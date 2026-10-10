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Jak by volili ekonomové a jak si to paní prezidentová popletla

Marek Hudema
Komentář   19:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ekonomové si často kladou na první pohled kuriózní a neužitečné otázky. Třeba jako proč by vlastně někdo racionální měl jít k volbám, když to často nedává smysl? Ekonomie totiž není primárně věda o číslech nebo účetnictví, ale o lidském chování. A ekonomové se v něm pokoušejí najít racionální smysl.

U hlasování u urny tento smysl často na první pohled chybí, což si v komunálních volbách bráno celostátně zřejmě myslela zhruba polovina občanů Česka, která se k nim nedostavila, a také první dáma Eva Pavlová.

Největší racionální námitka proti volbám je to, že váha jednoho hlasu v nich je relativně malá, zatímco náklad na volby není minimální. Říká se tomu paradox hlasování nebo Downsův paradox.

Demokracie v praxi: proč ve Sněmovně často nesedí ti, které bychom si přáli

Pravděpodobnost, že právě váš hlas zásadně změní budoucí politiku, je totiž malá. Málokdy je hlasování tak těsné, že rozhodne o složení budoucí vlády, většině v parlamentu či v zastupitelstvu jeden hlas, a to právě ten váš. Většinou jsou rozdíly větší a zejména pokud volí hodně lidí, je prostě takový stav velmi nepravděpodobný. Hlasujete většinou jen o zlomku rozhodnutí.

Chodíte k volbám, i když máte pocit, že váš hlas nic nezmění?

Naproti tomu jít k volbám znamená vzdát se jiné činnosti, ať už je to mytí nádobí nebo odložení odjezdu na dovolenou. A to je náklad. Kromě toho, ke správné volbě je třeba zjistit, co danou obec, kraj či stát trápí a co kdo z kandidátů nabízí jako řešení. A na to je třeba obětovat cenný čas a to je další náklad.

Hlas velké váhy

V tomto ohledu by na první pohled mohli ekonomové Evě Pavlové zatleskat, protože odmítla hlasovat v obecních volbách v Černoučku, kde má trvalé bydliště. Oficiálně uvedla, že její neúčast ve volbách není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Je to podle ní právo na odpočinek a, jak řekla, víra v občany její vesnice. Jenže tohle tak docela neplatí.

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Za prvé, Černouček není nějaká megaobec. Je tam 272 voličů a volily se dvě kandidátky. Navíc k volbám přišlo jen 220 lidí. Hlas paní prezidentové měl tak docela velkou váhu a mohl ledacos ovlivnit. Nehlasovalo se přece v obřích volebních obvodech jako ve volbách do Poslanecké sněmovny ani v obřím volebním obvodu Praha. Navíc se Pavlová nemůže vymlouvat, že neví, o co v obecních volbách v Černoučku jde. Vždyť tam byla dosud zastupitelkou.

Úspěch Motoristů v Pavlově Černoučku. Ve volbách tu získali prvního zastupitele

A konečně Eva Pavlová není jen soukromou osobou. Je manželkou prezidenta a veřejně vystupuje v roli první dámy, na jejíž činnost stát přispívá paušální náhradou. I proto se nabízí otázka, zda by neměla jít v občanské angažovanosti příkladem. Že se zkrátka na volby jen tak nevykašle. Protože je třeba, aby k volbám lidé chodili. Je to důležité pro udržení demokracie a to může být i z pohledu ekonomů pro voliče zisk, za který stojí obětovat čas a námahu.

Jsou plavky, lehátko a slunečník první dámy ryze soukromé?

Tím, že lidé volí, ačkoliv jejich hlas má občas malou váhu, demonstrují, že v demokracii věří. A ostatním demonstrují svoje ctnosti a vytvářejí tlak na to, aby je další lidé napodobili. Víra je totiž u společenských systémů důležitá, pomáhá je udržovat v chodu. Věci, ve které věříme, fungují. Dokonce i tak absurdní věci, jako jsou potištěné papírky jménem peníze. A je škoda, když tuto víru, tedy ne v peníze, ale v demokracii, pomáhá degradovat právě první dáma.

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