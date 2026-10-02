Na chybu v plánování má nárok i hlava státu. Kdo něco podobného nezažil, ať hodí kamenem

Nevím, jestli je úprk prezidenta Petra Pavla před volbami dílem jeho „organizačního talentu“, nebo selháním úředním, jedno je ale jasné – tyhle věci se prostě stávají.
Kdysi krátce po revoluci, bylo to ještě za federace, řekl Milan Lasica, že se těší na dobu, kdy si v den voleb při pohledu z okna na hustý déšť bude moci říct: prší, dnes volit nejdu. Týden před volbami ještě nevíme, bude-li v pátek 9. října v Černoučku pod Řípem pršet, či nikoliv. Snad ale není příliš troufalé myslet si 37 let po revoluci v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, že dokonce i hlava státu může mít takový ten „svůj den“, kdy se mu k volbám prostě nechce.
|
Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám
Ano, první muž ve státě by měl jít příkladem a účast ve volbách je naší výsadou, která hraničí s kategorií občanská povinnost. Ale proč by prezident republiky nemohl mít pocit, že svou absencí ve volební místnosti nic zásadně nepokazí, protože se může spolehnout, že ať už vyhraje parta A, nebo parta B, všechno dobře dopadne?
A i kdyby se jeho odjezd na dovolenou neopíral o předpoklad, že situace v Černoučku je nadmíru výtečná, ale jen a pouze o chybu v plánování, jak přiznal, ještě vždy nám zbývá možnost velkoryse nad jeho chybou mávnout rukou. Hlavně nám, kteří nejsme jeho sousedy v Černoučku. Vždyť co už nám je do toho, uspěje-li letos uskupení Černouček sobě, nebo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026.
|
Pavlova dovolená o volbách? Macinka žertuje, Turek by zrušil i cestu na Měsíc
V souvislosti se situací pod Řípem lze v nadsázce hovořit o jediné hrozbě - že domovské obci pana prezidenta hrozí po volbách vzhledem k počtu kandidujících subjektů „vláda jedné strany“ (závorka pro ty, kteří by rádi jízlivě doplnili, že tento model Petr Pavel umí skousnout). Realisticky a věcně vzato můžou prezidentu Pavlovi jeho motorkářskou, paddleboardovou či nevím jakou jinou dovolenou vyčítat jedině obyvatelé Černoučku, až se jim jednoho dne bude zdát, že důsledky volebních výsledků u nich na vsi jsou děsivé.
Jenže ani oni nebudou mít jistotu, že volební lístek Petra Pavla by z jejich pohledu byl ten správný. Možná ani znalci místních poměrů netuší, komu by to letos prezident hodil, když jeho paní, první dáma Eva Pavlová, v končícím volebním období zastupitelka obce, tentokrát nekandiduje.