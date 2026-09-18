Pražáci zpovykaní, nebo spíš zoufalí? Volič si nemůže vybrat, zklamali jej už úplně všichni

Dalším, spíše dílčím aspektem nejasné situace je fakt, že některá média svým favoritům ráda přifukují, jako když začnou zaměňovat volební potenciál, tedy všechny tázané, kteří o nějaké straně někdy uvažovali i jako o druhé či třetí volbě, s opravdu rozhodnutými voliči.
A když vás spolužák varuje, ať neberete vážně nějaký průzkum, je to velmi divné. Ano, pracuje v jedné z průzkumnických firem, ale tohle nikdy o konkurenčních průzkumech neříkal.
I nezávislému pozorovateli musí být jasné, že na pražské průzkumy musí být letos opatrný. Proč? Inu protože situace je nejasná a volič se rád přikloní na stranu favorita, zvláště jsou-li rozdíly v nabídce politických subjektů minimální. Toho lze využít i tím, že bude-li nějaký průzkum ve spojení s médiem favorizovat jednu stranu, pár procent to přihodit může. I taková procentíčka mohou rozhodovat.
Jiné Česko
Metropole je specifická v tom, že se v ní dlouhodobě daří pravici a tradičním stranám zvláště. Není to už sice tak snadné jako v dobách, kdy se vtipkovalo o volebním vítězství tenisové rakety Václava Klause. Nicméně levice v Praze nikdy nebodovala a hnutí ANO se daří především díky sídlištím. Praha je nadprůměrná co do výdělků i majetků a proto jsou její preference trochu odlišné od zbytku republiky. Nelichotivým slovům bývalé primátorky Adriany Krnáčové o zpovykaných Pražácích můžeme do jisté míry dát za pravdu.
Na druhé straně, pražský volič je hodně frustrovaný tvor, metropole se totiž rozvíjí, nespornému bohatství navzdory, velmi klopotně a pomalu. Garnitury se střídají, koalice se mění, ale výkon vládnutí je podobně nicotný. Budou Pražané s vděkem vzpomínat na primátora Bohuslava Svobodu? Ani náhodou, většina z nich ani netuší, že stále ještě vládne jako představitel občanských demokratů.
To, že leckdo s nostalgií vzpomíná na Pavla Béma, přeci není důvod k odsudku. Proč je neblahý primátor Bém připomínán s nostalgií? Protože něco prosadil a - jak se říká - postavil. Praha marně čeká dlouhé roky na obchvat, na rychlodráhu na letiště, na záchytná parkoviště na okrajích metropole, na koordinaci vzdělávací politiky se Středočeským krajem, na regulaci turistického průmyslu… Pokračovat lze dlouho.
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Co slibují politici? Vyřešení dopravní situace a nové byty. Jenže řešení dopravy nelze zvládnout za jediné volební období a nezajistí je ani namalování cyklopruhů do stávajících komunikací, ba ani zavírání jednotlivých ulic v centru. O bytech snad ani nemá smysl mluvit, těch v příštích čtyřech letech moc nových nepřibude, navíc pro ty, kteří si vydělávají jako zaměstnanci, zůstanou většinově nedostupné.
Zoufalí údržbáři
Ne, v Praze se věru nežije špatně. Nicméně dlouhodobé problémy město neřeší a tlačí je před sebou, zároveň nechává volně bujet negativní jevy jako vylidňování centra či overturismus.
Příští pražská koalice, ať už bude jakákoli, nám zajisté předestře velkolepé cíle, ale téměř s jistotou se můžeme spolehnout na to, že to budou zase jen zoufalí údržbáři, kteří věnují největší péči tomu, aby jejich vládnutí vydrželo čtyři léta. A pak že Pražáci nejsou chudáci.