Přesně podle Murphyho. Zmatkům kolem koncesionářských poplatků se šlo vyhnout

Do konce června musely firmy a živnostníci nahlásit České televizi a Českému rozhlasu počet svých zaměstnanců, podle něhož jim veřejnoprávní média vyměří výši koncesionářských poplatků. Nicméně novela zmíněného zákona přinesla do celého systému tak trochu chaos (a potvrdila – opět – že cesta do pekel je skutečně dlážděna dobrými úmysly).

Změnila se nejen výše poplatků, ale především některá pravidla pro fyzické i právnické osoby. Pro firmy se částka nově odvíjí od počtu zaměstnanců na plný úvazek. Podniky pronajímající auta musí nahlásit jejich počet kvůli autorádiím. Každopádně se firmy i živnostníci, které dosud přihlášeny nebyly, měly povinnost přihlásit se. Dle novely platí oznamovací povinnost pro všechny, nicméně firmy (i živnostníci) s 24 zaměstnanci nic platit nemusí, neboť jsou od poplatků osvobození.

Čímž se vracím ke zmíněnému Murphymu. Novela sice nařizuje ve výsledku všem firmám i drobným podnikatelům, aby se k poplatku přihlásili a uváděli, že nemají žádné zaměstnance. Čímž jim žádná platební povinnost nevzniká. Ale jak vyplynulo z vyjádření obou veřejnoprávních institucí – zřejmě i vzhledem k nastalé situaci – ani rozhlas ani televize nebudou toto přihlášení vyžadovat. Slovy Pavla Ladovského z Havlovy hry Audience: „To jsou paradoxy“.

Zbytečné nejasnosti

Každopádně celá situace vyvolala chaos, který vyvrcholil kolapsem webu Českého rozhlasu, kde měla registrace probíhat. K situaci navíc přispěly i informace o možné vznikající pokutě, která měla hrozit za nezaplacení poplatků (těch, koho se týkaly) i neregistrování. Což pro jistotu posílila i Alena Schillerová z hnutí ANO, která na sociálních sítích uvedla, že 15tisícová pokuta hrozí všem. Což však (jak už ale Schillerová neuvedla) hrozí jen těm, kteří poplatky navzdory své povinnosti nezaplatili. Rozhodně nehrozí pokuta tomu, kdo se pouze nezaregistroval, přičemž se ho týkalo odpouštění poplatků.

Je dost možné, že tato zmatečná situace se sama uklidní, navíc od 1. ledna si dokáží veřejnoprávní média dohledat neplatiče z řad OSVČ a firem přes Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Možná šlo celému chaosu předejít lepší informační kampaní, ale na tu se v Česku nikdy moc nehrálo (zejména pokud jde o informace od státu). Takže člověk sice z éteru slyší výzvy k zaplacení poplatků s poděkováním na závěr, ale to je tak vše.

Takže zpět k Murphymu a dalšímu z jeho citátů: „Všechno, co neexistuje, funguje perfektně. A naopak.“ Což pro současnou novelu zákona o koncesionářských poplatcích platí dost jednoznačně…