Komunální volby a střet zájmů. Když starosta městské části (podjatě) rozhoduje o celém městě

Česká republika má 26 statutárních měst. Plus hlavní město Praha, které není klasickým statutárním městem, jelikož se řídí vlastním zákonem (131/2000 Sb.).
Právě jejich vnitřní uspořádání vytváří zvláštní politický problém. V řadě z nich totiž mohou současně působit v zastupitelstvu statutárního města lidé, kteří jsou starosty, místostarosty či radními jeho městských částí nebo obvodů.
Formálně, právně, je všechno v pořádku. Zákon o obcích takové souběhy obecně nezakazuje. Statutární město je spravováno vlastním zastupitelstvem, zatímco každá městská část (MČ) má také své zastupitelstvo, radu a starostu. Dvě úrovně samosprávy tedy existují vedle sebe a jejich personální propojení není samo o sobě nezákonné.
Jenže právní přípustnost ještě neznamená, že jde o ideální systém.
Představme si modelovou situaci z Brna. Místostarosta například městské části Brno-Krokodýlov je současně zastupitelem statutárního města Brna. Na úrovni městské části má přirozený politický zájem prosazovat investice, opravy komunikací, sportoviště, školy nebo jiné projekty právě v Krokoušově. Na úrovni celého města však má rozhodovat o prioritách Brna jako celku.
Navíc v praxi část starostů/místostarostek městských částí je současně zastupiteli města, a část není. A tyto MČ jsou pak na celoměstské úrovni zákonitě oslabeny.
V pondělí vládne městské části, ve středu městu
Právě tady vzniká silný systémový konflikt rolí.
Nejde o tvrzení, že konkrétní místostarosta musí jednat nečestně nebo že při každém hlasování upřednostní svou městskou část. To by bylo třeba dokazovat konkrétními případy. Problém je jinde: systém vytváří perfidní motivaci, aby politik současně hájil dvě územní úrovně, jejichž zájmy se mohou dostat do střetu.
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Rozpočet města není bezedný. Když se někde v jedné MČ přidá, jinde se zpravidla musí ubrat. Každá městská část chce více peněz na školy, chodníky, sport, kulturu, dopravu či veřejný prostor. Zastupitel velkého města má ale posuzovat, zda je určitá investice prioritou pro celé město, nikoli zda je výhodná pro jeho vlastní „domov“.
Kupříkladu brněnský statut města (v jiných městech je to podobné) přitom rozděluje působnost mezi město a městské části a některý městský majetek městským částem svěřuje. Nejde tedy o dvě oddělené samosprávy, ale o propojený systém s různými úrovněmi rozhodování.
Změna nedokonalých pravidel – včera bylo pozdě
Právě proto bychom měli před dalšími komunálními volbami přemýšlet o změně pravidel. Budoucí zákon by podle mého názoru měl stanovit, že starosta, místostarosta nebo člen rady městské části či městského obvodu územně členěného statutárního města nemůže současně vykonávat mandát v zastupitelstvu samotného statutárního města. Hotovo dvacet!
Byla by to jasná (a efektivní) prevence institucionálního střetu zájmů.
Politik by si musel vybrat, zda chce spravovat konkrétní městskou část, nebo spolurozhodovat o celém statutárním městě. Obě funkce jsou legitimní. Není však nutné, aby je vykonával tentýž člověk současně. Hlavně ve velkých městech je lidí dost. A menších a středních obcí se tento problém logicky netýká, připomínáme, že nyní řešíme statutární města, ne Lhotu u Ponávky nebo čarokrásnou Telč, kde žádné starosty a radní MČ přirozeně nemají.
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Komunální politika má být co nejblíže občanům. Což slyšíme již 30 let, a nemožno to v zásadě rozporovati. To však, pro pět ran do radnice, neznamená, že má být každý zastupitel především advokátem svého vlastního volebního obvodu.
U statutárních měst bychom měli jasně říci, kde končí legitimní obhajoba místních zájmů a začíná potřeba rozhodovat v zájmu celého města.
Pravidla je lepší změnit dříve, než nás k tomu donutí nějaký opravdu nepříjemný případ.
To vám ten učebnicový střet zájmů ve velkých městech opravdu nevadí?