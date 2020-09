V obci máme čisto, tíží nás ale nepořádek v přírodě

KONĚŠÍN (Kraj Vysočina) Článků o odpadcích bylo napsáno mnoho, ale když se rozhlédnete kolem sebe, tak jich nejspíš ještě nebylo napsáno tolik, aby se někteří lidé nad svým konáním v souvislosti se zacházením s odpadem zamysleli.

Dovolím si začít trochu ze široka. Patří odpadky do přírody? Odpověď zná určitě každý. NEPATŘÍ! A kde se tedy odpadky v přírodě berou? Přece tak, že je tam někdo lajdácky odhodí. Odpad je tedy produktem lidské činnosti, který do přírody nepatří. Z pohledu zákona se odpad definuje jako movitá věc (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).

Co také stojí za zmínku, je, že odpadky jsou celosvětový problém a likvidace stojí čas a nemalé peníze. Kdo to platí? Každý z nás. A kdo na to doplácí? Naše matička příroda.

Problematiku ohledně likvidace odpadu v obci řešíme pomocí firmy, která se na tuto aktivitu specializuje. Bez pomoci takovýchto firem by obce byly zavaleny hromadami odpadků. Takže funguje nějaká logistika a centralizace.

V obci máme přibližně deset míst na třídění (papír, plast, sklo a další). Sběrná místa jsou občany hojně využívána, což nás samozřejmě těší. Děkujeme všem, kteří třídí. Vytváří tak příjemné sousedské prostředí v obci. Občas se sice najde nějaký nedostatek, ne vše se dá uhlídat, ne všemu lze zabránit.

Nepovolené (černé) skládky velkého množství odpadu v současnosti v katastru obce neřešíme a doufám, že ani v budoucnu řešit nebudeme. V minulosti se tu taková skládka objevila a byla vyřešena rekultivací. Obcím, které takové nešvary trápí, nezávidím, ale přeji, ať to zdárně a včas vyřeší šetrným způsobem k přírodě.

Co nás ale nejvíce tíží, jsou odpadky mimo obec (v příkopech podél cest, v lesích, u rybníků a ve vodě). Jsem rád, že existují akce jako Čistá Vysočina, Ukliďme Česko a také úklid Dalešické přehrady, který zajištuje spolu s dobrovolníky z Jaderné elektrárny Dukovany také Skupina ČEZ - společně s TJ Koněšín. Mám radost, že se v obci vždy najdou odhodlaní občané, kteří se těchto akcí účastní. Akci Čistá Vysočina v obci zaštiťuje spolek Chasa Koněšín. Každým rokem se nás schází čím dál víc, což dokazuje, že lidem není lhostejný nepořádek v přírodě v našem katastru. I když se uklízí každý rok, je zajímavé, že se vždy něco najde a není toho málo. Veškeré informace najdete na internetu. Předpokládám, že takové akce organizují i okolní obce. Všem patří velké poděkování.

Problematika odpadu není jednoduchá a jde především o přístup každého z nás. Důležité je třídit. Jak se říká: „Třiďte, má to smysl“. Třiďte a také minimalizujte množství odpadu.

Začínal jsem otázkou k zamyšlení. Zamyšlením a také trochu provokativní otázkou si dovolím tento článek zakončit. Kdo se zajímá o problematiku ochrany přírody, kdo čte články o odpadcích? Myslím si, že ti, kteří třídí, ti, kterým není lhostejné znečišťování přírody. Proto by se mělo o odpadcích mluvit.

Závěrem děkuji všem, kteří třídí. Dokazují, že myslí na budoucnost naší matičky přírody. Věřím, že by vám poděkovala i ona sama.