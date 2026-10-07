Prezidentská patálie a rigidnost komunálních voleb. Proč na ní naši politici trvají?

Škoda že se na tohle nedají uzavírat „live sázky“ jako na fotbal, fakt by mě zajímaly kurzy, které by vypověděly, jak moc to poškodilo Pavlovy vyhlídky na druhý hradní termín. Možná víc než mudrování analytiků.
V souvislosti s touhle prezidentskou patálií se asi nejen mně vynořila v hlavě souběžná otázka: proč probůh není možné v Česku hlasovat v komunálních volbách buď korespondenčně, nebo předčasně, případně pověřit k předání hlasu jiného občana. Tohle všechno jsou totiž způsoby, jimiž se dá v komunálních volbách hlasovat ve většině zemí nejen Unie, ale celé Evropy – a dodejme, že jde převážně o ty země, jimž závidíme, jak se v nich žije, pokud tedy netrpíme postkomunistickou „ostalgií“.
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Třetí chyba. Zdánlivě nevinné pochybení prezidenta Pavla se může připomenout v nejméně vhodnou dobu
Podívejme se třeba na Švýcarsko, které adorujeme tak rádi, že dokonce jedna česká politická pidistrana se jmenuje Švýcarská demokracie (staví kandidáty i letos do komunálu a do Senátu). Nuže, ve Švýcarsku lze korespondenčně hlasovat na všech volebních úrovních a tento způsob volby je tak populární, že jej v pravidelných referendech i ve volbách používá víc než devět voličů z deseti. Důvod je prostý – je funkční a vstřícný především pro občany.
Dodejme, že svou roli asi hraje i kvalita pošt. Zatímco švýcarská pošta má zhruba stejnou pověst jako tamní hodinky a železnice, ta česká má bohužel pořád pověst jako české železnice. Hodinky na tom jsou, zaplať Bůh, už líp.
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Může se Pavel vrátit na volby? Je to na rozhodnutí prezidenta, uvedl mluvčí
Korespondenčně volí v komunálních volbách desítky procent německých voličů. V Rakousku (ano, v tom na tradicích lpícím, váhavém Rakousku) se tak volí od roku 2007 zcela bez problému. Opět – je to vstřícné pro občany.
V řadě zemí se dá komunálně volit předčasně: v Dánsku, ve Finsku, ve Švédsku, v Lotyšsku, v Litvě, na Maltě, ve Slovinsku a v Portugalsku. Ve Spojeném království a ve Francii lze hlasovat v zastoupení, tedy pověřit souseda. A v Estonsku dokonce stačí internet.
Samozřejmě že na obhajobu zdejšího zatraceně rigidního i složitého volebního systému zazní argumenty o historické zkušenosti a specifické legislativní kultuře. I když ty reálnější příčiny jsou historicky vyhrocená politická rivalita, institucionální setrvačnost a nedůvěra ve fungování systému konkrétně a v občany všeobecně.
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Na chybu v plánování má nárok i hlava státu. Kdo něco podobného nezažil, ať hodí kamenem
Politici, kteří se zapírají patami do země, aby alternativním způsobům voleb zabránili, tvrdí, že by to ohrozilo tajnost voleb i samostatnost rozhodování voličů a vzrostl by počet podvodů a manipulací. I prosťáček Boží však tuší, že motivem je ze všeho nejvíc strach, že by to prospělo konkurenci.
Prospělo by to však především voličům, tedy oněm posvátným „našim lidem“, jimiž se politické strany tolik ohánějí. Zejména ty, které se proti alternativním volebním způsobům nejvíc vymezují.
Už zas ty vaše paradoxy, pane Vaněk.