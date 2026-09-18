Rakušanův STAN válcuje „antikupku“ a šilhá po receptu Petra Fialy. Plus nějaká ta videa

Podle Koláře však nadcházející volby nebudou mít na centrální politiku žádný zásadní vliv. „Výhodou komunálních voleb je to, že se jejich výsledek dá interpretovat jakkoli,“ uvedl. Podle Plesla však jistý vliv na dění v centrálách mohou mít výsledky ve velkých městech.
Několik posledních průzkumů voličských preferencí ukazuje, že se hnutí STAN Víta Rakušana zabydluje na druhé příčce před ODS. Rakušan přitom mluví o tom, že chce dál růst. Impulsem by mohlo být spojení se stranami, které do koalice SPOLU přitáhl Petr Fiala. Podle Koláře i Plesla by takový krok dával smysl a pro ODS by nebyl dobrou zprávou.
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Portlíkova kukadla, Rakušanovo SPOLU. Ocitne se ODS na políčku G12?
V druhé části podcastu se promítaly předvolební klipy a komentátoři debatovali o jejich smyslu. Ten nechť diváci posoudí sami.