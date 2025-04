Strýček a autodílna. Když se k prostomyslnosti přidá demence

Měl ale moc šikovné ruce a dokázal opravit každé auto, teda tak do roku výroby 1978. Mladším a chytřejším autům se nikdy nenaučil rozumět. Byly to ohavné složité skříňky a strýc se jich bál.

V 60. a 70. letech byl můj strýc vyhledávaný automechanik. Socialistické autoservisy měly čekací dobu měsíc i víc, můj strýc vám auto opravil za dvě hodiny. Náhradní díly, co nebyly k mání, přinesl ze Škodovky, kde léta pracoval u pásu. (A jasně že mu ani na mysl nepřišlo, že autodíly krade. Prostě si je vzal.)

Nikdy si neuměl říct o peníze, ale o to se postarala teta. Majitelé aut rádi zaplatili. Jeho dva synové za desetikačku navíc každé auto umyli a hezky naleštili. Stížností bylo pramálo.

A tak si strýc s tetou za totáče moc spokojeně žili. V zemi, kde skoro všichni byli zhruba stejně chudí jako skoro všichni ostatní, strýc s tetou nevěděli co s penězi. Nebylo za co utrácet. Vystavěli dva domy pro rodinu a zbytek peněz strkali do sejfu. Těšilo je, že je jich čím dál víc.

Jediné, čeho se báli (teda teta, strýc takovým věcem nerozuměl), byla finanční reforma toho typu, jakou zosnovali komunisti v 50. letech, kdy všichni přišli o všechno.

A finanční reforma přišla. Nebo aspoň něco moc podobného. Tentokrát za to nemohli komunisti - na vině byla sametovka, která, jak to spisovatel Jáchym Topol výstižně vyjádřil, způsobila v Československu výbuch času.

Výbuch času rozmetal mnoho tichých, naivně spokojených životů jako ten strýcův na kusy. Hotovost v sejfu ztrácela na hodnotě, až z ní byl jen bezcenný barevný papír. Strýcovu autodílnu už nikdo nepotřeboval: v jeho ulici, tam, kde byl takových let jediný automechanik, otevřeli hned dvě nové autodílny. Legální.

Pravda, legální jen v rámci divokých devadesátek, ale i tak to pro strýce byla rána. Nikdy ho nenapadlo, že on sám podniká nezákonně a že by mu komunisti mohli přišít nedovolené podnikání podle paragrafu 140 trestního zákona. Copak je zločinec? On jen opravoval auta!

Můj strýc strávil už 35 let nadáváním na imperialismus, kriminalitu, cizince, NATO, Evropskou unii a nevděčné emigranty jako třeba já, kteří zrazují svou vlast.

Světu nerozumí o nic líp než předtím a k jeho prostomyslnosti se přidala vaskulární demence, ale umí to s počítačem natolik, aby mohl šířit dezinformace. On, celý život tak milý a vlídný, se naučil nenávidět všechny novoty. Nejlíp mu je, když prská vzteky nad monitorem a přeposílá všem známým i neznámým děsivé a „zaručeně pravdivé“ zvěsti, „aby viděli“.

Takových strýčků je dnes hrozně moc, a pokud chodí k volbám, můžou dát notoricky křehké demokracii v naší geopolitické oblasti pořádně na frak.