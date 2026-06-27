Občanští demokraté nasazují pěvkyni Peckovou neboli Spolu pro Prahu proti Starostům

Tahle „silová“ prezentace měla podpořit kandidaturu světově proslulé zpěvačky proti stávajícímu senátorovi Davidu Smoljakovi (STAN), který je senátorem v tomto obvodě již od roku 2019, kdy zvítězil v doplňovacích volbách.
Pecková je z pohledu ODS určitě dobrým tahem, je známá, politicky se angažuje dlouhodobě, je slyšet a vyjadřuje se ráda a navíc ostře. V dnešní době ideální kandidátka, zvláště proti obhajujícímu senátorovi, který působí vedle ní přece jen dost koženě.
V tomto volebním obvodu neplatí celostátní taktické poučky o tom, že se nemají strany minulé koalice vzájemně vybíjet, protože kandidát jakékoli ze současných vládních stran zde nemá šanci. Praha 9 a některé další obvody tedy mohou být laboratoří zkoumající diferencované postoje voličů opozičního tábora. Starostové obhajují mandáty v jedenácti obvodech a je téměř jisté, že oslabí. Občanští demokraté čelí možnosti ztráty pouze pěti křesel, mají to tedy lehčí a zrovna Dagmar Pecková by jim mohla pomoci k zisku mandátu navíc.
Spolu pro Prahu je koalice, která trochu klame tělem, nesdružuje totiž všechny původní členy celostátní koalice, ale jen ODS a TOP 09. V Praze kandidují lidovci spolu s Prahou sobě a Zelenými, asi v tom má být demonstrována jejich nová novost.
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Bude určitě zajímavé sledovat rétoriku kandidátů, jak povedou kampaň i to, jak se budou vzájemně vymezovat. Zda kampaň omezí na pouhé ideologické poučky o záchraně demokracie a boji proti populistům, a to i přesto, že takto „definované“ a stigmatizované subjekty nemají v senátním obvodu Prahy 9 (a dalších) šanci. Zatím nic nenutí opoziční strany měnit rétoriku, nic je netlačí k věcnějším tématům. Což je výhoda pro Peckovou, protože je na rozdíl od Smoljaka politikou nepolíbená a nemá žádné zkušenosti. Kdyby se totiž vedla kampaň věcně, v duchu prezentace výsledků práce v Senátu, měl by obhajující senátor nutně navrch.
Souboj sympatií a odstínů
Především z hlediska angažovaných pozorovatelů bude atraktivní i souboj o křeslo na Praze 5. Zde obhajuje mandát Václav Láska, proti kterému postaví ODS populárního ředitele střední školy Radko Sáblíka a TOP 09 politického aktivistu Zdeňka Šarapatku. Nikdo z téhle trojice neslibuje epochální obrat v horní komoře a tak můžeme klání pozorovat též „jen“ jako souboj sympatií a odstínů.
Podzimní senátní volby by neměly změnit poměry sil, ale mohou leccos naznačit. ANO obhajuje jediný mandát a tedy je jasné, že oslabovat budou jiní a navíc si toto hnutí od senátních voleb nikdy neslibovalo triumf.
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Možná, a i to je trochu autorův křečovitý optimismus, uvidíme letos na podzim jednu z posledních ideologických kampaní, kde se praví demokraté budou drát do funkcí s tím, že jen a pouze oni jsou pravými demokraty. Volič by si určitě zasloužil i něco víc. Nekonečné série pouček o liberální demokracii a svobodě nikomu nepřičarují dostupné bydlení, důstojný důchod, slušnou zdravotní péči a to vynecháváme ty, kterým se propadlé příjmy ještě nevrátily na předcovidovou úroveň.
Zdá se, že tato témata nechávají „demokraté“ „populistům“ zcela záměrně. Nebo že by opozice žila až tak odtrženě od všech těch voličských „dezolátů“, kteří bydlí někde daleko za Prahou a mají i jiné než ideologické starosti?