Vyhrajeme minulou válku? Propagace komunismu se stává trestnou 36 let po jeho pádu

Jenže hodnotíme-li komunismus podle zkušenosti života v komunistickém režimu, jsme zcela jinde. Strávil jsem v komunismu skoro půl života. A byť tehdy neplatilo „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“, byť šlo o režim „reálného socialismu“, vedoucí roli komunistické strany si zakotvil v Ústavě, nepřipustil svobodnou soutěž ani svobodu slova, takže pro drtivou většinu lidí komunistický byl. Odpudivý, hrubý, profízlovaný, vytlačující talenty do exilu, ubíjející lidskou důstojnost.
Na tom se shodnou mnozí, je to i téma pro diskutéry, sociology, politology či historiky. Ale je nynější vztah ke komunismu tématem pro trestní právo? To je otázka pro dnešek.
Dnes začala platit novela trestního zákona, která klade komunismus na roveň nacismu. A to ve formuli, že „kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti lety vězení“.
Trestat propagaci komunismu? Spíše je to příprava na minulou válku
Na tom všem hodně je. Jenže, řekne si leckdo, není to při veškeré úctě k obětem komunismu spíše příprava na minulou válku?
Jak definovat „komunistickou uniformu“
Jak už bylo řečeno, komunistický režim – především stalinský, ale do značné míry i Husákův normalizační – byl brutální, odpudivý a pohrdající lidskou důstojností. Zda se má plně stavět na roveň nacismu, je téma pro politology, sociology i historiky. Ale má jeho dnešní propagace podléhat trestnímu zákonu a hrozbě pěti let vězení?
Tuto otázku samotná novela trestního zákona nevyřeší. Už bylo řečeno vícekrát, že bude záležet na judikátech soudů. Prostě se to musí otestovat v praxi, aby se ukázalo, co trestné je, a co není. Ale za pozornost to stojí už teď, neboť může jít o paragraf značně gumový.
Ladislav Kudrna, šéf Ústavu pro studium totalitních režimů, to ukázal v rozhovoru pro web Seznam Zprávy. Otázka: „Co když si vezmete jako převlek na maškarní ples komunistickou uniformu nebo čepici?“ – Kudrna: „Nemyslím, že chodit někde v nacistické ani komunistické uniformě je vtipné, ani když je to maškarní bál.“ – Otázka: „Ale zákaz se na to vztahovat bude.“ – Kudrna: „Bezpochyby. Odehrává se to na veřejnosti a vy tím propagujete režim, za kterým jsou miliony mrtvých.“
Údiv v kapitalistické cizině. Vy jste zakázali komunistickou stranu?!
Pane jo, řeknete si. Co je to vlastně komunistická uniforma? U nacismu je jasněji. Vezmete-li si uniformu SS, je to stejnokroj mezinárodně uznané zločinecké organizace. Komunistickým protějškem by mohla být – při troše zjednodušení – třeba Čeka, NKVD, ba i StB. Jenže tyto party neužívaly uniformy. Řekne-li se „komunistická uniforma“, z mládí si vybavím tesilové obleky nižších bossů KSČ nebo estébáků. A vzít si toto na maškarní bál by mohlo být trestné?
Toto bylo myšleno samozřejmě v nadsázce. Ale ilustruje to situaci, jaká logicky nastane, když se někdo snaží nacpat značně gumový pojem, jako je „propagace komunismu“, do trestního zákoníku.
Lenin: elektrifikace plus vláda sovětů
Ten zákon pak musí působit jako gumový, jako přizpůsobivý té či oné situaci, tomu či onomu „ptáčkovi, na kterého je třeba si posvítit“. A to je špatně. Respektive až příliš mnoho lidí to vnímá jako špatné. Tím víc to pak působí jako příprava na minulou válku.
Samozřejmě, že ten zákon má jasný symbolický smysl, především pro tenčící se skupinu ještě žijících obětí komunismu. I když by tito lidé preferovali, aby takový zákon vznikl hned po roce 1989. Ale s tím už se teď nic nenadělá.
KSČ chce zrušit část zákona, která umožňuje trestat propagaci komunismu
Když před čtvrtstoletím Michal Zítko vydal český překlad Hitlerovy knihy Mein Kampf, soud jej nakonec zprostil obvinění z podpory a propagace nacismu. Nicméně větší problém než v samotné publikaci (v době internetu už nešlo o „zakázané ovoce“) byl ve způsobu distribuce knihy. Byla nabízena třeba v metru na prodejních pultech, na nichž se vršily haldy výtisků. To si pak lidé s vytetovaným číslem z Osvětimi mohli pomyslet, že něco pro ně děsivého se vrací.
Podobně mohou dnes oběti komunismu vnímat fakt, že lidé jistého typu beztrestně oslavují Stalina, Gottwalda a spol. A novelu trestního zákona jako slušný pokus toto omezit. Jenže i to má svá „ale“.
Má být stíhán za propagaci komunismu adolescent, který si ze vzdoru či prosté blbosti vezme na sebe tričko s Leninem? Nebo který cituje jeho známé hlášky typu „komunismus rovná se elektrifikace plus vláda sovětů“? Nebo k tomu drze dodá, že dnes se tak uvažuje v Evropské komisi?
Anebo ještě jinak. Máme házet do jednoho pytle zrůdu typu prokurátora Vaše a statečnou, nacisty popravenou odbojářku Kudeříkovou jen proto, že na oba lze použít nálepku „komunista“?
Jako kdyby zakázali propagaci Habsburků
To vše se bude vyjasňovat postupně skrze soudní judikáty. I když leckdo by řekl, že právě toto by se mělo vyjasňovat ve školách, v rodinné výchově či v normální veřejné debatě.
Začíná-li novela trestního zákoníku platit dnes, 36 let po pádu komunismu, je zřejmé, že příliš mnoho lidí to bude vnímat jako přípravu na minulou válku, ba jako vedení minulé války, která s dnešními hrozbami a riziky souvisí jen velmi málo.
Zkuste si to představit takhle. Jako kdyby v lednu 1955, za Antonína Zápotockého a doznívání stalinského komunismu, 36 let po rozpadu Rakouska-Uherska, začal platit zákon postihující propagaci Habsburků. Bral by ho někdo vážně?