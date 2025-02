Vládní smolík - ČT a ČRo mají jen jeden způsob, jak přesvědčit o své neúplatnosti. Dát prostor opozici

Z hlediska formy došlo k novátorskému počinu. Markéta Pekarová Adamová dokázala, proč si ji zbytek vlády ve funkci za krásných skoro tři sta tisíc korun v základu (bez příplatků, náhrad a dalších prebend) drží. Poprvé se stalo, že otevřela bod jednání, aniž by dala podle jednacího řádu prostor přednostním právům poslanců, kteří jimi disponují (opozice už byla nachystaná a řádně přihlášená v čele s Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou).

Pak už zbývalo jen čekat, jestli předseda hnutí ANO vydrží mluvit až do druhé hodiny odpolední. Bylo jasné, že jakmile skončí, vládní poslanci vyskočí s faktickou poznámkou, a nechají hlasovat o pevném hlasování. To se také stalo vstupem předsedy poslaneckého klubu STAN Cogana. Silové beranidlo tudíž rozbije opoziční řady a také zase o něco víc peněženky občanů za pár týdnů. Vše doprovodilo kuriózní vystoupení předsedy poslanců TOP 09 Jakoba, který coby zpravodaj tisku dokázal dlouhou a složitou normu odříkat ani ne za dvě minuty.

Drzé osekávání debaty

Hned vysvětlím, proč zatěžuji čtenáře procedurálními otázkami. Dějiny – v tomto případě české Poslanecké sněmovny – se totiž neopakují, nýbrž pohybují ve spirále a dávají nahlédnout do budoucnosti.

Minulá vláda zařadila poprvé pevné hlasování o EET, když tehdejší opozice (nynější vláda) odkládala finální rozhodnutí obstrukcemi od listopadu 2015 do února 2016. Po historicky prvně stanoveném pevném čase hlasování pak poslanci ODS Fiala a Stanjura plamenně hřímali o „znásilnění demokracie“ a „znásilnění jednacího řádu“. Zde jedna perlička – v křesle předsedy Poslanecké sněmovny tenkrát seděl lidovec Jan Bartošek, který tvrdil, že vše bylo v pořádku. Tedy ten, který asi zapomněl na účast lidovců ve vládě sociálních demokratů a ANO.

Jste pro zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas? Ano 23 %(29 hlasů) Ne 77 %(98 hlasů)

Co to znamená pro budoucnost? Stávající vládní většina stanovuje hlasování v pevný čas a den, jako by sázela rohlíky na pult. Už to podle ní není „znásilnění demokracie“ a „znásilnění jednacího řádu“, ale „právo většiny vládnout“. K tomu všemu teď s využitím vévodkyně knížecích rad Adamové Pekarové svévolně koalice otevřela bod jednání. Sociologické trendy ukazují, že tuto vládu, která porušila snad všechny sliby, které před volbami i po volbách dala (včetně toho, že nebude zvedat koncesionářské poplatky ČT a ČRo), vystřídá vláda nová, vedená hnutím ANO.

Tudíž lze očekávat, že jak drze usekávala vládní většina debatu v tomto volebním období, aniž by se vyjádřili všichni poslanci, jak si předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová dovolila obejít přednostní práva opozičníků, vše se budoucí opozici vrátí i s úroky. Neboli, svou politickou svévolí (porovnejme se sliby lepší politické kultury a výklady Petra Fialy coby opozičníka, jak jsou obstrukce vrchol demokracie a právo opozice) ukázala cestu budoucí vládní většině. Bude trpět, pokud vítězové nebudou velkorysí, aniž by měla sebemenší morální a politické právo říct cokoliv proti. Pro velkorysost ale stávající opozičníci nemají důvod po všem tom napadání do ruských švábů, pátých kolon, sviní, proruskosti, antikampaní atd.

Aktivismus a nevyváženost

A nyní k meritu věci. To, že žijeme v kapitalismu pokřiveném dotacemi, to je věc známá. To, že soukromá média musí dávat prostor všem, protože jim jde o co nejvíce diváků, je nabíledni. Není to jen morálně a politicky správné ve vztahu ke svobodě slova a možnosti diváka udělat si obrázek na základě zhodnocení protichůdných argumentů, ale více diváků znamená větší zisky z reklamy. To ale média placená z peněz všech občanů dělat nemusí, mohou si dovolit aktivismus a nevyváženost, protože penízky jen prší bez ohledu na výkon.

Jeden příklad za všechny – velká debata před eurovolbami uskutečněná televizí placenou všemi lidmi včetně voličů opozice schytala kritiku od obou mediálních rad, protože zvýhodnila vládu. Potvrdila se tak podezření z podjatosti ve prospěch stávající vlády. Další příklad - nechutný „publicistický politický pořad“, kde bez jakékoliv oponentury byl urážen ad hominem předseda vlády sousedního spojeneckého státu, toť vrchol nevkusu.

V této chvíli dochází ke zvýšení poplatků vládními stranami. Jenže trendy hovoří jasně. Vládní strany s největší pravděpodobností okusí tvrdou skývu opozice. Evidentně je možné přijímat zákony svévolně, poplatky zvýšit i snížit. Evidentní je plán opozice spojit ČT a ČRo a převést je pod státní rozpočet (v evropském kontextu nic divného). A tak mají tamní šéfové následující rozhodování. Buď se pokusí opravdu strhnout veřejné mínění tak, aby vyhrála opět stávající vláda. Což ve světě, kde soukromé televizní a rozhlasové stanice měří padni komu padni, vypadá jako snaha předem odsouzená k neúspěchu. Nebo, v souladu s pudem sebezáchovy, dosáhnou vyváženosti vysílání, ostentativně dají prostor všem názorům, včetně oponentních, aby přežili i za příští vlády.

Vládní strany si to načasovaly špatně. V kuloárech se jasně nese původní úvaha. Budeme je tak dlouho napínat s poplatky, aby co nejdéle museli pískat tu naši. A pak jim to milostivě dáme. Jenže takto na poslední chvíli v době předvolební, když budou mít ČT a ČRo své jisté, bude zbývat už jen jeden způsob, jak dokázat, že se nenechali uplatit. Vyvětrat a vymést pavučiny jediného správného názoru a umožnit základ demokracie – pluralitní diskusi.