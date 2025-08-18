Hlavní Putinův cíl na Ukrajině: ponížit, a pokud možno porazit Západ

Na první pohled to vypadá, že Rusko představované v tomto případě prezidentem Vladimirem Putinem, má především teritoriální požadavky. A že pokud mu ukrajinský prezident Zelenskyj vyhoví, válka skončí a vše bude v pořádku. V Evropě znovu zavládne mír a pojede se dál postaru. Jenže tak to není, a to hned ze dvou důvodů.
Za prvé, a to je jeden z hlavních důvodů, proč Západ podporoval Ukrajinu v její obraně proti Rusku, by to znamenalo první velkou poválečnou změnu hranic v Evropě provedenou silou, a to na základě války dvou států. Tomu se chce Západ vyhnout, protože to ukazuje, že je něco takového možné. A podobné věci vedly ke druhé světové válce.
Za druhé, Putinovi se jeho požadavky a závazky, že pak bude mír, dají věřit, asi jako to věřili Evropané kdysi Adolfu Hitlerovi. O něm mimochodem Putin loni řekl, že byl donucen k začátku války Poláky. Hitler také neustále tvrdil, že nemá další územní požadavky a neplánuje agresi, a pak vždy chtěl ještě něco.
Podezření a pochybnosti
Putin takhle opakovaně ujišťoval všechny, že Krym není žádné sporné území, že jde o součást Ukrajiny. A ještě dva týdny před jeho anexí Ruskem prohlásil, že už dávno Rusko uznalo hranice Ukrajiny a že otázka „návratu“ Krymu a Sevastopolu do Ruska „nebyla diskutována“, jde o „provokaci“.
|
Proč bez Polska? Výměnu „území za mír“ bude Trumpovi rozmlouvat hlavně Macron
Opakovaně prohlašoval, že Rusko nechce anektovat ukrajinský Donbas a ještě v projevu, ve kterém ohlašoval zahájení invaze v roce 2022, řekl, že plánem Ruska není okupace ukrajinských území. A opakoval to i později.
Dá se nyní Putinovi věřit, že mu jde jen o území a pouze o Donbas, o Doněckou oblast? Pochybnosti vzbuzuje i to, že má zájem především o území, která jsou důkladně opevněná, a kde se dlouhodobě ruské armádě nedaří prorazit frontu. Vypadá to spíše, že se chce zmocnit tamních ukrajinských opevnění, a pak obnovit válku.
Podezření vzbuzuje i to, že Putin navrhuje zastavit postup ruské armády na jihu Ukrajiny, v Chersonské a Záporožské oblasti, které formálně, stejně jako Doněckou oblast, Rusko zaneslo do své Ústavy jako své území s tím, že se jich nemůže nikdy vzdát. A teď by to šlo? Možná ano, pokud by byl splněn hlavní Putinův cíl – ponížit, a pokud možno porazit Západ, který označil ve svých projevech za Říši zla.
Územní ústupky stačit nebudou
Prvním krokem má být podřízení Ukrajiny, případně její přičlenění k Rusku, protože podle Putina jsou Ukrajinci trochu jíní a svérázní Rusové, které zlý Západ přetvořil na „anti-Rusko“. Zároveň Putin stále opakuje, jaká tragédie byl rozpad Sovětského svazu, a jak Sovětský svaz udělal chybu, že začal slábnout. Řečeno jinak, že nebyl dost agresivní.
Z toho vyplývá, že nějaké územní ústupky Putinovi stačit nebudou. Nebo mu budou stačit jen dočasně. Putin chce uznání Ruska za velmoc, chce uznání své sféry vlivu a její hlavní součástí je podrobená Ukrajina. A rád by viděl i omezenou suverenitu zemí střední a východní Evropy.
|
Kdyby si Zelenskyj vzal oblek, byl by to signál pro mír, nadhodil Trumpův poradce
Putinovým snem je návrat do doby, kdy byl ještě mladý a existoval mocný Sovětský svaz. Byť to byl žalář vlastních národů a obr na hliněných nohou. Putin trpí, stejně jako mnoho jeho spoluobčanů, nostalgií po dávných časech SSSR. A to je klíčem k jeho jednání.
Na rozdíl od nich má ovšem prostředky na to pokusit se o návrat do minulosti. To, že Putinův ministr zahraničí Sergej Lavrov, který je ochoten kvůli Putinovi udělat cokoliv, vystoupil před jednání s Donaldem Trumpem z letadla na Aljašce v mikině s nápisem CCCP (SSSR), nebyla žádná náhoda.