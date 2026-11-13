Televizní složenka není průkazem demokracie. Ani poplatky nezaručují nezávislost

Přitom otázka zní prostě: proč má být vlastnictví televizoru (pouhého telefonu, notebooku či iPadu) důvodem k povinné platbě za tzv. veřejnou službu? Navíc velice vágně definovanou? V čem ji plní třeba golfový magazín nebo tančení lokálních celebrit, které jinde vysílají na soukromých kanálech?
Veřejnoprávní televize je snad i důležitá. Proto by její financování nemělo stát na administrativní konstrukci, která občanům ukládá zvláštní povinnost jen proto, že mají přijímač. Pokud se shodneme, že nezávislé zpravodajství, kultura či kvalitní tvorba jsou veřejným zájmem, je legitimní financovat je ze státních peněz. Co je na tom špatného?
Takový model není českou revolucí ani výletem do neznáma. Ve většině evropských zemí se veřejnoprávní média financují převážně ze státního či regionálního rozpočtu. Není jediný správný recept. A zrušení poplatků není žádný návrat před rok 1989, jak afektovaně křičí opoziční politici.
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Samozřejmě, když televizi platí stát, může se vláda pokusit držet ji za peněženku. To nelze odbýt mávnutím ruky. Jenže ani poplatek sám o sobě nezaručuje nezávislost. Před rokem 1989 zde byly také televizní poplatky a ochránily něco? Rozhodující jsou zákonné pojistky, předvídatelné financování, transparentní kontrola a ochrana redakční autonomie. Ani premiér nesmí mít možnost trestat televizi za nepohodlné otázky tím, že jí příští rok seškrtá rozpočet.
Zde se musí vést skutečná debata. Ale o tom, jak nastavit systém, který bude spravedlivý vůči občanům a bezpečný pro svobodná média. Patříme notabene na Západ. A tam se demokracie nepozná podle toho, zda občan každý měsíc zaplatí „zvláštní televizní složenku“. Ale dle toho, zda může svobodně mluvit, zda média mohou svobodně a nestranně kontrolovat moc. A zda vláda respektuje pravidla i tehdy, když se jí nelíbí, co novináři zjistili.
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Financování ze státního rozpočtu je běžným evropským řešením. Není (ani být nemůže) útokem na demokracii, ani důkazem politického ovládnutí médií. Opoziční politici, přestaňte na věci získávat laciné politické body a věnujte se zásadnějším věcem, které trápí naši republiku. A že jich máme!