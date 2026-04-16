Poplatky: držte si klobouky, teď pojedeme z kopce. Ustojí to Andrej Babiš?

Politika není vůbec snadné řemeslo. Vláda Andreje Babiše byla doteď tepána za to, že od voleb avizuje zrušení koncesionářských poplatků, ačkoli nemá v ruce žádný konkrétní návrh, o němž by se dalo diskutovat. V úterý ho tedy předložila – a je tepána za to, že připravila návrh, aniž by se o něm předem diskutovalo…
Základní otázka zní: proč je třeba něco měnit? Případně: a je přechod z koncesionářských poplatků na financování ze státního rozpočtu ta nejlepší cesta?
Otázky jsou to logické, ale vhodné spíš pro expertní kulaté stoly a mediální polemiky. V politické pranici jsou trochu pomýlené, svědčící o nepochopení principu demokracie. V demokracii nezávislá rada moudrých nevybírá nějaké nadpozemsky ideální řešení, ale závislí, z voleb vzešlí politici, zastupující zájmy svých voličských skupin, prosazují řešení, které má šanci získat největší podporu.
Je to jako se ptát: jsou nejlepším řešením svatby homosexuálů, korespondenční volba či výše nějaké daně? Pro někoho jistě ano, pro jiného ne. Rozhodne většina a v lepším případě přihlédne k hlasu expertů, byť obvykle „těch svých“ expertů.
Hnutí ANO loni o parník vyhrálo volby, přičemž ve svých předvolebních slibech hodně akcentovalo i zrušení koncesionářských poplatků. Pro slib získalo politické partnery a zaneslo ho do programu vlády. Teď ho plní, stejně jako třeba EET nebo školkovné. Nic více, nic méně.
Klempíř: Rušení poplatků není útok, musí se umět šetřit. Plníme program, říká Babiš
A to přesto, že věcně vzato asi důležitější než způsob financování je zavedení důkladné kontroly hospodaření s veřejnými penězi, jíž se veřejnoprávní média dosud bránila. Anebo nová definice veřejné služby a nová státní poptávka po ní, po její šíři a ceně – ve světě s úplně překreslenou mediální mapou ve srovnání s 90. lety.
Nezávislost placená vdovami
Ač tedy v příštích týdnech a měsících uslyšíme hodně slov o konci demokracie, nezávislosti či svobody slova, je to jen čirá politika, bitva dvou představ řešení jednoho problému. Ale bitva o téma, které má obří politický i marketingový potenciál, což by si nenechala ujít žádná opozice.
Opoziční strany tak pojedou přesně tuto prvoplánově emocionální notu o konci demokracie, vláda se je pokusí přetlačit trochu nudnějšími fakty. Třeba, že už jen desítka zemí z evropské sedmadvacítky dnes setrvává u koncesionářských poplatků (a některé z nich váhají), zbylé země už mají veřejnoprávní média více či méně napojena na státní rozpočet – a žádný armagedon se tam nekonal. Protože způsob financování veřejnoprávního média ještě nic neříká o jeho nezávislosti: vládní většina, bude-li chtít, může úplně stejně změnit částku v rozpočtu jako změnit i výši koncesionářských poplatků. Ba naopak: se zaručenou roční valorizací příjmů z rozpočtu by mediální ředitelé už nemuseli s čepicí v ruce žebrat o navýšení poplatků.
Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat
Jasně, že platí, že v obou případech zaplatí provoz těchto médií občané (kdo také jiný?), jde ale o to, kdo a kolik. Krom toho, že výběr koncesionářských poplatků je administrativně nesmírně náročný a drahý, je totiž tento způsob financování ČT a ČRo i dost nemravný. To proto, že všichni platí stejně a platí se za domácnost, což znamená, že vícegenerační rezidence miliardáře odvádí přesně tolik jako babička s minimálním důchodem. Dokonce celá čtvrtina příjmů tak pochází od penzistů nad 75 let! Mají všem ekonomicky aktivním divákům dotovat jejich StarDance vdovy? Když už stát usoudí, že veřejná média potřebuje, je mnohem citlivější a snad i spravedlivější je platit přes daně a rozpočet.
Diskutabilní je samozřejmě suma, kterou vláda navrhuje vyplácet, zhruba o pětinu nižší než dnes. Ale stejnou jako před navýšením minulou vládou, které z koncesionářských poplatků udělalo úplný paskvil: placení za telefony, tablety (= faktická daň z internetu), odvody firem podle počtu zaměstnanců atd. Navíc jak bylo již řečeno: stát je ten jediný, kdo může zadávat poptávku na šíři a cenu veřejné služby.
Co vydrží Babiš?
Očekávejme teď obří parlamentní obstrukce, kampaně ve veřejnoprávních i spřátelených médiích, virvál na kulturní frontě, také Milion chvilek se snad poučil a po rozplizlém protestu zorganizuje monotematický, ryze mediální, údernější. Prezident Petr Pavel je sice zatím zdrženlivý a v samotné technice financování nevidí ohrožení nezávislosti. Zato vládě asi přitíží, že narychlo spíchnutý zákon je zjevně legislativně i věcně dost „zbastlený“.
Zraky se teď upírají na Babiše, který nerad chodí do čelních střetů. A po pádu Viktora Orbána může být v defenzivě nejen v evropské, ale i domácí politice. Ustojí to?