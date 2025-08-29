Rudé nebezpečí, nebo jen červená kontrolka? Místo pohoršování to chce řešit problémy

Začněme třeba ČEZ, ten chtěl zestátnit Fiala i Babiš, proč se tedy rozčilovat, když o tom mluví i jedna nepříliš vlivná komunistka. Protože říká znárodnění? Ano, znárodnění, které se u nás mimochodem po válce nekonalo, bylo taktéž zestátněním, ovšem zločinným a bez náhrady pro vlastníky. Ukradené továrny či živnosti nezískaly veřejnoprávní statut, a tedy nebyly znárodněny, byly postátněny, sežral je komunistický stát se všemi neblahými důsledky.
O něčem podobném v dnešní době nemůže být řeči mimo jiné i proto, že žijeme v právně i ekonomicky mnohem propojenějším světě než před skoro 80 lety. Po válce se zestátňovalo i v západní Evropě a tamní demokracie se nezhroutily.
Například úvahy o vyvlastnění městských vodovodů a kanalizací, které získali za babku, a zhusta s pomocí korupce zahraniční vlastníci, a my dnes platíme za vodu rekordní částky a do zahraničí odtékají každoročně obrovské částky, jsme slyšeli již v minulých letech též z úst demokratických politiků. Zkrátka, existuje nějaká strategická infrastruktura a je legitimní se ptát, zda by ji neměl vlastnit stát.
S desetiprocentní komunistickou stranou ve sněmovně jsme žili několik polistopadových desetiletí, komunisté ani nevymřeli, ani neodešli do historie. Chytají se stále stejných problémů, které dnešní politici přehlížejí. Budou-li je přehlížet nadále, uslyšíme řeči o socialismu a znárodňování stále častěji a budou mít stále víc zastánců.
Ještě hysteričtější antikomunistické kampaně nepomohou, ideologie totiž problémy neřeší, spíš se snaží je ignorovat. Místo pohoršování to chce řešit problémy, na které tito, pro mnohé nesnesitelní, lidé upozorňují. Sociální problémy za nás trh bez přívlastků nevyřeší.