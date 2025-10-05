Komunisté nevymřou, stále nejsou venku ze hry. Miloš Zeman to sliboval už v roce 1990

Komunisty už podruhé vytlačil ze sněmovny bývalý komunistický kádr – to by přišlo vtipné možná i Václavu Havlovi. Leckdo doufá, že komunisté jsou už navždy ze hry venku.
Za prvé: komunisté nevyhynuli. Za druhé: jejich voliče dvakrát za sebou omámil Babiš, což se už potřetí nemusí opakovat. A za třetí: antiamerikanismus, zdánlivý pacifismus, jistá míra rusofilství tu vždycky bude. Koukněme se na to pečlivěji.
V prvé řadě řekněme: problém komunistů je dnes spíše estetický než politický. Nejsou žádnou reálnou hrozbou, a jejich politické požadavky (nezapomínejme, že se skrytě už podíleli na vládě, když čtyři roky tiše drželi u moci menšinovou vládu Andreje Babiše) nikdy nepřesáhly únosnou mez.