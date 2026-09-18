Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rakušanův STAN válcuje „antikupku“ a šilhá po receptu Petra Fialy. Plus nějaká ta videa

Autor:
Staří bílí muži   11:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V novém vydání podcastu Staří bílí muži je hlavním tématem stav české parlamentní opozice. Tři týdny před komunálními a senátními volbami přicházejí lidovci s hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě, u nějž je předem jasné, jak dopadne. „Ale krátce před volbami je asi jediná chvíle, kdy má takový krok smysl,“ uvedl šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl. „Asi to bude nahrazovat předvolební kampaň,“ dodává komentátor Petr Kolář.

Podle Koláře však nadcházející volby nebudou mít na centrální politiku žádný zásadní vliv. „Výhodou komunálních voleb je to, že se jejich výsledek dá interpretovat jakkoli,“ uvedl. Podle Plesla však jistý vliv na dění v centrálách mohou mít výsledky ve velkých městech.

Několik posledních průzkumů voličských preferencí ukazuje, že se hnutí STAN Víta Rakušana zabydluje na druhé příčce před ODS. Rakušan přitom mluví o tom, že chce dál růst. Impulsem by mohlo být spojení se stranami, které do koalice SPOLU přitáhl Petr Fiala. Podle Koláře i Plesla by takový krok dával smysl a pro ODS by nebyl dobrou zprávou.

Portlíkova kukadla, Rakušanovo SPOLU. Ocitne se ODS na políčku G12?

V druhé části podcastu se promítaly předvolební klipy a komentátoři debatovali o jejich smyslu. Ten nechť diváci posoudí sami.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.