giganta přispívá k enviromentální udržitelnosti: „Těší mě, že se mohu podílet na projektech, které mají potenciál ušetřit více než 2 mil. tun emisí CO2 ročně.“ Bylo by hezké, kdyby ukázala konkrétní projekty, protože veřejně dostupné nejsou. Případně vysvětlila, jestli se nejedná jen o „greenwashing“ (hezký český výraz pro natírání životnímu prostředí škodlivostí opticky na zeleno, jakože jsou zdravé). Nebo se může točit na slově „potenciál“.
Bez obsahu a identity
Co se týká pirátské kandidátky, tam už je to nuda. Pirátská náměstkyně Komrsková už od června Pirátkou není. Nechce být podle svých slov vázaná stranickou poslušností, tvrdí, že u Pirátů mají stranické ohledy přednost před odborností, „zvítězilo politikaření nad kompetencemi a odborností“. Jsou to výňatky z jejího prohlášení, přičemž jeden citát je obzvláště pikantní: „Peníze, které se ztrácejí v předražených zakázkách, chybějí přesně tam, kam ukazujete, tedy na kvalitní údržbu zeleně, zálivku stromů, dostatečný úklid a prevenci černých skládek.“
Tolik Expirátka, která byla dvojkou na kandidátce Pirátů, kde je teď místo ní pan Zábranský, který nám tak krásně pořídil školu za 649 milionů, která není. Komrsková společně s Expirátem Veverkou zamířila do uskupení Jsme Praha. Podle Veverky jsou Piráti po příchodu Zdeňka Hřiba „populistický marketingový projekt bez obsahu a identity“.
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Takže podtrženo, sečteno. Obligátní slova o tom, jak Piráti zničili dopravu v hlavním městě, že za ministrování Ivana Bartoše slíbili desítky tisíc bytů a nedoručili je stejně jako digitalizaci stavebního řízení, že bonzují na vlastní v Bruselu, jsou už kolorit. Podle činů poznáte je. Shrnutí jejich působení v hlavním městě je dobré, protože je to poslední místo, kde měli a mají Piráti možnost ukázat své schopnosti v praxi, ne jenom vést řeči. Po účasti ve vládě Petra Fialy, která byla nekompetentní, ale i na ni byla neschopnost Pirátů moc, totiž Piráty vyhodili.
Když Piráti neuspějí v Praze, voda v bárce bukanýrské na celostátním moři dosáhne kritického bodu. Půjdou za Piráty voliči znovu, aby je zachránili? Zakončeme humorem – nejen pražský volič při každodenním rozhovoru soudí, že v Praze je to po Pirátech a Spolu a dalších pidistranách dost zmrvené. Takovou konverzaci jistě zažil mnohý z nás. Třeba i jen sám se sebou.