Původně se realizoval v okolí bytu a domu, posléze začal upravovat společný dvůr, dnes je jeho akční rádius násobný. Nejradši má rána, protože to jsou ulice ještě prázdné. Aby nevycházel jen tak, vezme si lopatu a koště, a jak tvrdí, zametá před vraty vajgly, ve skutečnosti nejspíš toho jediného vajgla, co se tam přes noc urodil. Když se vrátí, informuje mne, kolik přibylo v okolí posprejovaných zdí, proč se zastavila rekonstrukce protějšího domu, nebo že si ta vysoká paní se psem zlomila ruku.
Samozřejmě se zajímal kde, a zjistil, že se to stalo na cestě v parku. „Ty boule od kořenů, co nazdvihují asfalt tam, kde to nikdo nečeká, by se měly nějak viditelně označit,“ usoudí a bere do ruky telefon. Druhý den je záludné místo skutečně označené vykřičníkem.
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Můj muž má prostě styky. Proto jsem se taky obrátila stran komunálních voleb o radu k němu. Koho bys zaškrtnul ty? Probrat se více než dvěma tisíci jmen do zastupitelstva městské části a hlavního města jako celku (napočítala jsem 2208) bylo zjevně náročné i pro něj, po hodině však přišel s některými jmény. Tenhle kluk je fajn, tenhle taky, Kuba pomáhal čistit náplavku, Katka to jediná ocenila, jo a Pavlík přece vyběhnul s tou alkoholovou cestovkou. Taky je tam Petra…
Petru znám. Pořád něco řeší, zjevně jí není jedno, kde žije, bojuje za každý strom, který se má kácet a hlasitě se staví proti vyhazování obecních peněz. Trochu se ale obávám, jestli ona není proti všemu. Jednou se mě ptala, co říkám té hrůze, jaká vzniká u Janského vršku, jenže já se tam pak byla podívat a nová stavba na volném rohu staré zástavby se mi zdála zajímavá, neomezující a rozhodně zapadající do prostředí. Taky že ji projektoval jeden z velmi respektovaných architektů.
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Nakonec to snad dáme nějak dohromady. Ostatně člověk může zaškrtávat taky celé strany, i když ani těch není úplně málo. Do zastupitelstva městské části u nás kandiduje 14 subjektů, do zastupitelstva hlavního města Prahy dokonce ještě víc. O některých jsem neměla dřív ani tušení, některé se snaží přiblížit voličstvu už rozvitým názvem.
Pár jich nabízí kandidátů 65 (počet zastupitelů hl. města), pár jen méně, jeden dokonce žádného. „Nechceme vaše hlasy, ke svobodě se nelze provolit,“ inzeruje na volebním archu. „Odmítáme každou politickou funkci, nechceme lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi, jdeme jinou cestou, najdete ji na našich stránkách.“ Jo, taky jsem se tím dala nachytat a klikla. (Nebylo tam nic zaznamenáníhodného.)