Korespondenční hlas z pláže? Milí krajané, opravdu nelze chtít jen výhody

Tak se nám to blíží. První korespondenční volba ze zahraničí v rámci českých parlamentních voleb. Demokracie se rozlévá za hranice, ať už jste v Drážďanech, Káhiře, Barceloně, New Yorku, Moskvě, Helsinkách nebo na Fidži. Zní to hezky.

Souhlasíte se zavedením korespondenční volby ze zahraničí? celkem hlasů: 387 Ano 26 %(101 hlasů) Ne 74 %(285 hlasů) Nevím 0 %(1 hlas)

Každý Čech a Moravák, i když už má na sobě více opálení než trikolóru, si bude moci poslat hlas zpět domů. Ale dovolte malou poznámku. Možná i trochu kyselou, zejména pro ty, kteří chtějí jen brát a nechtějí ostatním nic dávat.

Práva bez povinností kulhají

Nezdá se vám, že by ten, kdo chce rozhodovat o Čechách, Moravě a Slezsku z dálky, měl taky nést i nějaký díl odpovědnosti? Třeba i symbolický.

Ano, vážení voliči na gauči u Lago di Como nebo v coworkingu na Maltě či ve Stockholmu. Jestliže se chystáte na dálku skládat vládu ve své staré vlasti, položte si otázku – odkud vlastně čerpáte (či budete těsně před volbou) seriózní informace, co jsou jejich zdroje?

Česká televize? Veřejnoprávní rozhlas a jeho více než dvacet stanic? Ne? Jenom Facebook, X.com (dříve Twitter), YouTube, řetězové maily od dědy a tetičky z Jablonce? Nějaký polodezolátský blog, kde vám již vysvětlili, že Petr Fiala je hologram ovládaný Evropskou komisí?

Nebo dokonce o české politice nečtete vůbec nic, jen to „tak nějak správně cejtíte“? Tak to potěš koště.

Milí krajané a krajanky po celé planetě, demokracie opravdu nebyla a není jenom o tom, házet lístek (v tomto případě do obálky vedle sendviče na kuchyňské lince v Belfastu). Je taktéž o tom být seriózně informovaným občanem-voličem.

A tady přichází koncesionářský háček: když už máme právo volit, měli bychom také relevantně platit za veřejnou službu, která mi pomáhá orientovat se v tom, co se doma děje. Tedy mj. řádně platit každý měsíc za ČT a ČRo, jako všichni ostatní, kteří žijí v Česku. Alespoň nějaký příspěvek.

Protože volič, který nečte nic, nebo jen dezinfokanály s pomyslným logem v azbuce, je jako popletený kuchař v tričku Pat a Mat, který si spletl sůl s práškem do pečiva.

Téma ležící na chodníku

Ostatně je fair-play chtít hlasovat o rozpočtu země, který se vás už roky netýká? Prý ano, vysvětlili nám zdejší politické elity, proto korespondenční volbu koneckonců schválili. Avšak pak je také fér přispět alespoň symbolicky do systému, který vám zajišťuje informovanost o naší zemi.

Nechceš přispívat? Fajn. Ale pak nevolej, že tě Česko neposlouchá. Protože ty ho zjevně taky neposloucháš – a přitom mu chceš určovat směr.

Nejde o žádné výpalné. Jde o vysoce spravedlivý princip.

Ergo kladívko, kdo chce hlasovat o budoucnosti našeho státu, měl by mít i minimální závazek k jeho veřejným institucím. Nechceme z toho dělat „daně z názoru“. Ale trocha férovosti by opravdu neuškodila. Nelze jen brát, a nic nedávat. To opravdu není fér.

Ujme se tohoto nápadu některá z politických stran či hnutí?