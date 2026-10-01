Od počátku, co se tenhle koníček ujal mezi kandidáty v libovolném typu voleb, mě na tom rozčiluje jedna věc. To je snad, himlhergot, samozřejmost, ne? Copak on někdo kandiduje s programem, že všecko rozkrade a na odchodu odmontuje kliky? To, že se volený představitel nebude dopouštět trestných činů spojených s výkonem funkce, bych ráda brala jako věc loženou, jako něco, o čem nemusíme diskutovat nebo to dokonce tisknout na velkoformátové plochy.
Ale místo toho, aby nešvar polevoval, se rétorika uchytila. Přesně podle poučky: „To je blbý, to se bude líbit.“ Už zase se mi kdekdo dušuje, že nebude loupit, že si posvítí na to, co napáchali ti před ním, že každé písmeno každé smlouvy podrobí veřejnému hnidopíchání.
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Kouzelné sluchátko internetového věku. Tvorbu AI poznáme podle toho, že je „bez chuti a bez zápachu“
Nebylo by lepší, ptám se už poněkud podrážděně, přestat řešit, co kdo udělal a co je čí vina, a začít se dívat na to, co by bylo dobré udělat dál? Co jsou skutečné resty a výzvy? Protože pečlivě zauditovat uplynulou vládu, to nechte na voličích, prosím vás; to zvládnou, díky. Bylo by moc prima starat se o potřeby voličů, ne o chyby protikandidátů. A ještě lepší, ach, jak zůstávám navzdory věku naivní, nemyslet na lidi jako na voliče. Je tu nějaký společný prostor, všichni v něm žijeme, tak by bylo prima, kdyby fungoval.
Hledá se problém, nikoli řešení
Když to vztáhnu k úvodní Praze a její nabírané spodničce v podobě středních Čech: hlavní město se ucpává a kornatí jako cévy milovníka bůčku každé ráno, odpoledne, každý pátek, každou neděli, před a po prázdninách, bonusem pak v libovolných a nečekaných momentech, kdy si všichni zároveň řeknou: „Pojedu teď a tudy, to určitě nikoho jiného nenapadlo.“
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Ulice s naštosovanými auty se přehřívají a všechno to vedro a zplodiny, protože zdaleka ne všechno fičí na elektriku, nemá kdo pohltit. Určitě to nezastane těch pár oschlých stromků nebo keříků v betonových květináčích, kterým se tam rozmarně říká městská zeleň.
Ale kdyby aspoň ta automobilová záplava vedla k tomu, že se z betonu ulijí garáže, pod zemí a do pater, a nejlépe na vnějším prstenci, odkud to dvounožec vezme po dvou nohách na metro, tramvaj nebo autobus. Ne. Nejsou stromy, ale nejsou ani garáže, není kde zaparkovat.
A že člověk jet potřebuje, protože sehnat dítěti školku nebo nemohoucímu prarodiči pečovatelské zařízení, to chce detektivní úsilí, hodně štěstí a spoustu kilometrů. Infrastruktura nestíhá a nereflektuje dění. Než se reprezentace vzpamatuje a zadaptuje na to, že přibylo dětí, omladina odroste a nápor bouchne na druhém konci věkového spektra. Tak radši ty školky nebudeme stavět, že? No ovšem a na cyklostezky se taky vykašleme. Stačí namalovat proužek na krajnici, vedle kamionů. No tam, víte, jak pole lemují křížky sražených cyklistů. Místo chytrých řešení se hledá problém, nejlépe nevěcný, nejlépe něco, o čem půjde dlouho a šťavnatě drbat po sítích.
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Jedno prasátko to ví nejlíp, až na to, že ne. O separatistech různých druhů a intenzity
V popsaném kontextu, v němž se denně pokouším hnout, je asi zjevné, že kradení je mi jako téma ukradené. S trochou cynismu ocituju jednoho vysoce postaveného úředníka, který prošel komunálem i celostátem: „Ono se krade vždycky, jenom ty procenta musí držet rozumnou míru.“ V parafrázi bych dodala, že kradení s důvěrou nechám na policii, hlavně když se začne konat. Stavět, sázet, řešit.
Ona by ostatně byla iluze si myslet, že když se nic nedělá, nic se neuleje bokem. Tak pojďme řešit podstatu. Ne skautské sliby nebo výzvy, že máte volit Pepu, aby nevyhrál Fanda.