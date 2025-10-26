Peníze na prvním místě. To platí i v brazilském dějišti blížící se konference OSN o klimatu

Podívejme se jen na uplynulých čtyřicet let v Brazílii, jejíž nový prezident Lula da Silva, aby se ukázal, navrhl na 27. konferenci v Egyptě za místo 30. konference brazilský Belém. Město leží v brazilském státě Pará, v oblasti Amazonie, která je domovem 60 procent amazonského deštného pralesa, největšího nedotčeného pralesa na světě. Mohu jen dodat: zatím.
Vegetace na ústupu
Situace v Brazílii je svízelná. Za posledních čtyřicet let země ztratila 111,7 milionu hektarů vykácením původní vegetace. Jedná se o 13 procent brazilského území, což je větší plocha než Bolívie. Lesy a jiná původní vegetace se nejčastěji mění v pastviny a pole. Pastviny vzrostly o 68 procent, zatímco zemědělská plocha dokonce o 236 procent. Jak vidno, agroprůmysl je v Brazílii velmi mocný a je tahounem místní ekonomiky.
Těžko můžeme očekávat od brazilských politiků seriózní snahu o omezování těchto trendů, ať je z levice, či pravice, ať je to bývalý prezident Bolsonaro, nebo Lula. Pro ně je důležitá výše HDP a zvyšování životní úrovně, což samotné pralesy Brazilcům (a ani politické body politikům) nezajistí. Jejich proklamace o ochraně původních vegetačních oblastí země jsou pouze politické hrátky pro zahraniční veřejnost či evropské země myslící ochranu životního prostředí o něco vážněji.
Vždy si vzpomenu na jejich reakci, když před nějakou desítkou let vznikla v Evropě myšlenka na internacionalizaci Amazonie. To bylo jak červený hadr pro býka, kdy Brazilci na Evropu dštili síru a oheň s docela logickými důvody. „Vy jste své lesy a pralesy,“ křičeli, „vykáceli už dávno při vaší průmyslové revoluci ve prospěch vašeho pokroku. Nechte nyní nám naše pralesy změnit v úrodný potenciál naší ekonomiky.“ A my je v tom fakticky podporujeme, i když kácení halasně a vlastně farizejsky odsuzujeme. Rádi totiž od nich dovážíme vzácné dřevo, minerály, polodrahokamy, sóju, kukuřici, bavlnu, tropické ovoce, kůži, maso za výhodné ceny. A tak ty prachy jsou zas na prvním místě!
V roce 1985 mělo převahu brazilské zemědělství ve 420 obcích, zatímco v roce 2024 tento počet vyskočil na 1037 obcí. Stejnou rychlostí vzrostla převaha pastevectví za stejné období z 1592 obcí na 1809. Státy s největší převahou zemědělské půdy jsou Paraná (34 %), São Paulo (33%) a Rio Grande do Sul (30 %). Ještě v roce 1985 měla Brazílie 80 procent území s původní vegetací, dnes je to 65 procent s tím, že zemědělství se nyní provozuje na 32 procentech.
Podívejme se poněkud blíž na původní vegetační oblasti Brazílie, biomy, neboť se nejedná jen o amazonský tropický deštný les.
Příroda trpí, politici váhají
V biomu tropických deštných lesů došlo za uplynulých čtyřicet let ke ztrátě 52,1 hektaru původní vegetace, tedy došlo k redukci 13 procent lesů. Státy s největší původní vegetací jsou Amapá (96 %), Amazonas (95 %) a Roraima (94 %). V biomu pantanalu bohatém na zvěř i rostliny s nejrozsáhlejšími mokřady a močály na americkém kontinentě v jihozápadní Brazílii v povodí řeky Paraná došlo k ztrátě 1,7 miliónu hektarů, tedy k úbytku 12 procent z celkové plochy. Původní vodní a bažinatá plocha rozkládající se v roce 1985 na ploše 24 procent pantanalu byla v roce 2024 již pouze na třech procentech! Je to důsledek jak sucha, tak vypalování.
Výzkum v oblasti biomu cerrado v náhorní Brazilské vysočině táhnoucí se až ke Gran Chaku se savanami a křovinatými lesy zjistil, že v období 1985-2024 došlo ke „zmizení“ 40,5 miliónu původní vegetace, takže se snížila o 28 procent. V oblasti biomu caatinga ve stejném období zaznamenala ztrátu 9,2 miliónu hektarů původní vegetace, tedy se snížila o 15 procent. Caatinga na severovýchodě Brazílie s porosty palem, pichlavých křovisek a kaktusů, lidově označovaný jako buš sertão s převládající vegetací odolávající suchu, je stále málo prozkoumaná. Na jejím území je chráněno méně než 10 procent její oblasti.
Atlantský les (mata atlântica) je biom s největšími ztrátami nativní vegetace za posledních čtyřicet let a dosahuje téměř 30 procent. Představuje to 3,8 miliónu hektarů. Tyto redukce, kácení a vypalování se intenzifikovali zejména v období 2015 až 2024, kdy bylo zničeno přes 1,3 miliónu hektarů původního porostu. Zcela přirozeně s těmito ztrátami původní vegetace dochází i k podobné ztrátě v živočišné říši.
Čas běží, příroda Země trpí a jak lze pozorovat váhající politiky se svými obezličkami, velkými proslovy s velkými slovy zřejmě nic nevyřeší. Možná až přijde velká rána, tak se toho chopí silná ruka. Indiáni nám neradí, ale vědí své a jen tiše si opakují to samé: „Až vykácíte poslední strom, pak zjistíte, že peníze se nedají jíst.“