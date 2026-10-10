Kdo jsou nejčastější únosci malých obcí? Jednoznačně lumpenpodnikatelé a lufťáci

Zde podnikatelé, developeři či lidé s postranními zájmy, které by řádní obyvatelé nikdy nezvolili, přihlašují k trvalému pobytu své lumpenzaměstnance, bezdomovce, příbuzné, zkrátka kohokoli, kdo je zmanipulovatelný a ochotný hlasovat ve prospěch přihlašovatele. Následně mohou ovlivňovat rozhodnutí zastupitelstva ve svůj prospěch. Notoricky známá je tímto nemravem obec Moldava v Ústeckém kraji.
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Druhou velkou skupinou pokoušející se „zmáknout“ malé, ale i větší vsi jsou lufťáci. Tedy lidé, kteří do dané lokality třeba i dlouhodobě dojíždějí, mají tu chalupu a chtějí, aby se obec vyvíjela jimi preferovaným směrem. Nutno říci, že tito „rekreanti“ mají mnohem větší legitimitu než nájemní obyvatelé podnikatelů. Ale i tak je jejich počínání sporné a jednoznačně účelové. Vždyť co jiného lze konstatovat o osobě, která se přihlásí na volby do horské vesnice s tím, že za pár týdnů se opět přihlásí v Praze, aby nepřišla o parkovací místo?
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Je samozřejmé, že chataři, chalupáři či obecně lufťáci se k obci chovají odpovědněji než nějaká verbež (naverbovaná partička), avšak jejich zájmy se mohou diametrálně rozcházet se zájmy skutečných obyvatel, kteří v místě žijí celoročně. Nemají náhodou o obci rozhodovat především obyvatelé zde usedlí?
Jak zničit život místním
To máme z toho, že jsme zrušili domovské právo, lze staromilsky konstatovat. Samozřejmě, jenže domovské právo se neslučuje jednak s našimi představami o svobodě pohybu, ba ani s konceptem lidských práv, jak jej dnes praktikujeme. Každý má právo na změnu bydliště, kolikrát chce a kam chce. Je to dokonce režim mnohem volnější než změna zdravotní pojišťovny, tou můžete vekslovat jednou do roka.
Volební turistiku nelze zakázat, nicméně lze ji potírat. Asi lze najít nástroj, jak znemožnit účelové přihlašování do neobyvatelných ruin, případně dvaceti lidí do jednopokojového bytu. Jenže jak chcete omezit právo kohokoli dle potřeby měnit trvalé bydliště ve vlastních nemovitostech? A přitom tihle lidé mohou zničit celoročním obyvatelům život podobně jako najatí voliči.
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Můžeme nadále předstírat, že se nic neděje, že jsou to ojedinělé excesy, ale prokazatelně lze pozorovat feudalizaci malých obcí, tedy, že nakonec třeba za deset patnáct let může každá taková víska mít svého neformálního majitele, který si s ní nakonec bude dělat, co chce. Je tohle demokratický ideál?